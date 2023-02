University of Findlay

Three Region students have been named to the Dean's List for the fall semester at the University of Findlay.

They include Kaitlin Bunda of Valparaiso, Reece Crossin of Valparaiso, and Dh'Mari Wright of Hammond.

DePauw University

Numerous Region residents have been named to the fall Dean's List at DePauw University.

They include Katelyn Adams from Valparaiso, Robert Ballentine from Crown Point, Ayden Bennett from Valparaiso, Miranda Bognar from Valparaiso, Hannah Fields from Valparaiso, Aisha Arias from Hobart, Conley Knauff from Valparaiso, Angel Manrique from Lansing, Tyler Sharkey from St. John, Ian Smith from Valparaiso, Jacob Thometz from Munster, and Joel Thompkins from Valparaiso.

Marian Catholic High School

Seventy-four percent of students at Marian Catholic High School have been named to the second quarter honor roll for the 2022-2023 school year for earning a GPA of 3.2 or higher.

The students and their hometowns are:

Cedar Lake: Avalyn Humbert, Coralie Humbert, Gavin Krueger.

Crown Point: Joseph Bojda, Ryleigh Lafferty, Cadence Mansell, Nicole Paris, Jason Toosevich, Elijah Wagner, Gabrielle Wagner.

Dyer: Francesca Bernarte, Jessica Blair, Marissa Caballero, Andrew Dahl, Evan Dwyer, Andrew Gordon, Sarah Gordon, Gracie Jensen, Kaiden Jensen, Eva Lesina, Sarah McManus, Oluwatamilore Olusola, Talan Quinn, Juan Rodriguez, Jared Smevoll, Salvatore Sorrentino, Elliana Villarreal, Michael Wisniewski

East Chicago: Johanna Eskew.

Gary: Khloe Hyatt and Caitlyn Walker.

Griffith: Katherine Pollock and Mariah Serrano.

Hammond: Isabel Alvarez, Madelyn Barajas, Andrew Ciastko, Krystin Larson, Patrick McDermott, Michael Noyola.

Highland: Noah Clay, Nadia Torres and Brayden Waddle.

Lowell: Zackary Sharkey.

Merrillville: Jonah Greenwood, Sofilya Hamilton-Banovic and Harrison Russell.

Munster: John Markos, Sofia Olivencia-Duque and Jack O'Shea.

Schererville: Mia Bazarko, Elizabeth Boiquaye, Brookelin Busby, Rishi Desai, Madison Ferry, Sophia Janquart, Nicholas Kirsch, Carter Knueppel, Parker Knueppel, Jack Massucci, Allison Melvin, Corey Melvin, Mariana Rivero, Peyton Stoffregen.

St. John: Andrew Bisaga, Abigail Contro, Laila Crowley, Ella DeNormandie, Sarah DeSchepper, Parker Engel, Payton Erickson, Juliana Espinosa, Jackson Guzzo, Joselyn Guzzo, Olivia Helfen, Daniel Kasperan, Jadyn McNeil, Fabian Medina, Christopher Milen, Kaitlyn Nichols, Sophia Ponnezhan, Milana Popovic, Breionna Protega, Mia Rodriguez, Liza Shenker, Antonio Soto, Joseph Staack, Stephanie Suarez, Matthew Tuley, Ryan Tuley, Aiden Vazquez, Abigail Wozniak.

Valparaiso: Mohammed Ulayyet, Sami Ulayyet