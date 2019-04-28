Bartnicki , Judith A., 74, Griffith
Behling, Raymond H., 93, Hammond
Brosius, Reed Mahlon, 70, Cedar Lake
Brown (nee Norris), Carol A., 80, Crown Point
Buikema, Thomas Paul, 67, Cedar Lake
Casey, Mary Lou, 90, Valparaiso
Castillo (nee Jimenez), Odilia J., 80, East Chicago
Drewniak (nee Kotyuk), Margaret J., 87, Whiting
Dubczak, Paulette, 68, Hammond
Grady, June Marie, 60, St. John
Holmer, Marianne T., 83, Villa Rica, Georgia and Northwest Indiana
Hopkins (Bogner) , Mary Louise, Hammond
Kennedy Sr. "Mr. Bill", William E., 97, Lansing, Illinois
Koepke, Ralph, 67, Highland
Koniarski (nee Kekelik), Irene, 98, Munster
Markos, Momcilo, 77, Schererville
McInerney, Shirley Mae, 91, Valparaiso
Porter, Mark D., 56, Munster
Schultz, Nancy A., 77, Lansing
Sheptak, Robert "Bob" L., 71
Wingle (nee Semancik), Jane Frances, 76, Denver, Colorado and formerly of Whiting, Indiana
Wolf (nee Markovich), Margaret , 85, Schererville