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Buehler, William Ralph, 94

Contos, Joann (nee Angelou), 65, Munster

Desmond, Clinton John, 86, Schererville

Glasgow, Bernard P. "Bernie," 72, Schererville

Johnson, Carl G., 80, Valparaiso

McIlree, Alice "Aleta," 87, Porter, formerly of Dyer

Murphy Jr., Paul, 67, Holly Grove, Arkansas, formerly of Hammond

Oswald. Mary Ann (nee Alois), 76, Calumet City, formerly of Chicago (Grand Crossing and Rosemoor)

Rodin, Carl O., 87, Portage

Spanburg, Sandra L., 78, Cedar Lake

Sutkowski Jr., Frank E. "Junior," 85, Hammond

Truver, Tanya Lea, 46, Dyer

Vettas, Giannoula "Litsa," 87, Valparaiso

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