Obit index

Obit index

Patricia Pavel (nee Rehtorik) ;HOBART, IN

Glenda Mae Garriott;HOBART, IN

Sharon Ann Homola;LaPORTE, IN

Ellen George Nickoloff;ST. LOUIS, MO

Joseph P. Griffin;CHICAGO, IL

Ernesto Villarruel;ELECTRIC CITY, WA

Alan W. Unander;HEBRON, IN

Valerie Lynn Ostapchuk;HIGHLAND, IN

Beatrice Hidalgo (nee Hernandez);HAMMOND, IN

Aleksandar "Aleks" Tomich

Dorothy Anderson;LOWELL, IN

Kathleen Haburjak;PORTAGE, IN 

James N. Benes;MUNSTER, IN

Earline Harris (nee Julkes);CROWN POINT, IN/FORMERLY OF EAST CHICAGO

Peter J. Pflanzer;DYER, IN

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