Shirley Ann Pavlik (nee Gadd);ST. JOHN, IN
Theodore Staples;WHITING, IN
Judith Ann Aulinskis;CEDAR LAKE, IN//PARK FOREST, IL
Dolores A. Largura;VALPARAISO, IN
Rhoda Wilma Murphy;LANSING, IL
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