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Adducci, Carmella G. "Connie" (nee Bruno), 85, Schererville, formerly of Chicago (Burnside)

Balcerzak, Elaine E. (nee Kaminski), 90, Schererville

Braun, Fred "Fritz," 82, Portage

Gidcumb, Tamara "Tammy" (nee Morse), 58, Dyer

Herrold, David L., 78, Dyer

Lambert, Hedwig Annamarie Barbara Hauptmann, 82, Lansing

Marlow, Barbara (nee Nastav), 76, Highland

Meyer, Mary Ann (nee Caravana), 71, Monticello, Indiana, formerly of Merrillville

Nickias, Diamond J., 94, Dyer, formerly of Calumet City

Nield, D. Raymond, 78, Cedar Lake

O'Barski, Patricia (nee Kopchak), 83, Green Valley, Arizona, formerly of Calumet City

Paras, Honorable George C. (Paraskevopoulos), 70, Gary (Miller Beach)

Rapo, Marcus (Sonny), 80, Merrillville

Yaros, Donald, 85, Merrillville

Zacharias, David, 67, Chesterton

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