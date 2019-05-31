Dremonas, Peter, 94, Wilmington, North Carolina
Hall, Betty D., 88, Dyer
Isenberg (aka Rabbit), Allen J., 74, San Tan Valley, Arizona
Lee, Angela Young, 66, Tacoma, Washington
Malewicki (Cocoa), Edward J., 80, Chicago
Mish, Patricia, 70, Gilbert, Arizona
Paul, Ronald Dean, 71, St. John
Pawelko, Theresa V., 86, Munster
Sackville (nee McCullom), Mary Sue, 81, Hammond
Schalkle (nee Cantrell), Sharon Kay, 66, Hammond
Seremet (nee Ruzic), Mary J., 94, Schererville
Velasquez (nee Kopack), Penelope "Penny", 73, Valparaiso
Wilson, Alice Jane, 93, Lowell