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Arnold (nee Deardorff), Mary Ellen, 82, Highland

Chowning, Ruth Elizabeth, 86, Valparaiso

Cooper, Jason Carl, 41, New Bern, North Carolina

Demas, Yvonne "Bonnie", 82, Hammond

Frazier, David Alan, 66, Merrillville

Gumkowski (nee Giba), Helen, 90, Hammond

Hartman, Phyllis J., 87, Valparaiso

Hric (nee Kuhajda), Mary E., 96, Schererville

Kalicky C.PP.S., Fr. John, 84, Carthagena, Ohio

Ketchum, Sharon, 78, Kouts

Novosel Sr., Donald M., 79, Highland

Painter-Dash (nee Rogers), Marilyn K., 77, Hammond

Pishkur, Tony G., 96, Crown Point

Podlecki, Walter J., 91, Lansing