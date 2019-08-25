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Ackerman (nee Dross), Deborah K., 66, Highland

Chmiel, Dr. Andrew J., 78, Virginia Beach, VA

Coan, Patricia Ann, 75, Valparaiso

Couch, Melvin E., 88, Hammond

Dilley (nee Maruhnick), Julia "Jay", 99, Valparaiso

Dragon, James "Jim", 100, Calumet Township/Gary

Frasor Jr., William V. "Bill", 73, Crown Point

Goldasich, Joseph "Joe" M., 59, Highland

Gonzales, Connie Armenta, 67, Merrillville

Holm, Terrance, 73, Chicago

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Kleine, Leo, 98, Cedar Lake

Laidlaw, Thomas D., 66, Lansing

Leach, Frank E., 93, New Carlisle, IN

Miley, Stephan C., 62, Hammond

Napier, Leonard, 89, Lansing/Formerly of Chicago

Pitsic (nee Stan), Agnes Velma, 97, Peoria, AZ

Riddle, Gerald "Gerry" E., 75, Hobart

Swindle, Gary N., 74, Munster

Wodrich Schmidt, Kathy Louise, 55, Elk Grove Village

Zbenk (nee Yacup), Freda K., 64, Merrillville/Formerly of Lynwood, IL

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