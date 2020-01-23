Obit Index

Allen Arthur Thieme;MENLO PARK, CA
Leland "Lee" Louis Moellering;DYER, IN
Mary Pavlakis;SCHERERVILLE, IN
Glenn W. Carlson;MUNSTER, IN
Darlene Lydia Turner;SCHERERVILLE, IN
Richard Brooker;HOBART, IN
Margaret A. Zuklin (nee Baut);WHEATFIELD, IN
Patricia A. (Borst) Tirpak;TINLEY PARK, IL
Nelly Colon;LOWELL, IN
Donald E. Swibes, Sr.;NEW LENOX, IL
Garyl Echoles;GARY, IN
Leonard Poplawski;LAKE VILLAGE, IN
Francisco "Frank" Maravilla;EAST CHICAGO, IN
Betty J. Foreman (nee Pittman);ROSS TOWNSHIP, IN
Wanda "Looney G" Bass;EAST CHICAGO, IN
Marlene M. "Terry" Schultz;WHEATFIELD, IN
Esther Mae Henning (nee Morton);PORTAGE, IN