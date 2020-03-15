Obit index

Patricia Pavel (nee Rehtorik) ;HOBART, IN
Glenda Mae Garriott;HOBART, IN
Sharon Ann Homola;LaPORTE, IN
Ellen George Nickoloff;ST. LOUIS, MO
Joseph P. Griffin;CHICAGO, IL
Ernesto Villarruel;ELECTRIC CITY, WA
Alan W. Unander;HEBRON, IN
Valerie Lynn Ostapchuk;HIGHLAND, IN
Beatrice Hidalgo (nee Hernandez);HAMMOND, IN
Aleksandar "Aleks" Tomich
Dorothy Anderson;LOWELL, IN
Kathleen Haburjak;PORTAGE, IN
James N. Benes;MUNSTER, IN
Earline Harris (nee Julkes);CROWN POINT, IN/FORMERLY OF EAST CHICAGO
Peter J. Pflanzer;DYER, IN