Area Deaths

Bass, Wanda "Looney G", 40, East Chicago
Brooker, Richard, 69, Hobart
Carlson, Glenn W., 87, Munster
Colon, Nelly, 59, Lowell
Echoles, Garyl, 76, Gary
Foreman (nee Pittman), Betty J., 90, Ross Township
Francisco "Frank" Maravilla, 59, East Chicago
Henning (nee Morton), Esther Mae, 82, Portage
Moellering, Leland "Lee" Louis, 79, Dyer
Pavlakis, Mary, 94, Schererville
Poplawski, Leonard, 86, Lake Village, IN
Schultz, Marlene M. "Terry", 82, Wheatfield
Swibes Sr., Donald E., 86, New Lenox, IL
Thieme, Allen Arthur, 83, Menlo Park, CA
Tirpak, Patricia A. (Borst), 68, Tinley Park, IL
Turner, Darlene Lydia, 36, Schererville
Zuklin (nee Baut), Margaret A., 78, Wheatfield