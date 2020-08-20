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Obit index

Obit index

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Ruth R. Komacsar; HIGHLAND, IN

Mary E. Thornton; GARY/FORMERLY OF EAST CHICAGO, IN

Dolores Bernat; MUNSTER, IN

Mary Lou Segneri (nee Smith); HAMMOND, IN

Donna M. Turner (nee Batterson); VALPARAISO, IN

Ms. Sarah Marie Ward (Miss Marie); HAMMOND, IN

Mary A. Hartley; HAMMOND, IN

Jon M. Shern

Marjorie Speckhard; RACINE, WI

Betty JoAnn Pribble (nee Von Almen); HESSVILLE, IN

Jan Marie Hartman; VALPARAISO, IN

Gerald P. Kray; HAMMOND, IN

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