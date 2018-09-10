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IEITSA TASHIA GARCIA

Arrest date: Sun Sep 09 2018 09:10:10 GMT-0500

Age : 27

Residence : GARY, IN

Booking Number : 1804461

Charges : A MIS MV/OWI, ENDANGERS A

PORTAGE TOWNSHIP — A driver was arrested early Sunday after stopping behind two Porter County Sheriff’s Department cars to ask for directions, police said.

Ieitsa Garcia, 27, of Gary, was arrested on charges of operating while intoxicated after she pulled up behind the patrol cars during a traffic stop at about 3:35 a.m.

When an officer approached her open window and asked why she stopped, Garcia asked, “How do I get back to Gary, Indiana?,” according to the police report.

Garcia said she had a lot of drinks at a bar in Valparaiso, according to the report. Her blood alcohol count was 0.186 percent, the report said. The legal limit is 0.08 percent.

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Porter County Government Reporter

Senior reporter Doug Ross, an award-winning writer, has been covering Northwest Indiana for more than 35 years, including more than a quarter of a century at The Times.