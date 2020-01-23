Obit Index

Obit Index

Allen Arthur Thieme;MENLO PARK, CA

Leland "Lee" Louis Moellering;DYER, IN

Mary Pavlakis;SCHERERVILLE, IN

Glenn W. Carlson;MUNSTER, IN

Darlene Lydia Turner;SCHERERVILLE, IN

Richard Brooker;HOBART, IN

Margaret A. Zuklin (nee Baut);WHEATFIELD, IN

Patricia A. (Borst) Tirpak;TINLEY PARK, IL

Nelly Colon;LOWELL, IN

Donald E. Swibes, Sr.;NEW LENOX, IL

Garyl Echoles;GARY, IN

Leonard Poplawski;LAKE VILLAGE, IN

Francisco "Frank" Maravilla;EAST CHICAGO, IN

Betty J. Foreman (nee Pittman);ROSS TOWNSHIP, IN

Wanda "Looney G" Bass;EAST CHICAGO, IN

Marlene M. "Terry" Schultz;WHEATFIELD, IN

Esther Mae Henning (nee Morton);PORTAGE, IN

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