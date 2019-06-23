Cecil Bardach (nee Whitney), Phyllis L., 82
Epps, Lewis, 70, Calumet City
Gartland, Diane M., 57, Hammond
Gazler, Michael Adam, 27, Whiting
Hall, George Jr. "Deacon George", 74, East Chicago
Lumbreras (nee De La Cruz), Santa, 82, East Chicago
Magdziak, Richard Charles, 57, Munster
Oswald, Fred, 86, Gilbertsville, KY
Pappalardo, Nathaniel T. "Nat", 70, LaGrange
Rispens (nee Schaap), Frieda J., 91, Lansing
Sawatzki (nee Ostrander), Jane C., 94, Glenwood
Stablein Sr., James Thomas, 88, Crown Point
Stemp, Arthur (Art) R., 81, Wheeling, Formerly of Hammond
Turco, Jacqueline C. "Jackie", 80, East Side
Van Wie, Jordan L., 87, Valparaiso
Zalazar, Robert "Bob"