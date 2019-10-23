Shirley Ann Pavlik (nee Gadd);ST. JOHN, IN

Theodore Staples;WHITING, IN

Judith Ann Aulinskis;CEDAR LAKE, IN//PARK FOREST, IL

Dolores A. Largura;VALPARAISO, IN

Rhoda Wilma Murphy;LANSING, IL

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Marilyn C. Laya (nee Nichols);CROWN POINT, IN

John Richard Dale;GRAYSON, KY/FORMERLY OF MUNSTER, IN

Angeliki "Angie" Karakozis;CROWN POINT, IN

Michael Vincent Derby;HOBART, IN

Joan Kurzydym (nee Worosz);HAMMOND, IN

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