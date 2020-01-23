Area Deaths

Area Deaths

Bass, Wanda "Looney G", 40, East Chicago

Brooker, Richard, 69, Hobart

Carlson, Glenn W., 87, Munster

Colon, Nelly, 59, Lowell

Echoles, Garyl, 76, Gary

Foreman (nee Pittman), Betty J., 90, Ross Township

Francisco "Frank" Maravilla, 59, East Chicago

Henning (nee Morton), Esther Mae, 82, Portage

Moellering, Leland "Lee" Louis, 79, Dyer

Pavlakis, Mary, 94, Schererville

Poplawski, Leonard, 86, Lake Village, IN

Schultz, Marlene M. "Terry", 82, Wheatfield

Swibes Sr., Donald E., 86, New Lenox, IL

Thieme, Allen Arthur, 83, Menlo Park, CA

Tirpak, Patricia A. (Borst), 68, Tinley Park, IL

Turner, Darlene Lydia, 36, Schererville

Zuklin (nee Baut), Margaret A., 78, Wheatfield

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