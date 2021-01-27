Obit index

William J. Babincsak; PLAINFIELD, IN
Daniel T. Briski; GRIFFITH, IN
Nate Burnstein; MUNSTER, IN/SCOTTSDALE, AZ
Angelina S. Castro; SAN ANTONIO, TX
Maria Collaros; MERRILLVILLE, IN
Edmund J. Devitt; VALPARAISO, IN
Diane DuMonte-Slater; VALPARAISO, IN
Dale Francis Fancher Jr.; CHESTERTON, IN
Elliott James Gerstler; PORTAGE, IN
Renee M. Hladek; ST. JOHN, IN
Marion (Noonie) Hoeppner; SCHERERVILLE, IN
Delphine "Dolly" Huneycutt (nee Fic) ; EAST CHICAGO, IN
Violet Pavicic Hoover; EDGEWOOD, WA
Frank X. Kaslewicz; DYER, IN FORMERLY OF LANSING, IL
Ronald R. Kerbs; CROWN POINT, IN
Linda Susan Longmore; PORTAGE, IN
Margaret A. McDowell (nee Farmer); HOBART, IN
Lynn Marie Perrine; VALPARAISO, IN
Harlo Wayne Porter II; VALPARAISO, IN
Lynn Byron Potter; LANSING, IL
Ana Maria Rangel (nee Ortegon); HAMMOND, IN
Joseph Rizzardo; SCHERERVILLE, IN
Chester "Chet" Smithers; HAMMOND, IN/BASS LAKE, IN
Roseann S. Sturtridge; GARY, IN
Florence Wiertick (nee Zielinski); CALUMET CITY, IL
Henrietta Wilson; VALPARAISO, IN
Richard Walter Zurbriggen; CROWN POINT, IN