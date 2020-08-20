Obit index

Ruth R. Komacsar; HIGHLAND, IN
Mary E. Thornton; GARY/FORMERLY OF EAST CHICAGO, IN
Dolores Bernat; MUNSTER, IN
Mary Lou Segneri (nee Smith); HAMMOND, IN
Donna M. Turner (nee Batterson); VALPARAISO, IN
Ms. Sarah Marie Ward (Miss Marie); HAMMOND, IN
Mary A. Hartley; HAMMOND, IN
Jon M. Shern
Marjorie Speckhard; RACINE, WI
Betty JoAnn Pribble (nee Von Almen); HESSVILLE, IN
Jan Marie Hartman; VALPARAISO, IN
Gerald P. Kray; HAMMOND, IN
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