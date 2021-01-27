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Obit index

Obit index

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William J. Babincsak; PLAINFIELD, IN

Daniel T. Briski; GRIFFITH, IN

Nate Burnstein; MUNSTER, IN/SCOTTSDALE, AZ

Angelina S. Castro; SAN ANTONIO, TX

Maria Collaros; MERRILLVILLE, IN

Edmund J. Devitt; VALPARAISO, IN

Diane DuMonte-Slater; VALPARAISO, IN

Dale Francis Fancher Jr.; CHESTERTON, IN

Elliott James Gerstler; PORTAGE, IN

Renee M. Hladek; ST. JOHN, IN

Marion (Noonie) Hoeppner; SCHERERVILLE, IN

Delphine "Dolly" Huneycutt (nee Fic) ; EAST CHICAGO, IN

Violet Pavicic Hoover; EDGEWOOD, WA

Frank X. Kaslewicz; DYER, IN FORMERLY OF LANSING, IL

Ronald R. Kerbs; CROWN POINT, IN

Linda Susan Longmore; PORTAGE, IN

Margaret A. McDowell (nee Farmer); HOBART, IN

Lynn Marie Perrine; VALPARAISO, IN

Harlo Wayne Porter II; VALPARAISO, IN

Lynn Byron Potter; LANSING, IL

Ana Maria Rangel (nee Ortegon); HAMMOND, IN

Joseph Rizzardo; SCHERERVILLE, IN

Chester "Chet" Smithers; HAMMOND, IN/BASS LAKE, IN

Roseann S. Sturtridge; GARY, IN

Florence Wiertick (nee Zielinski); CALUMET CITY, IL

Henrietta Wilson; VALPARAISO, IN

Richard Walter Zurbriggen; CROWN POINT, IN

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