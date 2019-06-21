Arnold (nee Deardorff), Mary Ellen, 82, Highland
Chowning, Ruth Elizabeth, 86, Valparaiso
Cooper, Jason Carl, 41, New Bern, North Carolina
Demas, Yvonne "Bonnie", 82, Hammond
Frazier, David Alan, 66, Merrillville
Gumkowski (nee Giba), Helen, 90, Hammond
Hartman, Phyllis J., 87, Valparaiso
Hric (nee Kuhajda), Mary E., 96, Schererville
Kalicky C.PP.S., Fr. John, 84, Carthagena, Ohio
Ketchum, Sharon, 78, Kouts
Novosel Sr., Donald M., 79, Highland
Painter-Dash (nee Rogers), Marilyn K., 77, Hammond
Pishkur, Tony G., 96, Crown Point
Podlecki, Walter J., 91, Lansing