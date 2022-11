111622-spt-prep-sked_merged

prep sports

Wednesday’s Schedule

Girls Basketball

Oregon-Davis at Bowman, 6 p.m.

Bobby Bolton Classic at Mother McAuley (field includes TF South), TBA

Boys Bowling

TF South at Bloom Township, 4:30 p.m.

Wrestling

Illiana Christian at Highland, 6 p.m.

Tuesday’s Results

Girls Basketball

Kouts 52, North Newton 16

KOUTS (9-21-12-10)

Garavalia 2, Koedyker 6, Moyer 5, Young 14, Capouch 21, Kleckner 0, Sanders 4, Miller 0, Lockett 0, McFalls 0. Totals – 17-10-17 52.

NORTH NEWTON (5-4-5-2)

Ava Ivey 0, June Busboom 0, Lexi Cunningham 3, Cheyann Cahill 2, MaKenna Schleman 11, Piper Ivey 0, Dakota Dyer 0, Maria Oliver-Barrio 0, Madelyn Arrenholz 0, Taylor Mattull 0, Juliana Galvan 0. Totals – 7 2-7 16.

3-point field goals: Kouts 8 (Young 4, Capouch 3, Moyer); Team fouls: Kouts 10, North Newton 12. Fouled out: None.

Boys Bowling

Shepard 1756, TF North 1556

AT TF NORTH (CASTAWAYS)

TF NORTH — David Holmes 228-159—387, Ewen Williams 189-168—357.

JUNIOR VARSITY — Shepard 1352, TF North 1138.

TF South 1976, Richards 1774

AT TF SOUTH (LYNWOOD BOWL)

TF SOUTH — Ethan Modjeski 246, Lewis Barney 225.

RECORDS — TF South 6-1.

Girls Swimming

LaPorte 115, Wheeler 57

Pairings

Football

Semifinals

Nov. 18

Class 5A

Valparaiso at Fort Wayne Snider, 6:30 p.m., WEFM-FM (95.9), IHSAAtv.org, rrsn.com

Class 2A

Fort Wayne Bishop Luers at Andrean, 7 p.m., IHSAAtv.org, rrsn.com

Prep Honors

Football

2022 Northwest Crossroads All-Conference

First Team

ANDREAN – Bill Henry (QB), Patrick Clacks III (WR), Luke Donsbach (DL), Drayk Bowen (LB), Charlie Koeppen (LB), Antonio Barnes (DB), Jimmy Finley (DB).

HOBART – Trey Gibson (RB/LB), Noah Ehrlich (QB), Noah Miller (OL/DL), Cody Johnston (WR/DB), Diego Verduzco (OL/DL), Hunter Juris (RB/LB), Brad Gibson (RB/LB).

LOWELL – Riley Bank (QB), James Langen (DL), Jake Kissel (OL), Brett Thiele (LB), Chris Skinner (LB), Eli Anderson (H), Seth Rindfuss (DL).

HIGHLAND – Kameron Bixenman (DL), Nick Johnsen (TE/LB), Jason Lawrence (RB/DB), Leo Luviano (RB/LB).

KANKAKEE VALLEY – Evan Misch (OL), Caleb Deardorff (DB), Jacob Sandlin (LB).

MUNSTER – AJ Prieboy (QB/DB), Alec Castillo (LB).

KICKER – Ryan Pimentel (Hobart).

PUNTER – Caden Britton (Lowell).

Offensive Players of the Year – Riley Bank (Lowell) and Trey Gibson (Hobart).

Defensive Player of the Year – Drayk Bowen (Andrean).

NCC Coach of the Year – Keith Kilmer (Lowell).

Second Team

ANDREAN – Nate Hovsepian (OL), Jacob Jones (DB). HOBART – Isiah Wilson (OL/DL), Gavin Miller (RB/LB). LOWELL – Owen Thiele (RB), Tyler Thompson (DL). HIGHLAND – Stevie Salman (WR/DB), Avion Wilson (WR/DB). KANKAKEE VALLEY – Chase Armstrong (OL), Connor Roach (LB). MUNSTER – Cooper Watts (LB), Aidan Torabi (OL).

Honorable Mention

ANDREAN – Ian Urchell (OL). HOBART – Willy Shearer (RB/DB). LOWELL – Kaleb Abad (LB). HIGHLAND – Jason Bogner (LB). KANKAKEE VALLEY – Marco Castro (RB). MUNSTER – Brendan Budeselich (LB).

Local Bowling

Results

MEN

Top Games

Adam Batliner (Plaza) 300

Jerome Slupski (Plaza) 300

Gary Wilson (Plaza) 298

Al Dobrowolski (Plaza) 289

Bob Kammer Jr. (Hobart) 289

Ken King (Stardust II) 289

Top Series

Al Dobrowolski (Plaza) 805

Danny Komisarcik Jr. (Stardust II) 786

Jeff Stephan (Stardust II) 786

Andrew Mielcarek (Plaza) 769

Luke Komyatte (Plaza) 762

Ryan McCoy (Plaza) 762

WOMEN

Top Games

Jada Mocaby-Ankarlo (Stardust II) 261

Liana Motel (Plaza) 259

Giesel Smith (Plaza) 258

Judy Flores (Plaza) 257

Janice Rutledge (Plaza) 246

Top Series

Jada Mocaby-Ankarlo (Stardust II) 728

Suzanne Barnett (Plaza) 697

Danielle Rudnickas (Plaza) 671

Giesel Smith (Plaza) 664

Rhiannon Bowman (Hobart) 646

Hobart

FRIDAY NITE FLYERS – Perry Schultz 737, Rhiannon Bowman 235-231—646, Dannielle Newcomb 607, Jackie Rhoda 225.

MONDAY PARTY CATS – Jeffrey “Butters” Severson 717, Matt Homan 700, Victor Gonzalez 279, Joann Luera 243.

CAPITAL ESTATES – Jamie Heintz 235.

THURSDAY MEN’S HDCP. – Bob Kammer Jr. 289—755, Perry Schultz 732, Jake Sturgill 709, John Clark Jr. 706, Mel DeRolf 276.

KAY KAY’S ROWDIES – Jason Gast 277, Mike Willey 277.

FRANK ARNDT’S – John “Ziggy” Zaragoza 709, Mike Reed 276, Jody Blair 225—622.

MEL GUTH’S SENIORS – John “Ziggy” Zaragoza 707.

SATURDAY YOUTH MAJORS – Kynan Krause 237-196-188—621, Cooper Barnes 155-172-212—539, Dominic Locke 176-212—537, Lucas McNamara 167-174-194—535, AJ Vincent 176-170-182—528, Bryson Clark 152-162—462, Xavier Williams 161-155—454, Rayden West 166, Dominic Fasel 160, Nickulas DeRolf 161, Ian Biscocho 154, Eve Klawiter 160-191—479, Jordyn Severson 184-154—479, Emma Meier 174, Rachel Moyers 157, Josephina Clasen 173, Emily Thiel 166.

SATURDAY YOUTH PREPS – Briggs West 134-121-105—360, Dylan Fox 128-125—350, Ryan Warren 112.

Olympia

C.A.I.B. – Sonny Santana 278—739.

WEDNESDAY SENIORS OVER 50 – Ron Shlensky 706.

Plaza

MONDAY HDCP. – Luke Komyatte 762, Gary Wilson 298—746, Andrew Bowman 731, Kenneth Plebanski 704, Steve Hoshaw II 279—702, Jeremy Langel 279, Vinnie Trombetta 276, Danielle Rudnickas 237—671, Liana Motel 259, Melanie Morales 232, Carrie Langel 229, Tami Fitzgerald 225, Melissa Mollett 225.

CONTINENTAL – Clarence Baker 741, Mickey Kirk 279—732, Eric Munsie 707.

FRIDAY LADIES NITE OUT – Suzanne Barnett 227—697, Giesel Smith 258—664, Janice Rutledge 246—618.

FRIDAY NITE MEN’S HDCP. – Al Dobrowolski 289—805, Ryan McCoy 762, ADAM BATLINER 300—752, Phil Schoonover 718, Jason Starzak 717, Joseph Nemcek 706, John Verbich III 705, John Eddlemon 700, Mark Hajduk Jr. 279, Bruce Lawrence 278.

GOODTIMERS – Brian Hedge Jr. 706.

GUYS & DOLLS – Andrew Mielcarek 769, Anthony Miller 752, Adam Batliner 747, JEROME SLUPSKI 300—746, Justin Faught 717, Judy Flores 257—633, Janee Babbitt 629, Crystal Bunton 225—603.

SATURDAY MAJOR SKYROCKETS – Nathaniel Smith 244—692, Tim Chimino 267—665, Jack Galocy 248—660, Alex Johnson 236—645, David Price 239—628, Casey Knor 231—623, Evan Kovera 233—623, Christian Garcia 232—608, Cameron Anderson 256—602, Anna Holland 215—623, Courtney Adams 256—615. (Nov. 5): Dylan Alvarado 269—692, Trevor Jacobs 268—686, Casey Knor 234—677, Nathaniel Smith 290—675, Zachary Camp 268—670, Todd Ault 657, Connor Pischner 231—619, Bryce Payne 243—613, Jack Galocy 606, Samantha Smolen 243—677, Robin Edwards 267—633.

Stardust II

DENNY PHILLIPS MEMORIAL – Danny Komisarcik Jr. 279—786, Jeff Stephan 287—786, Paul Nellett 278—738, Alex DaCorte 723, Dwayne Locher 277—710, Thomas Kotul Jr. 709, Colin Young 708, Ken King 289.

FRIDAY NIGHT OPEN – Charles Allen 719, Nate Mattox 277.

SATURDAY NIGHT LIVE – Brian Stevens 709, Brian Millard 704, Ryan Lanning 704, Jimmie Releford 278, Jada Mocaby-Ankarlo 261—728.

STARDUST YOUTH – Dwight Paino 253—694, Nathan Minard 222—602, Wyatt McCarty 210—559, Loren Ripa 212—513, Brooklyn Larson 169—482.

local Colleges

Schedule

Football

Saturday, Nov. 19

Drake at Valparaiso, noon

Wednesday’s events

Men’s Basketball

Valparaiso at Chicago State, 7 p.m.

Women’s Basketball

Eastern Illinois at Valparaiso, noon

IU Northwest at Bethel, 6 p.m., bupilots.com/watch

Women’s Volleyball

Illinois-Chicago at Valparaiso, 6 p.m.

Tuesday’s Results

Women’s Basketball

Purdue Northwest 79, Roosevelt 62

ROOSEVELT (17-15-16-14)

Totals – 21-53 16-25 62.

PURDUE NORTHWEST (21-15-17-26)

Heard 34, Shaw 7, Schmidt 7, Simmons 7, Jackson 0, Shelton 13, Courier 9, McDowell 2, Butler 0, Roepke 0. Totals – 30-57 12-19 79.

3-point field goals: Roosevelt 4-14; PNW 7-23 (Heard 3, Courier 3, Schmidt). Rebounds: Roosevelt 27; PNW 34 (Heard 6, Shaw 6, Schmidt 6, McDowell 6). Assists: Roosevelt 5; PNW 20 (Heard 5, Jackson 5). Steals: Roosevelt 9; PNW 9 (Heard 2, McDowell 2, Jackson 2). Team fouls: Roosevelt 20, Purdue Northwest 21. Fouled out: Moore (R); Courier (PNW). Records – Purdue Northwest 3-0.

Basketball

College men

TUESDAY’S SCOREs

EAST

Colby 101, Thomas (Maine) 58

Drew 84, Saint Elizabeth 57

Endicott 75, MIT 69

Framingham St. 78, Elms 63

Hilbert 78, Fredonia St. 75

James Madison 95, Howard 69

Lincoln (Pa.) 81, California (Pa.) 76

Mitchell 82, Dean 77

Mount St. Mary’s 60, McDaniel 38

Nichols 94, Anna Maria 75

Northwestern 75, Georgetown 63

Plymouth St. 77, Rivier 48

Potsdam 84, SUNY-IT 73

Providence 100, Stonehill 76

S. Maine 71, Maine Maritime 65

Salem St. 82, Curry 56

St. John’s 91, CCSU 74

Virginia-Wise 117, Pfeiffer 76

W. New England 101, Westfield St. 65

Williams 79, Worcester St. 60

SOUTH

Appalachian St. 61, Louisville 60

Berry 62, Belhaven 57

Miami 87, Florida A&M 61

Mississippi Univ. for Women 62, Southern (NO) 61

St. Leo 113, Johnson 55

The Citadel 109, Morris College Hornets 66

Tuskegee 49, Georgia College 48

UT Martin 96, Harris-Stowe 53

MIDWEST

Walsh 77, Carnegie Mellon 62

Wright St. 80, Bowling Green 71

Youngstown St. 96, Grace Bible 68

SOUTHWEST

St Edwards 94, Arlington Baptist 53

FAR WEST

Hawaii Hilo 87, Alaska-Anchorage 82, OT

Yale 62, Hawaii 59, OT

College women

TUESDAY’S scores

EAST

Delaware St. 66, Wilmington (DC) 36

La Salle 77, Drexel 74

Marshall 72, WV Wesleyan 39

Saint Joseph’s 57, Penn 50

Vermont 68, American International 46

SOUTH

Florida A&M 65, Georgia St. 57

Louisiana-Monroe 103, Centenary 28

NC A&T 89, Mid-Atlantic Christian 38

Old Dominion 59, William & Mary 43

Presbyterian 68, W. Carolina 67

Stetson 92, Johnson 22

UAB 69, Nicholls 40

Vanderbilt 84, Tarleton St. 48

MIDWEST

Creighton 77, Nebraska 51

Michigan St. 85, Oakland 39

N. Illinois 61, S. Indiana 53

SOUTHWEST

Colorado 73, Louisiana-Lafayette 43

FAR WEST

Montana 71, U. of Providence 43

Oklahoma 77, BYU 66

NBA

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

W L Pct GB

Boston 11 3 .786 —

Toronto 8 7 .533 3½

Philadelphia 7 7 .500 4

New York 6 7 .462 4½

Brooklyn 6 8 .429 5

Southeast Division

W L Pct GB

Atlanta 9 5 .643 —

Washington 8 6 .571 1

Miami 7 7 .500 2

Orlando 4 10 .286 5

Charlotte 4 11 .267 5½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 10 3 .769 —

Cleveland 8 5 .615 2

Indiana 6 6 .500 3½

Chicago 6 8 .429 4½

Detroit 3 12 .200 8

WESTERN CONFERENCE

Southwest Division

W L Pct GB

Memphis 9 5 .643 —

Dallas 7 5 .583 1

New Orleans 7 6 .538 1½

San Antonio 6 8 .429 3½

Houston 2 12 .143 7

Northwest Division

W L Pct GB

Portland 9 4 .692 —

Denver 9 4 .692 —

Utah 10 5 .667 —

Minnesota 6 8 .429 3½

Oklahoma City 6 8 .429 3½

Pacific Division

W L Pct GB

Phoenix 8 5 .615 —

L.A. Clippers 8 6 .571 ½

Sacramento 6 6 .500 1½

Golden State 6 8 .429 3½

L.A. Lakers 3 10 .231 5

Monday’s results

Charlotte 112, Orlando 105

Toronto 115, Detroit 111

Miami 113, Phoenix 112

Boston 126, Oklahoma City 122

Atlanta 121, Milwaukee 106

L.A. Clippers 122, Houston 106

Golden State 132, San Antonio 95

Tuesday’s games

Memphis at New Orleans, (n)

L.A. Clippers at Dallas, (n)

New York at Utah, (n)

Brooklyn at Sacramento, (n)

San Antonio at Portland, (n)

Wednesday’s games

Indiana at Charlotte, 6 p.m.

Minnesota at Orlando, 6 p.m.

Oklahoma City at Washington, 6 p.m.

Boston at Atlanta, 6:30 p.m.

Miami at Toronto, 6:30 p.m.

Chicago at New Orleans, 7 p.m.

Cleveland at Milwaukee, 7 p.m.

Houston at Dallas, 7:30 p.m.

Golden State at Phoenix, 9 p.m.

New York at Denver, 9 p.m.

Thursday’s games

Brooklyn at Portland, 9 p.m.

San Antonio at Sacramento, 9 p.m.

Detroit at L.A. Clippers, 9:30 p.m.

Friday’s games

Miami at Washington, 6 p.m.

Charlotte at Cleveland, 6:30 p.m.

Milwaukee at Philadelphia, 6:30 p.m.

Indiana at Houston, 7 p.m.

Oklahoma City at Memphis, 7 p.m.

Orlando at Chicago, 7 p.m.

Boston at New Orleans, 7:30 p.m.

Denver at Dallas, 7:30 p.m.

Phoenix at Utah, 8 p.m.

New York at Golden State, 9 p.m.

Detroit at L.A. Lakers, 9:30 p.m.

Football

College

Top 25 Schedule

Thursday, Nov. 17

No. 21 Tulane vs. SMU, 6:30 p.m.

Saturday, Nov. 19

No. 1 Georgia at Kentucky, 2:30 p.m.

No. 2 Ohio St. at Maryland, 2:30 p.m.

No. 3 Michigan vs. Illinois, 11 a.m.

No. 4 TCU at Baylor, 11 a.m.

No. 5 Tennessee at South Carolina, 6 p.m.

No. 6 LSU vs. UAB, 8 p.m.

No. 7 Southern Cal at No. 16 UCLA, 7 p.m.

No. 8 Alabama vs. Austin Peay, 11 a.m.

No. 9 Clemson vs. Miami, 2:30 p.m.

No. 10 Utah at No. 12 Oregon, 9:30 p.m.

No. 11 Penn St. at Rutgers, 2:30 p.m.

No. 13 North Carolina vs. Georgia Tech, 4:30 p.m.

No. 14 Mississippi at Arkansas, 6:30 p.m.

No. 15 Washington vs. Colorado, 8 p.m.

No. 17 UCF vs. Navy, 11 a.m.

No. 18 Notre Dame vs. Boston College, 1:30 p.m.

No. 19 Kansas St. at West Virginia, 1 p.m.

No. 20 Florida St. vs. Louisiana-Lafayette, 11 a.m.

No. 22 Cincinnati at Temple, 3 p.m.

No. 23 Coastal Carolina at Virginia, 2:30 p.m.

No. 24 Oklahoma St. at Oklahoma, 6:30 p.m.

No. 25 Oregon St. at Arizona St., 1:15 p.m.

NFL

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Miami 7 3 0 .700 252 241

Buffalo 6 3 0 .667 250 151

N.Y. Jets 6 3 0 .667 196 176

New England 5 4 0 .556 203 166

South

W L T Pct PF PA

Tennessee 6 3 0 .667 166 168

Indianapolis 4 5 1 .450 157 203

Jacksonville 3 7 0 .300 216 205

Houston 1 7 1 .167 149 207

North

W L T Pct PF PA

Baltimore 6 3 0 .667 235 196

Cincinnati 5 4 0 .556 228 185

Cleveland 3 6 0 .333 217 238

Pittsburgh 3 6 0 .333 140 207

West

W L T Pct PF PA

Kansas City 7 2 0 .778 270 206

L.A. Chargers 5 4 0 .556 200 228

Denver 3 6 0 .333 131 149

Las Vegas 2 7 0 .222 203 226

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Philadelphia 8 1 0 .889 246 167

N.Y. Giants 7 2 0 .778 187 173

Dallas 6 3 0 .667 211 164

Washington 5 5 0 .500 191 213

South

W L T Pct PF PA

Tampa Bay 5 5 0 .500 183 180

Atlanta 4 6 0 .400 232 250

Carolina 3 7 0 .300 204 243

New Orleans 3 7 0 .300 222 247

North

W L T Pct PF PA

Minnesota 8 1 0 .889 226 191

Green Bay 4 6 0 .400 185 216

Detroit 3 6 0 .333 219 264

Chicago 3 7 0 .300 217 247

West

W L T Pct PF PA

Seattle 6 4 0 .600 257 241

San Francisco 5 4 0 .556 198 163

Arizona 4 6 0 .400 230 258

L.A. Rams 3 6 0 .333 148 200

WEEK 10

Monday’s result

Washington 32, Philadelphia 21

WEEK 11

Thursday, Nov. 17

Tennessee at Green Bay, 8:15 p.m.

Sunday, Nov. 20

Carolina at Baltimore, 12 p.m.

Chicago at Atlanta, 12 p.m.

Cleveland at Buffalo, 12 p.m.

Detroit at N.Y. Giants, 12 p.m.

L.A. Rams at New Orleans, 12 p.m.

N.Y. Jets at New England, 12 p.m.

Philadelphia at Indianapolis, 12 p.m.

Washington at Houston, 12 p.m.

Las Vegas at Denver, 3:05 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 3:25 p.m.

Dallas at Minnesota, 3:25 p.m.

Kansas City at L.A. Chargers, 7:20 p.m.

Open: Jacksonville, Miami, Seattle, Tampa Bay

Monday, Nov. 21

San Francisco vs Arizona at Mexico City, MEX, 7:15 p.m.

HOCKEY

NHL

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division

GP W L OT pts GF GA

Boston 16 14 2 0 28 65 35

Toronto 16 8 5 3 19 45 44

Tampa Bay 15 8 6 1 17 49 49

Florida 15 8 6 1 17 48 46

Detroit 15 7 5 3 17 44 50

Montreal 15 8 6 1 17 47 48

Buffalo 15 7 8 0 14 55 52

Ottawa 15 5 9 1 11 51 53

Metropolitan Division

GP W L OT pts GF GA

New Jersey 15 12 3 0 24 55 38

N.Y. Islanders 17 11 6 0 22 57 43

Carolina 16 10 5 1 21 50 43

N.Y. Rangers 17 8 6 3 19 52 48

Philadelphia 15 7 6 2 16 37 43

Washington 17 7 8 2 16 49 53

Pittsburgh 15 6 6 3 15 54 52

Columbus 14 4 9 1 9 38 61

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OT pts GF GA

Winnipeg 14 9 4 1 19 43 33

Dallas 15 9 5 1 19 56 38

Colorado 14 8 5 1 17 53 41

Minnesota 15 7 6 2 16 42 45

Chicago 15 6 6 3 15 38 46

Arizona 15 6 8 1 13 40 54

Nashville 15 6 8 1 13 40 51

St. Louis 14 6 8 0 12 37 52

Pacific Division

GP W L OT pts GF GA

Vegas 16 13 3 0 26 59 37

Los Angeles 18 10 7 1 21 61 63

Seattle 16 8 5 3 19 52 45

Edmonton 16 9 7 0 18 59 58

Calgary 15 7 6 2 16 47 50

San Jose 17 5 9 3 13 47 60

Vancouver 16 4 9 3 11 53 66

Anaheim 15 4 10 1 9 42 68

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Monday’s results

N.Y. Islanders 4, Ottawa 2

Carolina 3, Chicago 0

Calgary 6, Los Angeles 5

St. Louis 3, Colorado 2

Tuesday’s games

Dallas at Tampa Bay, (n)

New Jersey at Montreal, (n)

Toronto at Pittsburgh, (n)

Vancouver at Buffalo, (n)

Washington at Florida, (n)

Philadelphia at Columbus, (n)

Minnesota at Nashville, (n)

Detroit at Anaheim, (n)

San Jose at Vegas, (n)

Wednesday’s games

Buffalo at Ottawa, 6 p.m.

St. Louis at Chicago, 6:30 p.m.

Los Angeles at Edmonton, 9 p.m.

Thursday’s games

Calgary at Tampa Bay, 6 p.m.

Colorado at Carolina, 6 p.m.

Dallas at Florida, 6 p.m.

Montreal at Columbus, 6 p.m.

New Jersey at Toronto, 6 p.m.

Philadelphia at Boston, 6 p.m.

Anaheim at Winnipeg, 7 p.m.

N.Y. Islanders at Nashville, 7 p.m.

Pittsburgh at Minnesota, 7 p.m.

Washington at St. Louis, 7 p.m.

Arizona at Vegas, 9 p.m.

N.Y. Rangers at Seattle, 9 p.m.

Detroit at San Jose, 9:30 p.m.

Friday’s games

Los Angeles at Vancouver, 9 p.m.

MONDAY’S LATE RESULT

Carolina 3, Chicago 0

Carolina 2 1 0 — 3

Chicago 0 0 0 — 0

First Period—1, Carolina, Martinook 4 (Staal, Burns), 9:45. 2, Carolina, Staal 4 (Burns, Martinook), 16:49. Penalties—Burns, CAR (Tripping), 4:17; Murphy, CHI (Slashing), 6:53; Kotkaniemi, CAR (Hooking), 11:29.

Second Period—3, Carolina, Svechnikov 12 (Fast), 14:07. Penalties—Carolina bench, served by Svechnikov (Too Many Men on the Ice), 3:51; Roos, CHI (Hooking), 7:58; Chatfield, CAR (Hooking), 15:45; Murphy, CHI (Hooking), 18:41.

Third Period—None. Penalties—None.

Shots on Goal—Carolina 13-10-9—32. Chicago 8-11-8—27.

Power-play opportunities—Carolina 0 of 3; Chicago 0 of 4.

Goalies—Carolina, Kochetkov 2-0-0 (27 shots-27 saves). Chicago, Mrazek 1-2-1 (32-29).

A—15,676 (19,717). T—2:24.

Referees—Brian Pochmara, Kelly Sutherland. Linesmen—Devin Berg, Bryan Pancich.

Odds

Home team in CAPS.

College Basketball

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG

Michigan 8½ PITTSBURGH

Cincinnati 6½ NO. KENTUCKY

OHIO ST. 29½ Eastern Illinois

TOLEDO 15½ Oakland

EAST CAROLINA 10½ Hampton

CANISIUS 1½ Cleveland St.

NORTHEASTERN 1½ Harvard

Iowa 1½ SETON HALL

NOTRE DAME 14½ So. Indiana

Valparaiso 10½ CHICAGO ST.

VCU 1½ Arizona St.

TEXAS 1½ Gonzaga

FRESNO ST. 1½ San Francisco

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG

WASHINGTON 5 (OFF) Okla. City

Minnesota 5 (OFF) ORLANDO

CHARLOTTE 2 (OFF) Indiana

Boston 2½ (OFF) ATLANTA

TORONTO OFF (OFF) Miami

MILWAUKEE OFF (OFF) Cleveland

NEW ORLEANS OFF (OFF) Chicago

DALLAS OFF (OFF) Houston

DENVER OFF (OFF) New York

PHOENIX OFF (OFF) Golden St.

NHL

WEDNESDAY

FAVORITE LINE UNDERDOG Line

OTTAWA -172 Buffalo +142

St. Louis -172 CHICAGO +142

EDMONTON -146 Los Angeles +122

NFL

THURSDAY

FAVORITE Open Now O/U UNDERDOG

GREEN BAY 1½ 3 (41) Tennessee

SUNDAY

Philadelphia 10 6½ (44½) INDIANAPOLIS

ATLANTA 4½ 3 (50½) Chicago

BALTIMORE 13 12½ (43½) Carolina

BUFFALO 6 8½ (43½) Cleveland

NY GIANTS 4½ 3 (46½) Detroit

NEW ORLEANS 1 4 (38½) LA Rams

NEW ENGLAND 5½ 3½ (38½) NY Jets

Washington 2½ 3½ (40½) HOUSTON

DENVER 2½ 2½ (41½) Las Vegas

Dallas 2½ 1½ (47½) MINNESOTA

Cincinnati 5½ 4½ (41½) PITTSBURGH

Kansas City 5½ 6½ (50) LA CHARGERS

MONDAY

San Francisco 1½ 8 (43½) ARIZONA

College Football

Wednesday

FAVORITE Open Now O/U UNDERDOG

KENT ST. 7½ 7½ (60½) Eastern Mich.

NO. ILLINOIS 1½ 1½ (45½) Miami (OH)

CENTRAL MICH. 4½ 10½ (49½) Western Mich.

THURSDAY

TULANE 4½ 3 (64½) SMU

friday

TULSA 14 13½ (58½) South Florida

San Diego St. 13½ 14½ (39½) NEW MEXICO