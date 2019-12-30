INDIANA
Daily 3 - Midday: not available
Daily 3 - Evening: not available
Daily 4 - Midday: not available
Daily 4 - Evening: not available
ILLINOIS
Pick 3 -- Midday: 3-1-4, Fireball: 2
Pick 3 - Evening: 5-9-0, Fireball: 5
Pick 4 - Midday: 7-1-6-0, Fireball: 1
Pick 4 - Evening: 5-9-0-0, Fireball: 6
MICHIGAN
Midday Daily 3: 6-6-2
Midday Daily 4: 1-2-6-8
Daily 3: 5-2-6
Daily 4: 6-8-0-2
Keno: 3-4-10-13-16-17-22-27-28-40-44-50-57-58-59-62-66-72-73-76-77-80
Poker Lotto: 9 clubs, Ace Hearts, 8 clubs, 4 diamonds, 3 clubs