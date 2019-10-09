Brice Sr., John F., 89, Las Vegas
Cucuz, Mirko, 75, Schererville
Fulton, Leslie M., 82, Lansing
Jackson (nee Cramer), Camille "Cami", 49, Hebron
Lundewall, Willie Michael, 72, Portage
Norwood, Arbalia C. "Honey", 93, East Chicago
Pavlik (nee Ciannella), Amelia K., 83, New Lenox
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Reinhertz, Gordon, 84, Valparaiso
Sherrick, Wayne E., 95, Schererville
Spann-Adams, Joyce Elenora, 99, Wolcottville
Steen, Dr. Lowell H., 95, Highland
Szalmasagi, Austin, 38, Conroe, Texas
Yankovich, nee Arnold, Diana L., 73, Schererville