Buehler, William Ralph, 94
Contos, Joann (nee Angelou), 65, Munster
Desmond, Clinton John, 86, Schererville
Glasgow, Bernard P. "Bernie," 72, Schererville
Johnson, Carl G., 80, Valparaiso
McIlree, Alice "Aleta," 87, Porter, formerly of Dyer
Murphy Jr., Paul, 67, Holly Grove, Arkansas, formerly of Hammond
Oswald. Mary Ann (nee Alois), 76, Calumet City, formerly of Chicago (Grand Crossing and Rosemoor)
Rodin, Carl O., 87, Portage
Spanburg, Sandra L., 78, Cedar Lake
Sutkowski Jr., Frank E. "Junior," 85, Hammond
Truver, Tanya Lea, 46, Dyer
Vettas, Giannoula "Litsa," 87, Valparaiso