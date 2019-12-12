Athanasoulis (nee Bastunas), Evangeline "Angie", 81, Lansing
Campbell Sr., Newton E., 80, Griffith
Hoyda, Leonard J. "Buzzy", 85, Whiting
Maginot, Helen M., 86, Munster
Rakich (nee Cvijanovic), Milka, 92, Calumet City
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Skoc, Belmaree, 66, Westville
Smaron (nee Antkowiak), Dolores J., 95, Hammond
Sparks, Lowell Duane, 79, Crown Point
Szymaszek, Virigina "Jean", 83, Lowell
Welter, David M., 59, Valparaiso