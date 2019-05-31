Dremonas, Peter, 94, Wilmington, North Carolina

Hall, Betty D., 88, Dyer

Isenberg (aka Rabbit), Allen J., 74, San Tan Valley, Arizona

Lee, Angela Young, 66, Tacoma, Washington

Malewicki (Cocoa), Edward J., 80, Chicago

Mish, Patricia, 70, Gilbert, Arizona

Paul, Ronald Dean, 71, St. John

Pawelko, Theresa V., 86, Munster

Sackville (nee McCullom), Mary Sue, 81, Hammond

Schalkle (nee Cantrell), Sharon Kay, 66, Hammond

Seremet (nee Ruzic), Mary J., 94, Schererville

Velasquez (nee Kopack), Penelope "Penny", 73, Valparaiso

Wilson, Alice Jane, 93, Lowell

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