Aton, Carolyn Jane, 60, Valparaiso

Burcham, Steven K., 66, Crown Point

Calloway, Linda Cheryl, 75, Gary

Calvin, Arthur F., 93, Highland

Cambe (nee Cannon), Bonnie A., 93, Lake Station

Carter, Mrs. Margaret "Margie" Sandor, 72, Lewisville, NC

Dybzinski, Paula B., 95, Merrillville

Eckrich, John H., 93, Hebron/formerly of Highland

Guerrero, Sr., Robert "Bobo", 87, DeMotte

Hurni, Maurice LeRoy, 95, La Porte

Long-Leclerc (nee BeVille), Charlotte F., 100, Lansing

McClain, Isabell Hall, 82, Gary

Perkins, Charles Joseph, Hammond

Read "Madea", Betty J., 83, East Chicago

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