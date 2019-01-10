Norma Kent Jenkins Hessler;CROWN POINT, IN

Sandra J. "Sandy" (nee Carlson) Hickman;VALPARAISO, IN

Ronald Johnson;ROCHESTER, IN

Louie D. Zelia (Lou);SCHERERVILLE, IN

John Dale Bumpus;PARAGON, IN

Cynthia L. Jorgensen;VALPARAISO, IN

Lorraine A. Rademacher;GRIFFITH, IN

Frank D. Racz;HAMMOND, IN

Jayne H. Monek (nee Namys);TENNESSEE 

Jovanka Jelaca;(no city/state) 

Thomas E. Baldwin II;HOBART, IN

Elaine S. Harris (nee Guhl);BROOKFIELD, IL

Mildred McKim-Hinkley;DEMOTTE, IN

Mr. Curtis Hill "Capp";EAST CHICAGO, IN 

Donnie Cantrall;CROWN POINT, IN 

Jason Michael Radecki;VALPARAISO, IN

Rosemary Salazar;HAMMOND, IN

Richard C. Smith;HOBART, IN

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Senior Copy Editor

Jeanette is a journalist with The Times Media Co. who has worked as both a reporter and editor. She has a master's degree in public affairs reporting from the University of Illinois at Springfield.