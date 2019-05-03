Aton, Carolyn Jane, 60, Valparaiso
Burcham, Steven K., 66, Crown Point
Calloway, Linda Cheryl, 75, Gary
Calvin, Arthur F., 93, Highland
Cambe (nee Cannon), Bonnie A., 93, Lake Station
Carter, Mrs. Margaret "Margie" Sandor, 72, Lewisville, NC
Dybzinski, Paula B., 95, Merrillville
Eckrich, John H., 93, Hebron/formerly of Highland
Guerrero, Sr., Robert "Bobo", 87, DeMotte
Hurni, Maurice LeRoy, 95, La Porte
Long-Leclerc (nee BeVille), Charlotte F., 100, Lansing
McClain, Isabell Hall, 82, Gary
Perkins, Charles Joseph, Hammond
Read "Madea", Betty J., 83, East Chicago