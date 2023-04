Baseball

Kankakee Valley 10, Hammond Central 0

KV;320;41;—;10;12;1

HC;000;00;—;0;1;4

2B — Alex Barr , S. Childers, C. Pribyl (KV). 3B — Dylan Holmes (KV). Pitching summary: KV — Andrew Parker (1 IP, 1 H, 2 SO), R. Kenning (2 IP, 4 SO), Holmes (1 IP, 1 SO), Caden Vanderhere (1 IP, 2 BB, 2 SO); HAMMOND — J. Merrick (4 IP, 12 H, 9 R, 7 ER, 2 BB, 4 SO), E. Lewis (0.2 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 1 SO). WP — Parker. LP — Merrick. Leading hitters: KV — Barr (2-3, BB, 2 R, 3 RBI), Holmes (3-3, 3 R); HAMMOND — C. Martinez (1-1).

Lincoln-Way Central 9, Lake Central 6

Lake Central;002;210;1;—;6;6;0

Lincoln-Way;401;220;X;—;9;10;4

2B — M. Santana, H. Snyder (LC); Novak, Barrett 2 (LW). 3B — Novak, Mensilk (LW). HR — G. Tobias (LC). Pitching summary: LAKE CENTRAL — C. Cirks (0.1 IP, 3 H, 4 ER, 4 BB, 1 SO), J. Flores (4 IP, 5 H, 5 ER, 2 BB, 4 SO), A. Cuevas (0.2 IP, 1 H, 1 SO), B. Smith (1 IP, 1 H, 2 BB, 2 SO). WP — Hawksworth. LP — Cirks. Leading hitters: LAKE CENTRAL — G. Weber (2-3, BB, RBI), Tobias (1-3, R, 2 RBI).

Northridge 10, Chesterton 7 (10 inn.)

Northridge;010;005;100;3;—;10

Chesterton;300;011;200;0;—;7

3B — Brayden Barrett (CH). Pitching summary: CHESTERTON — Kaden Hawksworth (5 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 5 SO), Sebastian Boswell (1 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB), Rob Czarniecki (4 IP, 6 H, 4 R, 2 ER, 5 BB, 4 SO). LP — Czarniecki. Leading hitters: CHESTERTON — Barrett (3-5, 2 R, 2 RBI), Sean Kasper (2-5, 2 R, RBI).

Softball

Crown Point 2, Lakeshore 1

CP;001;100;0;—;2;4;1

Lakeshore;000;100;0;—;1;3;2

Pitching summary: CP — Kendra Steinberg (7 IP, 3 H, 1 R, 3 SO). WP — Steinberg. Leading hitters: CP — Scarlette Tegtman (2-3, R, RBI).

Crown Point 4, Edwardsburg 3

CP;101;200;0;—;4;8;0

Edwardsburg;100;000;2;—;3;5;0

2B — Jasmine Nichols, Scarlette Tegtman, Emily Phillips (CP). Pitching summary: CP — Kloe Wentz (7 IP, 5 H, 3 ER). WP — Wentz. Leading hitters: CP — Nichols (2 H, R, RBI).

Hebron 10, Twin Lakes 0

Twin Lakes;000;00;—;0

Hebron;102;34;—;10

2B — Hook (TL); Addison Toczek (H). Pitching summary: HEBRON — Toczek (5 IP, 5 H, 3 SO). WP — Toczek. LP — Wilson. Leading hitters: HEBRON — Toczek (2-3, R, 3 RBI), Macey Siminski (2-4, 2 R, RBI).

LaPorte 6, Carroll 0

LaPorte;110;400;0;—;6;7;0

Carroll;000;000;0;—;0;4;2

2B — Megan Zolvinski (LP). Pitching summary: LaPORTE — Mia Maxel (7 IP, 4 H, 5 BB, 11 SO). WP — Maxel. Leading hitters: LaPORTE — Reghan Stephany 3-4. 2 R, RBI), G. Bush (2-3, RBI).

Lowell 14, LaPorte 2

LaPorte;002;00;—;2;4;0

Lowell;013;73;—;14;10;1

2B — Stephany, Madison Squire (LP). Pitching summary: LaPORTE — G. Bush (3.1 IP, 6 H, 9 ER, 3 BB, 2 SO), Marcy Bearickx (1.2 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 2 SO). LP — Bush. Leading hitters: LaPORTE — Stephany (2-3, R).

West Central 6, LaPorte 3

LaPorte;000;300;0;—;3;3;5

West Central;011;202;X;—;6;6;1

2B — G. Bush (LP). Pitching summary: LaPORTE — Mia Maxel (2.2 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 1 SO), Marcy Bearickx (4.1 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 8 BB, 6 SO). LP — Bearickx. Leading hitters: LaPORTE — Reghan Penziol (2 RBI), Bush (1-3, R, RBI).

Friday’s Late Results

Baseball

Illiana Christian 8, Highland 7

Illiana;002;040;2;—;8;11;1

Highland;120;040;0;—;7;7;4

2B — T. Stewart, G. Leouses (H). Pitching summary: ILLIANA — T. Post (4 IP, 3 H, 3 ER, 3 BB, 2 SO), C. Kieft (0.2 IP, 2 H, 4 ER, 4 BB, 2 SO), D. Polak (0.1 IP, 1 BB), J. Vis (2 IP, 2 H, 3 SO); HIGHLAND — K. Stacy (3 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), J. Modjeski (2.1 IP, 6 H, 4 ER, 1 BB, 1 SO), C. Schwandt (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 SO), Stewart (0.2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO). WP — Vis. LP — Stewart. Leading hitters: ILLIANA — K. Corcoran (3-5, RBI), S. Bandstra (2-3, 2 R, RBI); HIGHLAND — Stewart (2-4, BB, 2 R, 2 RBI), R. Gordon (0-2, 2 BB, RBI).

Lake Central 12, Munster 1

LC;236;10;—;12;12;1

Munster;001;00;—;1;0;1

2B — G. Tobias, H. Snyder, J. Adamczewski (LC). HR — M. Santana, Adamczewski (LC). Pitching summary: LC — B. Sivak (2.1 IP, 0 H, 1 ER, 3 BB, 3 SO), J. Warn (2.2 IP, 0 H, 1 BB, 6 SO); MUNSTER — D. Wanicki (2.2 IP, 7 H, 9 ER, 4 BB, 4 SO), T. Fuller (2.1 IP, 5 H, 3 ER, 6 BB, 5 SO). WP — Sivak. LP — Wanicki. Leading hitters: LC — Snyder (4-4, 2 R, 2 RBI), Adamczewski (2-3, BB, 2 R, 4 RBI); MUNSTER — T. Blair (0-0, 2 BB).

River Forest 18, Lake Station 4

LS;004;00;—;4;3;7

RF;061;(11)X;—;18;7;2

2B — Short (RF). Pitching summary: LS — Michael Brown (1 IP, 1 H, 3 ER, 3 BB, 1 SO), D. Ramirez-Hernandez (3 IP, 7 H, 13 R, 7 ER, 3 BB, 3 SO), Jordan Hastings (0.0 IP, 1 H, 1 ER); RF — Dominguez (4 IP, 3 H, 4 ER, 4 BB, 5 SO), Zack McAllister (1 IP, 0 H, 0 R). WP — Dominguez. LP — Hernandez. Leading hitters: LS — Xavier Moore (2-3, RBI); RF — Xavier Dominguez (1-3, 2 R, 2 RBI); McAllister (1-3, 2 R, 2 SB, 2 RBI).

Girls Tennis

Hanover Central 3, Bishop Noll 2

Singles – Lucy Gutierrez (H) d. Arianna Magallanes 6-4, 6-2; Bella Garcia (BN) d. Aubree Ducret 6-7, 6-4, 6-3; Sarah Pena (H) d. Becky Carlos 4-6, 6-4, 6-3.

Doubles – Sophia Nowacki-Suley Acuehuitl (BN) d. Sarah O'Farill-Carly Campos 6-0, 6-0; Rylee Howard-Natalie Eckart (H) d. Alex Magallanes-Soriyah Casiano 7-6, 6-3.

Boys Track & Field

Kelly Relays

At Concord High School

Team scores: 1. Chesterton 93, 2. Elkhart 80

(Chesterton first place finishers)

800 relay – 1. Chesterton (Preston Throw, Aaron Resto, Braden Vanderwoude, Kieran Barnewall); 1,600 relay – 1. Chesterton (Resto, Louis Raffin, Josh Tuck, Jackson Tuck); 3,200 relay – 1. Chesterton (Josh Tuck, Jackson Tuck, Bobby Berger, Evan O’Connor); 6,400 relay – 1. Chesterton (Josh Tuck, Jackson Tuck, Berger, O’Connor); Shuttle hurdle relay – 1. Chesterton (Barnewall, Tyler Ilgin, Owen Edlen, Vanderwoude); Pole vault – 1. Chesterton (Alex Drewes, Joe Sandrick, Patrick Mochen).

Girls Track & Field

Gene Edmonds Relays

At Rensselaer Central High School

Team scores: 1. Kankakee Valley 125, 2. Hanover Central 91, 3. Benton Central 86, 4. Twin Lakes 79, 5. Rensselaer 60, 6. West Central 28, 7. South Newton 25, 8. North Newton 13.

(KV first place finishers)

800 sprint medley relay – 1. KV (Ava KcKim, Brooke Swart, Ella Carden, Kate Thomas) 1:54.20; Distance medley relay – 1. KV (Swart, Carden, Reese Van Meter, Emma Bell) 9:38.60; 400 relay – 1. KV (Carden, Swart, Thomas, McKim) 51.5; 3,200 relay – 1. KV (Allie Rushmore, Audrey Campbell, Swart, Bell) 10:46.20; Shuttle hurdle relay – 1. KV (Mia Hoffmann, Buczek, Haas, Tori Cannon, Laynie Capellari) 59.5; 1,600 relay – 1. KV (Van Meter, Bell Diener, Thomas) 4:21.80; High jump – 1. Capellari & Hood (KV) 9-0; Long jump – 1. Carden & Thomas (KV) 10.5.

Princess Relays

At Penn High School

Team scores: 1. Valparaiso 90, 2. Chesterton 89

(top Chesterton finishers only)

300 hurdles – 2. Bridget Raffin (CH) 48.03; 400 relay – 2. Chesterton (Olivia Kozak, Bri Hardsock, Delaney King, Kenedi Bradley) 51.34; 800 relay – 2. Chesterton (Kozak, Sydney Morris, Ingrid Hurst, Bradley) 1:48.24; Shuttle hurdles relay – 2. Chesterton (Lux Mountford, Aubri Grace Carpenter, Aubri Pulsoni, Raffin) 1:08.10; High jump relay – 1. Chesterton: Hailey Geiser (5-1) & Kozak (4-8); Long jump – 1. Chesterton: Kozak (16-0) & Geiser (15-8).

Boys Volleyball

Kankakee Valley 25-25-25, South Central 13-10-19

Records: KV 5-5, South Central 4-11