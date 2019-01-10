Norma Kent Jenkins Hessler;CROWN POINT, IN
Sandra J. "Sandy" (nee Carlson) Hickman;VALPARAISO, IN
Ronald Johnson;ROCHESTER, IN
Louie D. Zelia (Lou);SCHERERVILLE, IN
John Dale Bumpus;PARAGON, IN
Cynthia L. Jorgensen;VALPARAISO, IN
Lorraine A. Rademacher;GRIFFITH, IN
Frank D. Racz;HAMMOND, IN
Jayne H. Monek (nee Namys);TENNESSEE
Jovanka Jelaca;(no city/state)
Thomas E. Baldwin II;HOBART, IN
Elaine S. Harris (nee Guhl);BROOKFIELD, IL
Mildred McKim-Hinkley;DEMOTTE, IN
Mr. Curtis Hill "Capp";EAST CHICAGO, IN
Donnie Cantrall;CROWN POINT, IN
Jason Michael Radecki;VALPARAISO, IN
Rosemary Salazar;HAMMOND, IN
Richard C. Smith;HOBART, IN