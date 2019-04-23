Ashton-Plunkett, Laura J., 63, Oveido, Florida
Egener, Ellen, 76, La Porte
Ellis Sr., Jesse O., 95, Merrillville
Gregory, Charles W. "Chuck", 77, Crown Point
Halfacre (nee Parker), Marian Louise, 83, Hammond
Hanrahan, Arvetta Joan, 86, Valparaiso
Horwith (nee Hughes), Lyn M., 81, South Haven, Indiana
Jacobsen, Geraldine M., 95, Dyer
Kodicek, Miriam "Mimi" Jeanne, 86, Munster
Krivickas, Philip, 74, Crown Point
Mehalso (nee Jefchak), Andrea, 86, Munster
Morrison, Robert S., 62, Griffith
Pospychala (nee Gacsala), Elizabeth "Betty" K., 84, Griffith
Quigley, Lynda L., 74, Hobart
Suarez, William G., 34, Porter
Thomas, Joan Marie (Grunewald), 57, Munster
Ulaszek (nee Rolewski), Edna, 92, Burnham, Illinois
Van Norman (nee Sikora), Dolores, 90, East Side
Wingle (nee Semancik), Jane Frances, 76, Denver, Colorado and formerly of Whiting
Wyckoff (nee Stinson), LuluBelle, 83, Valparaiso
Yadron, Luz E., Highland