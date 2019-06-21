Sharon Ketchum;KOUTS, IN

Walter J. Podlecki;LANSING, IL

Mary E. Hric (nee Kuhajda);WHITING/SCHERERVILLE, IN

David Alan Frazier;MERRILLVILLE, IN

Mary Ellen Arnold (nee Deardorff);HIGHLAND, IN

Yvonne "Bonnie" Demas;HAMMOND, IN

Marilyn K. Painter-Dash (nee Rogers);FORMERLY OF HAMMOND, IN

Tony G. Pishkur;CROWN POINT, IN 

Helen Gumkowski (nee Giba);HAMMOND, IN

Phyllis J. Hartman;VALPARAISO, IN

Jason Cooper;NEW BERN, NC

Donald M. Novosel Sr.;HIGHLAND, IN

Fr. John Kalicky, C.PP.S.;CARTHAGENA, OH

Ruth Elizabeth Chowning;VALPARAISO, IN

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Mary Freda is a copy editor at The Times. She hails from the Region and is a proud Ball State CCIM alumna.