Barry, Martha Lira Flores, Schererville
Daxe, Jeff, 92
Huminsky, Donald D., 84, Allison Park
Kountz (nee Manning), Kathleen M., 83, Hegewisch
Levin (nee Maldonado), Christina Lane, 55, Hobart
Macocha, Matthew M. "Mitch", 97, Dyer
Mayberry Jr., James F., 82
McCreery, Allen W., 84, Valparaiso
Melton, Richard "Dick" L., 89, Hammond
Nesbit, Milton John, 91, St. John
Padlo, Diana L., 67, Monticello, Indiana
Rondelli, Karen F., 76, Schererville
Rosinko, Larry E., 78, Lowell
Stamper, Mary, 93, Lansing, Illinois
Stiles, John Oliver, 87, Ogden Dunes, Indiana
Szubka AKA "DTM", Daniel D., 43, Schererville
Trenkle, Thomas Dudley, 78, Herndon, Virginia
Walsh, James M., 92, Valparaiso
Weber (nee Holmes), Lois "Dody" Mae, 91, Schererville
Wells, Homer Dale, 94, Sunnyvale, California