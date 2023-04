Prep

Wednesday’s Schedule

Baseball

Bishop Noll at Morton, 4:30 p.m.

Boone Grove at Knox, 4:30 p.m.

Chesterton at Merrillville, 4:30 p.m.

LaPorte at Crown Point, 4:30 p.m.

Marian Catholic at Oak Lawn, 4:30 p.m.

Michigan City at Portage, 4:30 p.m.

Sandburg at TF South, 4:30 p.m.

South Bend Career at Westville, 4:30 p.m.

Tri-Township at Lake Station, 4:30 p.m.

Valparaiso at Lake Central, 4:30 p.m.

EC Central at Bowman, 5 p.m.

TF North vs. Plainfield Central at Joliet Slammers Stadium, 5:30 p.m.

Hebron vs. Wheeler at U.S. Steel Yard (RailCats H.S. Challenge), 7 p.m.

Boys Golf

Boone Grove, Chesterton, Lowell at Andrean (Innsbrook), 4 p.m.

Marquette, New Prairie at LaPorte (Beechwood), 4 p.m.

Rensselaer, Tri-Township at Kankakee Valley (Sandy Pines), 4:15 p.m.

Girls Soccer

St. Viator at Marian Catholic, 4:30 p.m.

Softball

Crown Point at Lake Central, 4:30 p.m.

Hanover Central at Morton, 4:30 p.m.

Merrillville at Michigan City, 4:30 p.m.

Portage at Chesterton, 4:30 p.m.

South Central at LaVille, 4:30 p.m.

Tri-Township at Illiana Christian, 4:30 p.m.

Andrean at Kankakee Valley, 4:45 p.m.

Hebron at Knox, 5 p.m.

Highland at Hobart, 5 p.m.

Lake Station at Hammond Academy, 5 p.m.

LaPorte at Valparaiso, 5 p.m.

Munster at Lowell, 5 p.m.

Washington Twp. at EC Central, 5 p.m.

Boys Tennis

Marian Catholic at Stagg, 4:15 p.m.

Girls Tennis

Munster at Crown Point, 4 p.m.

New Prairie at Michigan City, 4 p.m.

Andrean at Lowell, 4:30 p.m.

Bishop Noll at Illiana Christian, 4:30 p.m.

Hobart at Chesterton, 4:30 p.m.

LaPorte at Knox, 4:30 p.m.

Merrillville at Highland, 4:30 p.m.

River Forest at Morton, 4:30 p.m.

Wheeler at Boone Grove, 4:30 p.m.

Boys Track

Bishop Noll, 21st Century at EC Central, 4:30 p.m.

Boone Grove, Westville at South Central, 4:30 p.m.

Illiana Christian, Wheeler at Griffith, 5 p.m.

Girls Track

Bishop Noll, 21st Century at EC Central, 4:30 p.m.

Boone Grove, Westville at South Central, 4:30 p.m.

Illiana Christian, Wheeler at Griffith, 5 p.m.

Boys Volleyball

Chesterton at Crown Point, 5 p.m.

Andrew vs. TF United (at TF South), 5:30 p.m.

Illiana Christian at Kankakee Valley, 6:30 p.m.

Tuesday’s Results

Baseball

Griffith 5, River Forest 1

River Forest 001 000 0 — 1 4 4

Griffith 100 211 x — 5 8 0

2B – McAllister (RF); Crowe, Miller (G). Pitching summary – River Forest – Fergerson (5 2/3 IP, 7 H, 5 R, 3 ER, 6 BB, 7 SO), Collazo IV (1/3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Griffith – Quillen (3 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 5 SO), Feliciano (2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 4 SO), Jiminez (2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). WP – Quillen. LP – Fergerson. Leading hitters – River Forest – McAllister (2B), Fergerson (RBI), Dominguez (run). Griffith – Miller (2-3, 2B, R, RBI), Rutherford (2-4, R, RBI), Quillen (2-3, RBI), Anthony (RBI), Crowe (2B, R).

Kankakee Valley 15, Highland 3 (5 innings)

Kankakee Valley 040 47 — 15 14 0

Highland 003 00 — 3 5 2

2B – Childers 2, Smolek, Pribyl, Barr (KV). 3B – Parker (KV). Pitching summary – Kankakee Valley – Vanderhere (2 1/3 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 3 SO), Childers (1 2/3 IP, 2 H, 0 R, 4 BB, 1 SO), Holmes (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). Highland – Modjeski (3 1/3 IP, 9 H, 6 R, 6 ER, 0 BB, 1 SO), Bogner (1 IP, 4 H, 7 R, 5 ER, 4 BB, 1 SO), Schwandt (2/3 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 SO). WP – Vanderhere. LP – Modjeski. Leading hitters – Kankakee Valley – Holmes (2-3, 2 R, 3 RBI), Parker (2-3, 3B, 2 R, RBI), Pribyl (2-2, 2B, 2 R, 2 RBI), Barr (2-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Childers (2-2, 2 2B, R, 2 RBI), Smolek (2B, 2 RBI). Highland – Bogner (RBI), Harder (RBI), Leouses (RBI). Records – Highland 5-1.

Lake Central 11, Valparaiso 0 (5 innings)

Lake Central 330 32 — 11 9 0

Valparaiso 000 00 — 0 0 3

2B – Santana, Snyder, Weber (LC). Pitching summary – Lake Central – Tobias (5 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 7 SO). Valparaiso – Crowell (3 IP, 5 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 6 SO), Fenters (2 IP, 4 H, 5 R, 3 ER, 3 BB, 2 SO). WP – Tobias. LP – Crowell. Leading hitters – Lake Central – Santana (3-3, 2B, R, 2 RBI), Snyder (2-4, 2B, 2 R, 3 RBI), Carra (2-3, 3 RBI), Weber (2B, R, 2 RBI).

TF South 15, Hillcrest 0 (5 innings)

TF SOUTH – Winning pitcher CJ Stuckey (no hitter with 12 SO).

Chesterton 12, Merrillville 0

Hanover Central 24, Wheeler 1

Softball

Crown Point 15, Chesterton 1 (6 innings)

Crown Point 112 119 — 15 17 1

Chesterton 000 010 — 1 2 5

CROWN POINT – Pitching – Lexi Smith (5 IP, 2 H, 1 R), Kloe Wentz (1 IP). Hitting — Ashlyn Kita (2 H, 2B, HR, 5 RBI), Jasmine Nichols (3 H), Lilly Perkins (3 H).

Illiana Christian 15, Lake Station 1 (5 innings)

Lake Station 001 00 — 1 1 3

Illiana Christian 933 0x — 15 11 0

ILLIANA CHRISTIAN – Maddie Ritzema (2-2, HR), Libby Kreykes (HR), Maya Wondaal (HR). WP – Mikayla Derks (0 H, 0 BB, 5 SO).

Boys Tennis

Eisenhower 4, TF United 1

AT TF SOUTH

SINGLES – Angel Urquizo (TFU) d. Salagun 6-4, 6-4; Sanchez (E) d. Erick Ochoa 6-2, 6-1.

DOUBLES – Torres/Munoz (E) d. Louis Rocano/Erik Acosta 6-1, 6-1; Cruz/Rodriguez (E) d. Leandro Morales/Sijuade Bello 6-0, 6-0; Essex/Hernandez (E) d. Alex Moreno/Angel Ruiz 6-1, 6-3.

Girls Tennis

Culver Academies 3, Valparaiso 2

AT VALPARAISO

SINGLES – Vasquez (CA) d. Emily Hatseras 6-3, 6-1; Barrett (CA) d. Laney Mario 6-2, 6-1; Reagan Williams (V) d. Zherig 6-2, 1-6, 6-1.

DOUBLES – Lemeivx/Curtis (CA) d. Izze Piggott/Kallie Belcher 6-4, 3-6, 3-6; Maggie Kuka/Zoe Cussion (V) d. Rudnicki/Miller 6-3, 3-6, 6-3.

JUNIOR VARSITY – Valparaiso, 7-1.

Lake Central 4, Lowell 1

AT LAKE CENTRAL

SINGLES – Tatiana Marjanovich (LC) d. Ava Flemming 6-2, 6-0; Ava Bafia (LC) d. Lilly Richardson 6-0, 6-2; Elise Smith (LC) d. Aubrey Flemming 7-5, 6-7(7-4), 7-5.

DOUBLES – Maya Gorney/Maya Trivunovic (LC) d. Kristen Kiszenia/Autumn Nuccio 7-5, 6-4; Delilah Marban/Lillian Gleason (L) d. Isabella Connelly/Cassie Smolen 7-6 (7-2), 6-3.

RECORDS – Lake Central 3-0.

JUNIOR VARSITY – Lake Central, 5-0.

Monday’s Late Results

Baseball

Griffith 14, Lake Station 0 (5 innings)

Griffith 077 00 — 14 8 0

Lake Station 000 00 — 0 1 3

2B – Cervantes, Crowe (G). Pitching summary – Griffith – Smith (5 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 8 SO). Lake Station – Hastings (1 1/3 IP, 1 H, 6 R, 4 ER, 4 BB, 1 SO), Ramirez-Hernandez (2 2/3 IP, 7 H, 8 R, 7 ER, 2 BB, 1 SO), Brown (1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO). WP – Smith. LP – Ramirez-Hernandez. Leading hitters – Griffith – Cervantes (2-4, 2B, R, 4 RBI), Crowe (2-3, 2B, 2 R), Rutherford (2 RBI), Jiminez (2 RBI), Quillen (2 RBI).

Wheeler 11, Bishop Noll 6 (5 innings)

Bishop Noll 310 11 — 6 8 4

Wheeler 227 0x — 11 5 1

BISHOP NOLL – Pitching – Gavin Knight (2 1/3 IP, 5 ER, 5 BB, 3 SO), Emanuel Smith (1 2/3 IP, 1 ER). LP – Knight (1-1). Hitting – Knight (2 H, RBI), Marcus Taylor (2 H), RBI), Maddux Laurincik (RBI). Records – Wheeler 2-3 (1-1 GSSC), Bishop Noll 3-3 (3-1).

* Game called due to darkness.

Softball

Hanover Central 15, River Forest 0 (5 innings)

HANOVER CENTRAL – Pitching – Payton Antkiewicz (5 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 10 SO). Hitting — Mariah Bonner (2 R), Mattea Beilke (2 R), Gabbi Comia (3 H, 3 RBI), Sienna Antkiewicz (2 H, 3 RBI), Payton Antiewicz (2 H), Kaitlin Duffy (2 H, 2 R), Cyd Drousias (2 H, 2 RBI).

Wheeler 14, Bishop Noll 2 (5 innings)

Bishop Noll 010 01 — 2 4 5

Wheeler 641 3x — 14 11 1

2B – Burton, Hessling, Ashlynne Trinidad 2, Byers (W). 3B – Faith Lewin (W). HR – Rileyann Welch (W). Pitching summary – Bishop Noll – Molly Whelan (4 IP, 11 H, 14 R, 9 ER, 2 BB, 4 SO). Wheeler – Clara Phariss (3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 7 SO), Liviya Soria (2 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 3 SO). WP – Phariss. LP – Whelan. Leading hitters – Bishop Noll – Ella Zvonar (2-3, R), Whelan (1-1), Reese Reid (1-2), Lauren Drexler (run). Wheeler – Welch (2-3, HR, 2 R, 3 RBI), Trinidad (2-2, 2 2B, R, 3 RBI), Megan Vincent (2-3, R, 2 RBI), Lewin (2-3, 3B, 2 R, RBI). Records – Bishop Noll 4-1 (3-1 GSSC).

Girls Tennis

Crown Point 5, Hobart 0

AT HOBART

SINGLES – Ana Baron (CP) d. Maddy Baltrushaitis 6-0, 6-0; Alex Baron (CP) d. Natalie Crowley 6-0, 6-0; Jessica Harper (CP) d. Gracie Krejci 3-6, 6-4, 10-6.

DOUBLES – Jasmine Harper/Katie Mumaugh (CP) d. Addison Williams/Maddalyn Riggle 6-0, 6-2; Ivy Coppolillo/Avery Van Senus (CP) d. Emily Cicillan/Allison Hooker 6-1, 6-0.

JUNIOR VARSITY – Crown Point, 9-0.

Boys Volleyball

Crown Point 25-28-25-25, Michigan City 17-30-19-22

Local college

Wednesday’s Schedule

Softball

Parkside at Purdue Northwest (Dowling Park), 1 p.m. (DH)

Tuesday’s Results

Softball

Game 1

Valparaiso 3, Northern Illinois 0

Valparaiso 101 000 1 — 3 6 2

Northern Illinois 000 000 0 — 0 1 1

3B – Herschbach (V). Pitching summary – Valpo – Seib (7 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 4 SO). NIU – Cassell (6 2/3 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 1 SO), Norred (1/3 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 0 SO). WP – Seib (4-13). LP – Cassell (3-8). Leading hitters – Valpo – Herschbach (2-3, 3B, 2 R, RBI), Hecker (RBI), Accord (R).

Bowling

Local scores

MEN

Top Games

Jamey Anderson (Plaza) 299

Timm Terzarial (Plaza) 299

Joseph Bowers (Plaza) 290

Mike Phillips (Stardust II) 289

Frank Kafantaris (Hobart) 287

Richard Pfaff (Stardust II) 287

Top Series

Frank Kafantaris (Hobart) 800

Joseph Bowers (Plaza) 793

Matthew Kawanna (Plaza) 790

David Arce (Stardust II) 780

John Zaragoza (Hobart) 782

WOMEN

Top Games

Maritza Daling-Ramos (Plaza) 297

Nikki Moore (Plaza) 275

Denise Phillips (Stardust II) 249

Danielle Rudnickas (Plaza) 249

Allison Bowers (Stardust II) 248

Dana Maul (Plaza) 248

Danielle Rudnickas (Plaza) 248

Top Series

Allison Bowers (Stardust II) 689

Maritza Daling-Ramos (Plaza) 687

Trinity Wright (Hobart) 682

Alecia Albanese (Plaza) 666

Jackie Rhoda (Hobart) 663

Hobart

FRANK ARNDT’S – John “Ziggy” Zaragoza 279—782.

FRIDAY NITE FLYERS – Austin Pavy 277—738, Mike Bales 278—725, Trinity “Jordyn” Wright 247—682, Melissa “Missy” Kanizar 247—614.

CAPITAL ESTATES – Kyle Kirkpatrick 706, Jackie Rhoda 245-237—663.

THURSDAY MEN’S HDCP. – Frank Kafantaris 278-287—800, Karl Sutton 709, Austin Pavy 279.

SATURDAY YOUTH PREPS – Briggs West 128-143-136—407, Dylan Fox 132-107—333, Ryan Warren 106-116—313, Ocatvio White 127—300, Bo Flick 260, Ivan Mendoza 252, Ronnie Spencer 234, Ania Uszko 144-127-112—383, Jersey Yeo 185.

SATURDAY YOUTH MAJORS – Bryson Clark 209-237-242—688, Kynan Krause 214-226-237—677, AJ Vincent 245-226-177—648, Plomer Barnes III 232-160-187—579, Dominic Fasel 174-199-170—543, Kody Coppinger 187-180-170—537, Dominic Locke 168-167-191—526, Cooper Barnes 160-169-182—511, Rayden West 182-168—493, Eve Klawiter 203-161-187—551, Jordyn Severson 150-151-167—468, Lauren Vincent 193—467, Emma Meier 153-157—455, Rachel Moyers 430.

Olympia

C.A.I.B. – David Arce 763, Kevin Quayle 728.

Plaza

MONDAY HDCP. – Joseph Bowers 290—793, Juan Rubio 276—739, Gary Wilson 732, Cody Porter 728, Mitchell Kirk 717, Eric Rubio 717, Edward Funches Jr. 705, Dave Bohlin 705, Jeremy Langel 280, Ron Johnson 279, Maritza Daling-Ramos 297—687, Monica Llanes 233—649, Tiffany Matuszczak 229—634, Dana Maul 248, Danielle Rudnickas 248, Liana Motel 236.

CONTINENTAL – Ken Plebanski 733, Bryan Miloshoff 276—711, Andrew Holubiak 720, Dean Sjordsma 727, Keith Betts 286.

FRIDAY LADIES NITE OUT – Alecia Albanese 235—666, Danielle Rudnickas 249—656, Tammy Hajduk 238-236—653, Mari Albanese 238—604.

FRIDAY NITE MEN’S HDCP. – Derek Leyba Sr. 279—748, Paul Terry 747, Brian Bogs 279—745, Ryan Randall 279—742, Travis Pitchford 279—740, Bryan Miloshoff 732, Tyler Klemz 726, Mitchell Kirk 722, Al Dobrowolski 719, Jason Andriesson 716, Mike Verbich 710, Andrew Bowman 708, Kelly Carpenter 706, Matthew Reid 705, David Miloshoff Jr. 279.

GOODTIMERS – Kyle Brown 276—726, Nikki Moore 275—644.

GUYS & DOLLS – Matthew Kawanna 278—790, Timm Terzarial 299—746, Keith Newton 746, Justin Faught 279—735, Benito Cantu 709, Jerome Slupski Jr. 708, Miguel Ramirez Jr. 276—706, Justin Curtis 705, Nick Zart 700, Jamey Anderson 299.

Stardust II

TUESDAY NIGHT LADIES – Denise Phillips 249.

DENNY PHILLIPS MEMORIAL – Eric Locher 739, Colin Young 279—716, Ben De St. Jean 716, Zach Phillips 715, Lynn Strohl 713, Ron Cimoch III 703, Mike Phillips 289, Matt Redmond 279, Don Petroski 279, Jason Smith 278.

THURSDAY NIGHT INVITATIONAL – Mark Jurek 706, Bobby Spear Jr. 703.

2023 RAILCATS – David Arce 279—780, Allison Bowers 248—689. Boys: Nick Durall 216—522, Xavier Williams 200—445, Zayden Wilhelm 174—439, Larry Williams III 135—348. Girls: Bailey Fairbairn 128—356.

FRIDAY NIGHT OPEN – Jeff Remenius 709, Richard Pfaff 287.

BABE’S SATURDAY NIGHT MEMORIAL – Nick Coppinger 731, Jason Schipper 708, Amanda Komisarcik 225.

SATURDAY NIGHT LIVE – Bruce Greiff 741, Diane Stevens 234.

LAKE COUNTY SPECIAL OLYMPICS – Joey Smith 209—522, Stephen Mitchell 198—504, Edward McCollum 186—438, Mary Beth Gregor 128—365, Rebecca Wray 138—358, Samantha Sorbello 297, Jenise Allen 111.

STARDUST BANTAMS – Ryan Kammer 171—474, Parker Cunningham 151—429, James Komisarcik 148—419, Mason Hass 149—363, Benjamin Reardon 125—304, Lorelei Loving 294, Isabelle Bower 116—292, Ayumi Artis 103—265, Zoey Lewis 201.

STARDUST PREPS – Tyler Hasley 129—373, Jacob Conway 128—347, Tatum Olson 115—339, Owen Kozik 105—255, Peyton Remenius 148—414, Brooklyn Adams 192.

STARDUST JR. MAJORS – Dwight Paino 223—655, Parker Monix 233—609, Lucas Remenius 553, Ryan Brand 239—548, Brandon Bower 201, Loren Ripa 210—554, Hope Garrett 161—472, Brooklyn Larson 170—456, Shaunny Ballard 163—421.

AUTO RACING

IndyCar

Schedule-Winners

March 5 — Firestone Grand Prix of St. Petersburg (Marcus Ericsson)

April 2 — PPG 375 (Josef Newgarden)

April 16 — Acura Grand Prix of Long Beach, Long Beach, Calif.

April 30 — Children’s of Alabama Indy Grand Prix, Leeds, Ala.

May 13 — GMR Grand Prix, Indianapolis.

May 28 — 107th Running of the Indianapolis 500, Indianapolis.

June 4 — Chevrolet Detroit Grand Prix, Detroit.

June 18 — Sonsio Grand Prix at Road America, Plymouth, Wis.

July 2 — Honda Indy 200 at Mid-Ohio, Lexington, Ohio.

July 16 — Honda Indy Toronto, Toronto.

July 22 — Hy-Vee IndyCar Race Weekend Race 1, Newton, Iowa.

July 23 — Hy-Vee IndyCar Race Weekend Race 2, Newton, Iowa.

Aug. 6 — Big Machine Music City Grand Prix, Nashville, Tenn.

Aug. 12 — Gallagher Grand Prix, Indianapolis.

Aug. 27 — Bommarito Automotive Group 500, Madison, Ill.

Sept. 4 — Grand Prix of Portland, Portland, Ore.

BASEBALL

MLB

MONDAY’S BOX SCORES

White Sox 4, Twins 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg.

Anderson ss 3 0 0 0 0 1 .298

González 2b 2 0 0 0 0 2 .200

Robert Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .333

Benintendi lf 4 1 1 0 0 0 .262

Vaughn dh 4 0 1 0 0 0 .270

Sheets 1b 3 1 1 0 0 0 .389

Burger ph-1b 0 0 0 0 1 0 .375

Grandal c 4 1 2 1 0 1 .300

Alberto 3b 4 1 1 3 0 0 .308

Colás rf 3 0 1 0 1 0 .306

Andrus 2b-ss 4 0 1 0 0 1 .167

Totals 35 4 8 4 2 6

Minnesota AB R H BI BB SO Avg.

Moran p-p 0 0 0 0 0 0 —-

Larnach lf-rf 5 0 1 1 0 3 .308

Miranda dh-3b 5 0 1 0 0 1 .200

Solano 1b 4 0 1 0 0 2 .292

Gordon 2b 4 1 0 0 0 0 .077

Farmer ss 4 0 0 0 0 3 .269

Wallner rf 1 1 0 0 1 0 .000

Buxton ph 1 0 0 0 0 1 .314

Castro 3b-lf 3 0 0 0 0 1 .000

Vázquez c 3 0 1 0 1 0 .333

Taylor cf 4 1 0 0 0 2 .171

Totals 34 3 4 1 2 13

Chicago 000 400 000—4 8 3

Minnesota 001 110 000—3 4 0

E: Alberto (1), Andrus (2), Sheets (1). LOB: Chicago 6, Minnesota 9. 2B: Vaughn (5), Grandal (3). HR: Alberto (1), off Maeda. RBIs: Grandal (5), Alberto 3 (4), Larnach (8).

Chicago IP H R ER BB SO ERA

Cease, W, 2-0 5 3 3 1 2 6 1.65

Lambert, H, 2 1 0 0 0 0 2 0.00

Graveman, H, 3 1 1 0 0 0 1 5.79

Bummer, H, 3 2/3 0 0 0 0 1 0.00

R.López, S, 2-2 11/3 0 0 0 0 3 7.71

Minnesota IP H R ER BB SO ERA

Maeda, L, 0-2 6 8 4 4 0 3 4.09

Thielbar 1 0 0 0 0 1 4.91

Moran 2 0 0 0 2 2 7.71

Inherited runners-scored: R.López 1-0. HBP: Cease 2 (Solano, Wallner), Bummer (Castro).

T: 2:39. Att.: 12,078.

Cubs 3, Mariners 2

Seattle AB R H BI BB SO Avg.

Ju.Rodríguez cf 3 0 0 0 1 2 .265

France 1b 5 1 1 0 0 2 .313

Suárez 3b 4 0 0 0 1 0 .326

Hernández rf 4 0 1 0 0 1 .190

Pollock lf 1 0 0 1 0 0 .200

Kelenic ph-lf 2 1 1 1 0 0 .300

Haggerty 2b 2 0 0 0 0 0 .143

Wong ph-2b 2 0 2 0 0 0 .138

Murphy c 2 0 0 0 0 1 .063

Raleigh ph-c 2 0 0 0 0 1 .229

Hummel dh 3 0 1 0 1 1 .143

Crawford ss 4 0 0 0 0 1 .189

Totals 34 2 6 2 3 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg.

Hoerner 2b 5 0 3 1 0 1 .341

Swanson ss 4 0 0 0 0 2 .333

Happ lf 3 1 0 0 1 1 .333

Bellinger cf 4 1 1 1 0 1 .176

Mancini 1b 4 0 1 0 0 0 .257

Hosmer dh 3 0 2 1 1 1 .320

Wisdom 3b 4 0 0 0 0 1 .276

Gomes c 4 0 0 0 0 1 .095

Madrigal pr 0 1 0 0 0 0 .286

Mastrobuoni rf 3 0 1 0 0 0 .176

Velázquez rf 0 0 0 0 0 0 —-

Barnhart ph 1 0 0 0 0 1 .364

Totals 35 3 8 3 2 9

Seattle 000 100 001 0—2 6 1

Chicago 000 200 000 1—3 8 0

One out when winning run scored.

E: Murphy (1). LOB: Seattle 8, Chicago 7. 2B: France (6), Hummel (1), Bellinger (1), Mastrobuoni (1). HR: Kelenic (1), off Fulmer. RBIs: Pollock (6), Kelenic (3), Bellinger (7), Hosmer (7), Hoerner (1). SB: Hoerner (4), Madrigal (1). CS: Wong (1). SF: Pollock.

DP: Seattle 1.

Seattle IP H R ER BB SO ERA

L.Castillo 6 6 2 2 2 5 1.02

Topa 1 1 0 0 0 1 0.00

Speier 1 0 0 0 0 1 0.00

Sewald 1 0 0 0 0 1 3.00

Brash, L, 0-1 1/3 1 1 0 0 1 4.76

Chicago IP H R ER BB SO ERA

Smyly 5 2 1 1 1 7 6.52

Alzolay, H, 1 11/3 0 0 0 0 0 3.00

Leiter Jr., H, 2 2/3 1 0 0 0 0 0.00

Boxberger, H, 1 1 1 0 0 0 0 0.00

Fulmer, BS, 1-2 1 2 1 1 0 1 2.08

Thompson, W, 1-0 1 0 0 0 2 1 1.42

HBP: Boxberger (Ju.Rodríguez).

T: 2:38. Att.: 26,766.

BASKETBALL

NBA

PLAY-IN TOURNAMENT

EASTERN CONFERENCE

Tuesday’s result

No. 8 Atlanta 116, No. 7 Miami 105

(Atlanta to playoffs as No. 7 seed)

Wednesday’s game

No. 10 Chicago at No. 9 Toronto, 6 p.m.

Friday’s game

Chicago-Toronto winner at Miami (Winner to playoffs as No. 8 seed), 6 or 6:30 p.m.

WESTERN CONFERENCE

Tuesday’s result

No. 8 Minnesota at No. 7 L.A. Lakers, (n) (Winner to playoffs as No. 7 seed)

Wednesday’s game

No. 10 Oklahoma City at No. 9 New Orleans, 8:30 p.m.

Friday’s game

Oklahoma City-New Orleans winner vs. Minnesota-L.A. Lakers loser (Winner to playoffs as No. 8 seed), 8:30 or 9 p.m.

NBA playoffs

FIRST ROUND (best-of-7)

Saturday’s games

Brooklyn at Philadelphia, 12 p.m.

Atlanta at Boston, 2:30 p.m

New York at Cleveland, 5 p.m.

Golden State at Sacramento, 7:30 p.m.

Sunday’s games

East #8 at Milwaukee, TBD

West # 8 at Denver, TBD

West #7 at Memphis, TBD

LA Clippers at Phoenix, TBD

HOCKEY

NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT pts GF GA

z-Boston 81 64 12 5 133 300 173

x-Toronto 81 49 21 11 109 276 220

x-Tampa Bay 81 45 30 6 96 278 254

Florida 81 42 31 8 92 286 267

e-Buffalo 80 40 33 7 87 287 295

e-Ottawa 81 39 35 7 85 258 267

e-Detroit 81 35 36 10 80 240 274

e-Montreal 80 31 43 6 68 226 298

Metropolitan Division

GP W L OT pts GF GA

x-Carolina 81 51 21 9 111 260 209

x-New Jersey 81 51 22 8 110 286 222

x-N.Y. Rangers 81 47 21 13 107 275 216

N.Y. Islanders 81 41 31 9 91 239 220

Pittsburgh 80 40 30 10 90 258 256

e-Washington 81 35 37 9 79 251 260

e-Philadelphia 81 30 38 13 73 217 273

e-Columbus 80 24 47 9 57 209 323

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT pts GF GA

x-Colorado 79 49 24 6 104 271 219

x-Dallas 80 45 21 14 104 279 216

x-Minnesota 80 46 24 10 102 242 218

Winnipeg 80 45 32 3 93 243 220

Nashville 80 41 31 8 90 222 231

e-St. Louis 80 37 36 7 81 261 295

e-Arizona 81 28 40 13 69 224 294

e-Chicago 80 25 49 6 56 195 294

Pacific Division

GP W L OT pts GF GA

x-Vegas 80 49 22 9 107 265 227

x-Edmonton 80 48 23 9 105 318 258

x-Los Angeles 81 46 25 10 102 275 254

x-Seattle 80 46 26 8 100 287 249

e-Calgary 81 37 27 17 91 260 252

e-Vancouver 80 36 37 7 79 269 295

e-San Jose 80 22 42 16 60 231 313

e-Anaheim 80 23 45 12 58 204 330

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

x-clinched playoff spot

y-clinched division

z-clinched conference

e-eliminated from playoff contention

Monday’s results

Dallas 6, Detroit 1

Winnipeg 6, San Jose 2

Toronto 2, Florida 1, OT

Washington 5, N.Y. Islanders 2

Ottawa 3, Carolina 2

Buffalo 3, N.Y. Rangers 2, SO

Minnesota 4, Chicago 2

Nashville 3, Calgary 2, SO

Seattle 4, Arizona 1

Los Angeles 3, Vancouver 0

Tuesday’s results

Carolina 4, Detroit 1

New Jersey 6, Buffalo 2

Philadelphia 4, Columbus 3, OT

Boston 5, Washington 2

Toronto 4, Tampa Bay 3

Chicago at Pittsburgh, (n)

Winnipeg at Minnesota, (n)

Edmonton at Colorado, (n)

Seattle at Vegas, (n)

Vancouver at Anaheim, (n)

Wednesday’s games

Montreal at N.Y. Islanders, 6 p.m.

Dallas at St. Louis, 6:30 p.m.

San Jose at Calgary, 9 p.m.

Thursday’s games

Boston at Montreal, 6 p.m.

Carolina at Florida, 6 p.m.

Detroit at Tampa Bay, 6 p.m.

New Jersey at Washington, 6 p.m.

Ottawa at Buffalo, 6 p.m.

Pittsburgh at Columbus, 6 p.m.

Toronto at N.Y. Rangers, 6 p.m.

Minnesota at Nashville, 7 p.m.

St. Louis at Dallas, 7 p.m.

Winnipeg at Colorado, 7 p.m.

Philadelphia at Chicago, 7:30 p.m.

San Jose at Edmonton, 8 p.m.

Los Angeles at Anaheim, 9 p.m.

Vancouver at Arizona, 9 p.m.

Vegas at Seattle, 9:30 p.m.

MONDAY’S SUMMARY

Wild 4, Blackhawks 2

Minnesota 1 0 3 — 4

Chicago 1 1 0 — 2

First Period—1, Minnesota, Boldy 31 (Johansson, Addison), 12:32. 2, Chicago, Anderson 6 (Katchouk), 18:11. Penalties—None.

Second Period—3, Chicago, Bjork 1 (Athanasiou, Robinson), 2:23. Penalties—None.

Third Period—4, Minnesota, Johansson 18, 14:00 (sh). 5, Minnesota, Johansson 19 (Boldy), 16:47. 6, Minnesota, Nyquist 11 (Hartman), 18:59 (en). Penalties—Bjork, CHI (Holding), 3:38; Duhaime, MIN (Holding), 7:44; Robinson, CHI (Tripping), 11:27; Minnesota bench, served by Reaves (Unsportsmanlike Conduct), 12:20; Englund, CHI (Fighting), 12:20; Foligno, MIN (Fighting), 12:20; Foligno, MIN (Misconduct), 12:20; Merrill, MIN (Tripping), 19:30.

Shots on Goal—Minnesota 8-5-9—22. Chicago 11-22-8—41.

Power-play opportunities—Minnesota 0 of 2; Chicago 0 of 3.

Goalies—Minnesota, Gustavsson 22-9-6 (41 shots-39 saves). Chicago, Stalock 9-15-1 (21-18).

A—15,268 (19,717). T—2:26.

soccer

MLS

Eastern Conference

W L T Pts GF GA

Cincinnati 5 0 2 17 9 4

New England 5 1 1 16 12 6

Atlanta 4 1 2 14 14 10

Columbus 4 2 1 13 17 8

Nashville 3 2 2 11 6 2

Chicago 2 1 3 9 9 8

New York City FC 2 2 3 9 7 8

Orlando City 2 2 2 8 5 6

Toronto FC 1 1 5 8 8 7

Philadelphia 2 4 1 7 8 9

New York 1 2 4 7 5 6

Inter Miami CF 2 5 0 6 6 8

D.C. United 1 4 2 5 7 12

Charlotte FC 1 3 2 5 6 11

CF Montréal 1 5 0 3 3 16

Western Conference

W L T Pts GF GA

Seattle 5 1 1 16 15 3

Saint Louis City SC 5 2 0 15 15 8

Los Angeles FC 4 0 2 14 12 3

FC Dallas 3 2 2 11 9 7

Minnesota United 3 1 2 11 7 5

San Jose 3 2 2 11 7 8

Houston 3 3 0 9 8 7

Vancouver 2 2 3 9 11 7

Austin FC 2 3 1 7 6 10

Real Salt Lake 2 4 0 6 6 14

Colorado 1 3 3 6 3 8

Portland 1 4 2 5 6 12

LA Galaxy 0 3 3 3 3 9

Sporting Kansas City 0 4 3 3 2 8

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday’s games

Colorado at Charlotte FC, 6:30 p.m.

New England at Columbus, 6:30 p.m.

D.C. United at CF Montréal, 6:30 p.m.

Houston at New York, 6:30 p.m.

Nashville at New York City FC, 6:30 p.m.

Atlanta at Toronto FC, 6:30 p.m.

Vancouver at Austin FC, 7:30 p.m.

Philadelphia at Chicago, 7:30 p.m.

Real Salt Lake at FC Dallas, 7:30 p.m.

Orlando City at Minnesota, 7:30 p.m.

Cincinnati at Saint Louis City SC, 7:30 p.m.

Seattle at Portland, 9:30 p.m.

Sporting Kansas City at San Jose, 9:30 p.m.

Sunday’s game

Los Angeles FC at LA Galaxy, 3:30 p.m.

NWSL

W L T Pts GF GA

Portland 2 0 0 6 8 1

San Diego 2 0 0 6 6 3

Washington 1 0 1 4 3 2

Houston 1 0 1 4 2 1

OL Reign 1 1 0 3 2 1

Angel City 1 1 0 3 3 3

Gotham FC 1 1 0 3 2 3

North Carolina 1 1 0 3 2 3

Louisville 0 0 2 2 2 2

Chicago 0 2 0 0 3 5

Kansas City 0 2 0 0 1 5

Orlando 0 2 0 0 1 6

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Friday, April 14

Houston at Portland, 9:30 p.m.

Odds

Home team in CAPS.

MLB

WEDNESDAY

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE

CLEVELAND OFF N.Y Yankees OFF

MINNESOTA -156 Chicago White Sox +132

BALTIMORE -190 Oakland +160

TAMPA BAY -126 Boston +108

TORONTO -290 Detroit +235

TEXAS -174 Kansas City +146

National League

San Diego OFF N.Y METS OFF

St. Louis -172 COLORADO +144

Milwaukee -148 ARIZONA +126

PHILADELPHIA -190 Miami +160

ATLANTA -275 Cincinnati +225

LA Dodgers -176 SAN FRANCISCO +148

Interleague

Houston -172 PITTSBURGH +144

Seattle OFF CHICAGO CUBS OFF

LA ANGELS -320 Washington +260

NHL

WEDNESDAY

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE

N.Y ISLANDERS -375 Montreal +290

Dallas -164 ST. LOUIS +136

CALGARY -250 San Jose +205

Transactions

BASEBALL

American League

BOSTON RED SOX — Reinstated RHP Garrett Whitlock from the 15-day IL. Optioned RHP Kutter Crawford to Worcester (IL).

CHICAGO WHITE SOX — Placed SS Tim Anderson on the 10-day IL. Recalled INF Lenyn Sosa from Charlotte (IL).

HOUSON ASTROS — Reinstated LHP Blake Taylor from the 15-day IL and optioned him to Sugar Land (PCL).

TAMPA BAY RAYS — Placed RHP Zach Eflin on the 15-day IL, retroactive to April 8. Recalled RHP Taj Radley from Durham (IL).

National League

ARIZONA DIAMONDBACKS — Reinstated RHP Jose Ruiz from the 15-day IL. Placed RHP Scott McGough on the patenity sit

ATLANTA BRAVES — Reinstated RHP Kyle Wright from the 1-day IL. Optioned LHP Dylan Dodd to Gwinnett (IL).

PITTSBURGH PIRATES — Claimed RHP Eli Villalobos off waivers from Miami and optioned him to Indianapolis. Transferred INF Oneil Cruz from the 15-day to the 60-day IL.

HOCKEY

National Hockey League

ANAHEIM DUCKS — Recalled C Benoit-Olivier Grouix from San Diego (AHL).

CHICAGO BLACKHAWKS — Signed G Drew Commesso to a three-year, entry-level contract.

COLUMBUS BLUE JACKETS — Recalled Ds Jake Christiansen and David Jiricek, F Josh Dunne and RWs Trey Fix-Wolansky and Carson Meyer from Cleveland (AHL).

DETROIT RED WINGS — Recalled F Danny O’Regan from Grand Rapids (AHL).

MONTREAL CANADIENS — Recalled LW Joel Teasdale and D Frederic Allard from Laval (AHL).

NASHVILLE PREDATORS — Recalled D Kevin Gravel from Milwaukee (AHL).

OTTAWA SENATORS — Returned D Jacob Bernard-Docker to Belleville (AHL). Recalled D Maxence Guenette from Belleville.

PHILADELPHIA FLYERS — Recalled D Adam Ginning from Lehigh Valley (AHL). Assigned F Zayde Wisdom from Lehigh Valley to Reading (ECHL).

PITTSBURGH PENGUINS — Recalled LW Alexander Nylander from Wilkes-Barre/Scranton (AHL).

ST. LOUIS BLUES — Recalled G Joel Hofer, D Tyler Tucker and LW Hugh McGing from Springfield (AHL).

SAN JOSE SHARKS — Returned RW Adam Raska to San Jose (AHL).