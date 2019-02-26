Casanova, Miguel, 72, Dyer
Clark, Judith E., 71
Keenan, Gerard Patrick, 86, Calumet City
Markovich, William D., 63, Hammond
Michaels, Gerald R. "Gerry," 78, St. John, formerly of Chicago (East Side)
Page, Diane Marie, 64, Ennis, Texas, formerly of Kouts
Rojewski, Norbert "Norb" A., 79, Monticello, Indiana
Rzonca, Irene F. "Punkin," 72, Valparaiso
Smith, Kristine Angela (nee Coveris), 72, Valparaiso
Velasco, June, 100, Merrillville
Walczak, Steven G., 70, Lynwood
Ware, Mary Alice (nee Nemeth), 67, Calumet City
Wente, Patricia "Patti" K., 62, Munster