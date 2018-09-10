PORTAGE TOWNSHIP — A driver was arrested early Sunday after stopping behind two Porter County Sheriff’s Department cars to ask for directions, police said.
Ieitsa Garcia, 27, of Gary, was arrested on charges of operating while intoxicated after she pulled up behind the patrol cars during a traffic stop at about 3:35 a.m.
When an officer approached her open window and asked why she stopped, Garcia asked, “How do I get back to Gary, Indiana?,” according to the police report.
Garcia said she had a lot of drinks at a bar in Valparaiso, according to the report. Her blood alcohol count was 0.186 percent, the report said. The legal limit is 0.08 percent.
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