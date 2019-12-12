Athanasoulis (nee Bastunas), Evangeline "Angie", 81, Lansing

Campbell Sr., Newton E., 80, Griffith

Hoyda, Leonard J. "Buzzy", 85, Whiting

Maginot, Helen M., 86, Munster 

Rakich (nee Cvijanovic), Milka, 92, Calumet City

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Skoc, Belmaree, 66, Westville

Smaron (nee Antkowiak), Dolores J., 95, Hammond

Sparks, Lowell Duane, 79, Crown Point

Szymaszek, Virigina "Jean", 83, Lowell

Welter, David M., 59, Valparaiso

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