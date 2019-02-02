Colosino, Terrie L., 65, Chesterton
Crisman, Allan O., 76, Carlsbad, California
DiBiasi, Guido Gene, 75, Merrillville, passed away Jan. 28.
Gage, Edwin A., 55, Munster
Jennings, Hugh, 66, Merrillville
Jernas, Thomas J., 71, Union Mills, Indiana
Karakasilis, Linda M. (nee Payne), 67, Calumet City, Illinois
LaBuda, Richard D., 72, Griffith
Martin Jr., George W., 71, Lake Station
Marvel, Martha, 77, Griffith
Mayden, Carole, 87, Crown Point
McDonald, Albert A., 90, Hobart
Nassau, Shirley, 94, Crown Point
Nibbe, Gloria L., 97, Hobart
Paree, Thomas, 60, Hebron, Indiana
Wilson, Annabelle Ehrsam (nee Bucko), 91, Portage