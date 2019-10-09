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Brice Sr., John F., 89, Las Vegas

Cucuz, Mirko, 75, Schererville

Fulton, Leslie M., 82, Lansing

Jackson (nee Cramer), Camille "Cami", 49, Hebron

Lundewall, Willie Michael, 72, Portage

Norwood, Arbalia C. "Honey", 93, East Chicago

Pavlik (nee Ciannella), Amelia K., 83, New Lenox

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Reinhertz, Gordon, 84, Valparaiso

Sherrick, Wayne E., 95, Schererville

Spann-Adams, Joyce Elenora, 99, Wolcottville

Steen, Dr. Lowell H., 95, Highland

Szalmasagi, Austin, 38, Conroe, Texas

Yankovich, nee Arnold, Diana L., 73, Schererville

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