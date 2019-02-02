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Colosino, Terrie L., 65, Chesterton

Crisman, Allan O., 76, Carlsbad, California

DiBiasi, Guido Gene, 75, Merrillville, passed away Jan. 28.

Gage, Edwin A., 55, Munster

Jennings, Hugh, 66, Merrillville

Jernas, Thomas J., 71, Union Mills, Indiana

Karakasilis, Linda M. (nee Payne), 67, Calumet City, Illinois

LaBuda, Richard D., 72, Griffith

Martin Jr., George W., 71, Lake Station

Marvel, Martha, 77, Griffith

Mayden, Carole, 87, Crown Point

McDonald, Albert A., 90, Hobart

Nassau, Shirley, 94, Crown Point

Nibbe, Gloria L., 97, Hobart

Paree, Thomas, 60, Hebron, Indiana

Wilson, Annabelle Ehrsam (nee Bucko), 91, Portage

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