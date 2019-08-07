Aron W. Farmer;CEDAR LAKE, IN
Margaret B. George;CROWN POINT, IN
William Isadore "Bill" "Gummy" Gumbiner;MOORESVILLE, IN
Betty Berna;ST. JOHN, IN
Thomas Egan;DYER, IN
George G. "Skip" Earl Jr.;ST. JOHN, IN
Sandra L. Bradley (nee Scott);SCHERERVILLE, IN
Viriginia C. "Sammy" Seeley;GRAND HAVEN, MI
Richard Wesley Mason;PORTAGE, IN
John C. Meehan;HOBART, IN
Marianne Quillen;HOBART, IN
Jane L. Poturalski (nee Piatek);LOWELL, IN
Leslie Kay Clark;FORMERLY OF OXFORD, MS
Jason Edward Chirila;BURNS HARBOR, IN
Vanessa Marie Newell;MUNSTER, IN
Frank R. Langer;MUNSTER, IN