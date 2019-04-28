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Bartnicki , Judith A., 74, Griffith

Behling, Raymond H., 93, Hammond

Brosius, Reed Mahlon, 70, Cedar Lake

Brown (nee Norris), Carol A., 80, Crown Point

Buikema, Thomas Paul, 67, Cedar Lake

Casey, Mary Lou, 90, Valparaiso

Castillo (nee Jimenez), Odilia J., 80, East Chicago

Drewniak (nee Kotyuk), Margaret J., 87, Whiting

Dubczak, Paulette, 68, Hammond

Grady, June Marie, 60, St. John

Holmer, Marianne T., 83, Villa Rica, Georgia and Northwest Indiana

Hopkins (Bogner) , Mary Louise, Hammond

Kennedy Sr. "Mr. Bill", William E., 97, Lansing, Illinois

Koepke, Ralph, 67, Highland

Koniarski (nee Kekelik), Irene, 98, Munster

Markos, Momcilo, 77, Schererville

McInerney, Shirley Mae, 91, Valparaiso

Porter, Mark D., 56, Munster

Schultz, Nancy A., 77, Lansing

Sheptak, Robert "Bob" L., 71

Wingle (nee Semancik), Jane Frances, 76, Denver, Colorado and formerly of Whiting, Indiana

Wolf (nee Markovich), Margaret , 85, Schererville