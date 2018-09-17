Adducci, Carmella G. "Connie" (nee Bruno), 85, Schererville, formerly of Chicago (Burnside)
Balcerzak, Elaine E. (nee Kaminski), 90, Schererville
Braun, Fred "Fritz," 82, Portage
Gidcumb, Tamara "Tammy" (nee Morse), 58, Dyer
Herrold, David L., 78, Dyer
Lambert, Hedwig Annamarie Barbara Hauptmann, 82, Lansing
Marlow, Barbara (nee Nastav), 76, Highland
Meyer, Mary Ann (nee Caravana), 71, Monticello, Indiana, formerly of Merrillville
Nickias, Diamond J., 94, Dyer, formerly of Calumet City
Nield, D. Raymond, 78, Cedar Lake
O'Barski, Patricia (nee Kopchak), 83, Green Valley, Arizona, formerly of Calumet City
Paras, Honorable George C. (Paraskevopoulos), 70, Gary (Miller Beach)
Rapo, Marcus (Sonny), 80, Merrillville
Yaros, Donald, 85, Merrillville
Zacharias, David, 67, Chesterton