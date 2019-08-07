Aron W. Farmer;CEDAR LAKE, IN 

Margaret B. George;CROWN POINT, IN

William Isadore "Bill" "Gummy" Gumbiner;MOORESVILLE, IN

Betty Berna;ST. JOHN, IN 

Thomas Egan;DYER, IN 

George G. "Skip" Earl Jr.;ST. JOHN, IN 

Sandra L. Bradley (nee Scott);SCHERERVILLE, IN 

Viriginia C. "Sammy" Seeley;GRAND HAVEN, MI 

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Richard Wesley Mason;PORTAGE, IN 

John C. Meehan;HOBART, IN 

Marianne Quillen;HOBART, IN 

Jane L. Poturalski (nee Piatek);LOWELL, IN

Leslie Kay Clark;FORMERLY OF OXFORD, MS

Jason Edward Chirila;BURNS HARBOR, IN

Vanessa Marie Newell;MUNSTER, IN 

Frank R. Langer;MUNSTER, IN 

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Copy Editor

Mary Freda is a copy editor at The Times. She hails from the Region and is a proud Ball State CCIM alumna.