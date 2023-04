Friday's Results

Baseball

Hammond Central 17, Bowman 6 (5 innings)

Bowman;132 00 — 6 4 4 Hammond Central;817 1x — 17 12 3

2B – Houston (B); Merrick, Lewis, Avila (HC). 3B – Cornejo (HC). HR – Greene (HC). Pitching summary – Bowman – Santiago (0 IP, 3 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 0 SO), Troupe (4 IP, 9 H, 11 R, 11 ER, 6 BB, 6 SO). Hammond – Wienke (3 1/3 IP, 4 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 3 SO), Esquivel (1 2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 SO). Leading hitters – Bowman – Houston (2-2, 2B, 2 R, RBI), Troupe (2-3, R, 3 RBI), Ford (RBI). Hammond – Greene (2-2, HR, 2 R, 3 RBI), Merrick (2-2, 2B, 3 R, 2 RBI), Cornejo (2-2, 3B, 2 R, RBI), Lewis (2B, 2 R, 2 RBI), Avila (2B, R, 2 RBI).

Illiana Christian 8, Highland 7

Illiana Christian;002 040 2 — 8 11 1 Highland;120 040 0 — 7 7 4

2B – Stewart, Leouses (H). Pitching summary – Illiana Christian – Post (4 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 2 SO), Kieft (2/3 IP, 2 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 2 SO), Polak (1/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 SO), Vis (2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). Highland – Stacy (3 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Modjeski (2 1/3 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 1 SO), Schwandt (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 2 SO), Stewart (2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO). WP – Vis. LP – Stewart. Leading hitters – Illiana Christian – Corcoran (3-5, RBI), Bandstra (2-3, 2 R, RBI), DeJong (2 R), VanderWoude (2 R). Highland – Stewart (2-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Leouses (2B, RBI). Records – Highland 10-3.

Kouts 15, Tri-Township 2 (8 innings)

Kouts;300 327 — 15 8 2 Tri-Township;000 200 — 2 1 7

Pitching summary — Kouts — Jack Gunn (2 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 2 SO), Owen Garavalia (4 IP, 1 H, 1 ER, 2 BB, 9 SO). Tri-Township — Rust (5 IP, 7 H, 6 ER, 7 BB, 6 SO), Noah Kneifel (1 IP, 1H, 1 ER, 4 BB, 0 SO). WP — Garavalia (2-0). LP — Rust. Leading hitters — Kouts — Cooper Whitaker (2-2, 4 RBI, 2 R), Eli Harper (2 RBI, 2 R), Noah Gudeman (3 RBI, 2 R), Garavalia (2 R), Eric Yager (2 R). Tri-Township — C. Vernich (1-3, broke up a combined no-hitter with two outs in the bottom of the sixth). Records — Kouts 10-3, (2-2 PCC).

Maine South 6, Hanover Central 0

Hanover Central;000 000 0 — 0 6 1 Maine South;200 130 x — 6 7 0

HANOVER CENTRAL – Pitching – Rohde (4 1/3 IP, 5 H, 6 R, 4 SO), Cook (1 2/3 IP, 2 H). Hitting – Sarkey (2 H), Verrett (2 H).

Valparaiso 4, Elkhart 1

Elkhart;001 000 0 — 1 7 1 Valparaiso;100 120 x — 4 6 2

2B – Becker (E). 3B – Stewart (E). Pitching summary – Elkhart – Stewart (6 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 2 BB, 5 SO). Valparaiso – Fenters (7 IP, 7 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 5 SO). Leading hitters – Valparaiso – Fenters (2-3, RBI), Malloy (2-3, R), Crowell (2 RBI), Gill (2 R).

Softball

Hebron 9, Morgan Twp. 1

Hebron;013 014 0 — 9 16 x Morgan;000 100 0 — 1 5 x

2B – Madelyn Heck, Macey Siminski 2, Hadley Donovan, Emily Michalak (H). HR – Addison Toczek, Michalak (H); Kayelee Dudzik (MT). Pitching – Hebron – Brooke Cunningham (7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 6 SO). Morgan – Morgan Watson (5 IP, 10 H, 6 R, 6 ER, 2 BB, 0 SO), Kameron Ritthaler (2 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – Hebron – Michalak (3-4, 2B, HR, 4 R, 2 RBI), Toczek (3-5, HR, 2 R, RBI), Siminski (3-5, 2 2B, 2 R, RBI), Halie Kinkade (2-5, R), Addison Dujmovich (2-3, RBI), Heck (2B, RBI), Donovan (2B, 2 RBI). Morgan – Dudzik (2-3, solo HR).

Munster 10, Kankakee Valley 1

Munster;202 110 4 — 10 10 2 Kankakee Valley;000 100 0 — 1 4 1

2B – Hanger (KV). 3B – Siurek, Mason (M). HR – Siurek, Mason (M). Pitching summary – Munster – Siurek (7 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 5 SO). Kankakee Valley – Peal (5 IP, 8 H, 6 R, 6 ER, 0 BB, 4 SO), Hanger (2 Ip, 2 H, 4 R, 0 ER, 0 BB, 2 SO). WP – Siurek. LP – Peal (3-4). Leading hitters – Munster – Mason (2-4, 2B, HR, R, 4 RBI), Siurek (2-4, 2B, HR, R, 2 RBI), Madura (2-3, 3 R, 2 RBI), Lorenz (2-4, R, RBI). Kankakee Valley – Hanger (2-3, 2B), Schantz (RBI), Samuelson (run). Records – Kankakee Valley 6-10 (3-5 NCC).

Girls Tennis

Illiana Christian 5, Andrean 0

AT ILLIANA CHRISTIAN

SINGLES — Gianna Vukas (IC) d. Gabby Thorn 6-2, 6-2; Sabri Lopez (IC) d. Marissa Clements 6-1, 6-0; Avery Olthof (IC) d. Peyton Mori 6-1, 6-3.

DOUBLES — Maddy Smith/Josie Plank (IC) d. Lillie Borzenski/Leah Stanich 6-3, 6-2; Ava Lindemulder/Sophie Plank (IC) d. Tijana Tomic/Catie Wadas 6-4, 6-3.

Thursday's Late Results

Baseball

Bishop Noll 10, Marquette 5

Marquette;002 020 1 — 5 3 2 Bishop Noll;200 215 x — 10 10 6

2B – Jack Gausselin 2 (M); Emanuel Smith, Marcus Taylor, Isaac Lopez, Caleb Carter, Gavin Knight (BN). Pitching summary – Marquette – Conor Duffy (4 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 5 BB, 2 SO), JJ Welch (2 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO). BISHOP NOLL – Brandon Jimenez (4 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 3 SO), Mathieu Jadrych (3 IP, 2 H, 0 ER, 4 BB, 5 SO). Leading hitters – Marquette – Gausselin (2-4, 2B, 2 R, RBI), Duffy (2 R). Bishop Noll — Smith (2-4, 2B, R, RBI), Taylor (2 H, 2B, RBI), Gavin Knight (RBI 2B, 5 SB), Caleb Carter (RBI 2B), Isaac Lopez (RBI 2B). Records – Bishop Noll 6-8.

TF South 11, Shepard 6

TF SOUTH – Pitching — J. Spann-W (6 2/3 IP, 3 ER, 2 BB, 7 SO). Hitting – R. Ali (2-3, 3 R, 4 SB), J. Stachelski (1-1, SAC, 3 RBI, R, 2 SB).

Boys Golf

Illiana Christian 172, Crown Point 181

AT SANDY PINES

(Par 36)

ILLIANA CHRISTIAN – Van Corcoran 42, Zach Davids 43, Donny Woo 43, Will Bloom 44.

CROWN POINT – Sean Ward 40, Luke Sargent 42, Carson Granger 47, Steve Budzuvski 52.

JUNIOR VARSITY – Crown Point 192, Illiana Christian 213

Softball

Morgan Twp. 15, Whiting 0

MORGAN TWP. – Pitching – Kami Ritthaler (perfect game, 8 SO). Hitting – Josie Lemmons (3-3, 3B, HR, 3 R, 3 RBI), Reilly Biggs (2-3, 2 RBI), Kayelee Dudzik (2-3, 3B, HR, 2 R, 2 RBI), Courtney Epler (3-3, 2B, 3 R), Morgan Watson (2-3, 2B, 2 R, 2 RBI), Abby Wasz (2-3, 2B, 2 R, RBI).

Wheeler 11, Valparaiso 1 (5 innings)

Wheeler;300 26 — 11 12 0 Valparaiso;000 01 — 1 10 2

2B – Welch, Allen, Lira, Lewin (W); Corneil (V). Pitching summary – Wheeler – Phariss (5 IP, 10 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 9 SO). Valparaiso – Hudson (4 IP, 8 H, 8 R, 7 ER, 1 BB, 4 SO), McMillan (1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 0 SO). Leading hitters – Wheeler – Lewin (4-4, 2B, 2 R, RBI), Allen (2-4, 2B, 2 R, 2 RBI), Welch (2-3, 2B, R, RBI), Lira (2B, RBI), Hesser (2 R). Valparaiso – Corneil (2-3, 2B, R), Hudson (2-2).

Girls Tennis

LaPorte 4, Lake Central 1

AT LAPORTE

SINGLES — Tatianna Marjanovich (LC) d. Brooklyn James 6-0, 6-0; Jaidyn Maule (LP) d. Ava Bafia 6-2, 6-3; Mia Mejan (LP) d. Elise Smith 6-0, 6-0.

DOUBLES — Kayle Dove/Michaela Miller (LP) d. Maya Gorney/Maya Trivunovic 7-5, 7-6(5); Dana McQuarters/Pooja Verma (LP) d. Kaila Jacobs/Isabella Connelly 6-7(5), 6-4, 6-1.

JUNIOR VARSITY – LaPorte, 3-2.

Lowell 3, Kankakee Valley 2

AT LOWELL

SINGLES — Colleen Grafton (KV) d. Delilah Marina 6-0, 6-0; Ava Fleming (L) d. Annalise Wakefield 6-2, 6-2; Aubrey Flemming (L) d. Brooklyn Richie 6-1, 6-1.

DOUBLES — Julia Dykstra/Adrianna Frieden (KV) d. Autum Nuccio/Kristen Kiszenia 6-3, 6-7, 6-3; Lillian Gleason/Lilly Richardson (L) d. Chloe Boer/Kayla Bonicontro 6-3, 7-5.

Boys Volleyball

Chesterton 20-25-25-20-18, Portage 25-18-22-25-16

AT PORTAGE

CHESTERTON – Levi Wheeling 9 kills, 2 aces; Robert Williams 8 kills; Jack Rodriguez 3 kills; Gavin Nagdeman 4 aces, 24 assists.

LaPorte 25-25-25, Merrillville 23-19-19

AT MERRILLVILLE

LAPORTE – Joe Pray 10 kills, 3 aces; Avram DeGarmo 6 kills; Kevin Vinson 6 kills; Manny Gonzalez-Lopez 5 kills; Scottie Fletcher 5 kills; Clayton Elertson 4 aces; Peyton Long 2 aces.

RECORDS – LaPorte 4-9.