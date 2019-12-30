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INDIANA

Daily 3 - Midday: not available

Daily 3 - Evening: not available

Daily 4 - Midday: not available

Daily 4 - Evening: not available

ILLINOIS

Pick 3 -- Midday: 3-1-4, Fireball: 2

Pick 3 - Evening: 5-9-0, Fireball: 5

Pick 4 - Midday: 7-1-6-0, Fireball: 1

Pick 4 - Evening: 5-9-0-0, Fireball: 6

MICHIGAN

Midday Daily 3: 6-6-2

Midday Daily 4: 1-2-6-8

Daily 3: 5-2-6

Daily 4: 6-8-0-2

Keno: 3-4-10-13-16-17-22-27-28-40-44-50-57-58-59-62-66-72-73-76-77-80

Poker Lotto: 9 clubs, Ace Hearts, 8 clubs, 4 diamonds, 3 clubs

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