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Cecil Bardach (nee Whitney), Phyllis L., 82

Epps, Lewis, 70, Calumet City

Gartland, Diane M., 57, Hammond

Gazler, Michael Adam, 27, Whiting

Hall, George Jr. "Deacon George", 74, East Chicago

Lumbreras (nee De La Cruz), Santa, 82, East Chicago

Magdziak, Richard Charles, 57, Munster

Oswald, Fred, 86, Gilbertsville, KY

Pappalardo, Nathaniel T. "Nat", 70, LaGrange

Rispens (nee Schaap), Frieda J., 91, Lansing

Sawatzki (nee Ostrander), Jane C., 94, Glenwood

Stablein Sr., James Thomas, 88, Crown Point

Stemp, Arthur (Art) R., 81, Wheeling, Formerly of Hammond

Turco, Jacqueline C. "Jackie", 80, East Side

Van Wie, Jordan L., 87, Valparaiso

Zalazar, Robert "Bob"