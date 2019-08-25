Ackerman (nee Dross), Deborah K., 66, Highland
Chmiel, Dr. Andrew J., 78, Virginia Beach, VA
Coan, Patricia Ann, 75, Valparaiso
Couch, Melvin E., 88, Hammond
Dilley (nee Maruhnick), Julia "Jay", 99, Valparaiso
Dragon, James "Jim", 100, Calumet Township/Gary
Frasor Jr., William V. "Bill", 73, Crown Point
Goldasich, Joseph "Joe" M., 59, Highland
Gonzales, Connie Armenta, 67, Merrillville
Holm, Terrance, 73, Chicago
Kleine, Leo, 98, Cedar Lake
Laidlaw, Thomas D., 66, Lansing
Leach, Frank E., 93, New Carlisle, IN
Miley, Stephan C., 62, Hammond
Napier, Leonard, 89, Lansing/Formerly of Chicago
Pitsic (nee Stan), Agnes Velma, 97, Peoria, AZ
Riddle, Gerald "Gerry" E., 75, Hobart
Swindle, Gary N., 74, Munster
Wodrich Schmidt, Kathy Louise, 55, Elk Grove Village
Zbenk (nee Yacup), Freda K., 64, Merrillville/Formerly of Lynwood, IL