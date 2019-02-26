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Casanova, Miguel, 72, Dyer

Clark, Judith E., 71

Keenan, Gerard Patrick, 86, Calumet City

Markovich, William D., 63, Hammond

Michaels, Gerald R. "Gerry," 78, St. John, formerly of Chicago (East Side)

Page, Diane Marie, 64, Ennis, Texas, formerly of Kouts

Rojewski, Norbert "Norb" A., 79, Monticello, Indiana

Rzonca, Irene F. "Punkin," 72, Valparaiso

Smith, Kristine Angela (nee Coveris), 72, Valparaiso

Velasco, June, 100, Merrillville

Walczak, Steven G., 70, Lynwood

Ware, Mary Alice (nee Nemeth), 67, Calumet City

Wente, Patricia "Patti" K., 62, Munster

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