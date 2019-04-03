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Barry, Martha Lira Flores, Schererville

Daxe, Jeff, 92

Huminsky, Donald D., 84, Allison Park

Kountz (nee Manning), Kathleen M., 83, Hegewisch

Levin (nee Maldonado), Christina Lane, 55, Hobart

Macocha, Matthew M. "Mitch", 97, Dyer

Mayberry Jr., James F., 82

McCreery, Allen W., 84, Valparaiso

Melton, Richard "Dick" L., 89, Hammond

Nesbit, Milton John, 91, St. John

Padlo, Diana L., 67, Monticello, Indiana

Rondelli, Karen F., 76, Schererville

Rosinko, Larry E., 78, Lowell

Stamper, Mary, 93, Lansing, Illinois

Stiles, John Oliver, 87, Ogden Dunes, Indiana

Szubka AKA "DTM", Daniel D., 43, Schererville

Trenkle, Thomas Dudley, 78, Herndon, Virginia

Walsh, James M., 92, Valparaiso

Weber (nee Holmes), Lois "Dody" Mae, 91, Schererville

Wells, Homer Dale, 94, Sunnyvale, California