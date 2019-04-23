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Ashton-Plunkett, Laura J., 63, Oveido, Florida

Egener, Ellen, 76, La Porte

Ellis Sr., Jesse O., 95, Merrillville

Gregory, Charles W. "Chuck", 77, Crown Point

Halfacre (nee Parker), Marian Louise, 83, Hammond

Hanrahan, Arvetta Joan, 86, Valparaiso

Horwith (nee Hughes), Lyn M., 81, South Haven, Indiana

Jacobsen, Geraldine M., 95, Dyer

Kodicek, Miriam "Mimi" Jeanne, 86, Munster

Krivickas, Philip, 74, Crown Point

Mehalso (nee Jefchak), Andrea, 86, Munster

Morrison, Robert S., 62, Griffith

Pospychala (nee Gacsala), Elizabeth "Betty" K., 84, Griffith

Quigley, Lynda L., 74, Hobart

Suarez, William G., 34, Porter

Thomas, Joan Marie (Grunewald), 57, Munster

Ulaszek (nee Rolewski), Edna, 92, Burnham, Illinois

Van Norman (nee Sikora), Dolores, 90, East Side

Wingle (nee Semancik), Jane Frances, 76, Denver, Colorado and formerly of Whiting

Wyckoff (nee Stinson), LuluBelle, 83, Valparaiso

Yadron, Luz E., Highland