Sharon Ketchum;KOUTS, IN
Walter J. Podlecki;LANSING, IL
Mary E. Hric (nee Kuhajda);WHITING/SCHERERVILLE, IN
David Alan Frazier;MERRILLVILLE, IN
Mary Ellen Arnold (nee Deardorff);HIGHLAND, IN
Yvonne "Bonnie" Demas;HAMMOND, IN
Marilyn K. Painter-Dash (nee Rogers);FORMERLY OF HAMMOND, IN
Tony G. Pishkur;CROWN POINT, IN
Helen Gumkowski (nee Giba);HAMMOND, IN
Phyllis J. Hartman;VALPARAISO, IN
Jason Cooper;NEW BERN, NC
Donald M. Novosel Sr.;HIGHLAND, IN
Fr. John Kalicky, C.PP.S.;CARTHAGENA, OH
Ruth Elizabeth Chowning;VALPARAISO, IN