Wednesday's Results

Baseball

Andrean 5, Kankakee Valley 2

(Shortened by weather)

Andrean;001 202 — 5 8 0 Kankakee Valley;002 000 — 2 7 2

KANKAKEE VALLEY – Pitching – Andrew Parker (6 IP, 8 H, 2 ER, 1 BB, 6 SO). Hitting — Alex Barr (2-3, 2B), Dylan Holmes (1-3, 2B, RBI), Caden Vanderhere (1-3, RBI). Records – Kankakee Valley 9-3 (1-3 NCC).

Chesterton 11, Michigan City 1 (5 innings)

Chesterton;024 50 — 11 x 0 Michigan City;100 00 — 1 2 5

CHESTERTON – Pitching — Gavin Crum (4 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 8 SO), Brayden Barrett (1 IP, 3 SO). Hitting – Rob Czarniecki (4 RBI). Records – Chesterton 4-2 (4-6 DAC).

Lake Central 12, LaPorte 2 (6 innings)

Lake Central;003 126 — 12 9 0 LaPorte;200 000 — 2 7 3

2B – Szatkowski (LC); RJ Anglin (LP). HR – Weber (LC). Pitching summary – Lake Central – Blake Sivak (5 IP, 6 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Mercer (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). LaPorte – Grant Olson (3 1/3 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 5 BB, 3 SO), Brock Shultz (1 2/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 SO), Drew Flores (1 IP, 3 H, 6 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO). Leading hitters – Lake Central — Garrett Weber (3-5, HR, 2 R, 5 RBI), Snyder (3 RBI), Szatkowski (2B, R, RBI). LaPorte — Anglin (3-3, 2 RBI), Mises (2-3).

Boys Golf

Illiana Christian 169, Hobart 203

AT RIVER POINTE

(Red, par 36)

ILLIANA CHRISTIAN – Donny Woo 38, Isaac Sherwood 41, Zach Davids 43, Van Corcoran 47.

HOBART – Ben Eberle 46, Parker Glass 47, Hunter Kilar 54, Shawn Sullivan 56.

JUNIOR VARSITY – Illiana Christian 214, Hobart 225

LaPorte 218, Marquette 254

AT BRIAR LEAF

LAPORTE – Lukas Albin 49, Troy Cannon 55, Luke Cannon 56, Evan Hough 58.

Munster 158, Highland 176

AT WICKER PARK

(Front, par 36)

MUNSTER — Torin Mulcahy 36, John Hayes 40, Sam Landmesser 41, Jack Sudac 41.

HIGHLAND — Aiden Bartos 43, Tom Catellanos 44, David Castellanos, 44, Nick Kutcka 45.

RECORDS – Munster 2-1 (1-0 NCC), Highland 1-3 (1-1).

Softball

Beecher 1, Illiana Christian 0

Illiana Christian;000 000 0 — 0 2 3 Beecher;100 000 x — 1 3 0

ILLIANA CHRISTIAN – Pitching — Mikayla Derks (6 IP, 3 H, 1 R, 0 BB, 6 SO). Hitting – Derks (2B).

Hebron 7, South Central 4

Hebron;130 021 0 — 7 12 x South Central;021 000 1 — 4 4 x

2B – Addison Toczek, Macey Siminski (H); Kendall Rosenbaum (SC). HR – Toczek (H). Pitching summary – Hebron – Brooke Cunningham (4 IP, 1 H, 3 R, 2 ER, 4 BB, 7 SO), Toczek (3 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 3 SO). South Central – Lexi Johnson (7 IP, 12 H, 7 R, 7 ER, 1 BB, 7 SO). Leading hitters – Hebron – Toczek (3-4, 2B, HR, 3 R, 3 RBI), Siminski (3-4, 2B, RBI), Madelyn Heck (2-3, 2 R). South Central – Rosenbaum (2B, R), Emily Cassell (2 RBI).

Hobart 3, Bishop Noll 0

(Shortened by weather)

Bishop Noll;000 0 — 0 2 2 Hobart;102 x — 3 5 0

HR – Keirys Click, Alyssa Janik (H). Pitching summary – Molly Whelan (3 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 2 SO). Hobart – Dee Snider (4 IP, 2 H, 0 R, 1 BB, 3 SO). Leading hitters – Bishop Noll – Anais Reyna (1-2), Jalyssia Crawford (1-2). Hobart – Janik (2-2, 2R, RBI), Click (HR, R, RBI), Morgan Ellenberger (RBI). Records – Bishop Noll 5-5.

Lake Central 17, LaPorte 1 (5 innings)

Lake Central;335 24 — 17 15 1 LaPorte;100 00 — 1 3 4

LAPORTE – Pitching – Bearickx, Gabby Bush. Hitting – Lauren Poe (2B, RBI), Reghan Stephany (run).

Girls Tennis

Crown Point 5, Highland 0

AT CROWN POINT

SINGLES — Ana Baron (CP) d. Ella Klapkowski 6-1, 6-0; Alex Baron (CP) d. Gabby Garcia 6-0, 6-0; Ivy Coppolillo (CP) d. Brooke Munoz 6-0, 6-0.

DOUBLES — Katie Mumaugh/Avery Van Senus (CP) d. Reagan Vernengo/Leah Stone 6-2, 6-3; Jasmine Harper/Jessica Harper (CP) d. Bri Ozelie/Gwen Wehye 6-2, 6-1.

JUNIOR VARSITY — Crown Point, 4-0.

Wheeler 4, North Newton 1

AT WHEELER

SINGLES — Lauren Hostetler (W) d. Emily Walsh 6-0, 6-0; Abby Ordonez (W) d. Mya Ludlow 6-1, 6-0; Mya Stiener (W) d. Ashley Smith 6-0, 6-0.

DOUBLES — London Galvan/Grace Peters (NN) d. Jasmin Giurovici/Alex Shafer 6-1, 5-7, 10-6; Kaelyann Anderson/Haley Cope (W) d. Kim Perez/Rylee Fox 6-1, 6-0.

RECORDS – Wheeler 5-5, North Newton 1-5.

Boys Track

Chesterton 50, Valparaiso 23

(Shortened by weather)

AT VALPARAISO

3200 RELAY – Valparaiso (Owen Lashenik, Trent Hoadley, Nick Gring, Mason Nobles) 8:17.99. 110 HUR – Kieran Barnewall (Ch) 18.93. 100 – John Fleming (Ch) 11.43.1600 – Jimmy Dillabaugh (V) 4:28.49. 400 RELAY – Chesterton (Josue McLemore, Tyler Woods, John Fleming, Preston Throw) 43.47. 400 – Aaron Resto (Ch) 49.84. HJ – Luke Ribordy (V) 5-10. LJ – Nathan Vaughan (Ch) 19-4. DIS – Isaiah Fowler (Ch) 135-5.

Merrillville 74, Crown Point 58

Crown Point 66, Lake Central 66

AT MERRILLVILLE

100 – Kameron Gether (LC) 10.81, Justin Marshall (M) 11.16. 200 – Ronnie Lyons (M) 22.71, Ahmir Fielder (M) 23.02. 400 – Josh Berry (LC) 49.39, Lyons (M) 49.75. 800 – Charlie Newton (LC) 2:01.57, Weston Hulen (CP) 2:04.23. 1600 – Ben Perschon (LC) 4:28.65, Hulen (CP) 4:29.08. 3200 – Kaden Smith (LC) 9:58.13, Jayden Ramos (M) 10:11.73. 110 HUR – Travis Garcia (LC) 15.34, John Peters (M) 15.38. 300 HUR – Peters (M) 40.22, Nate Kalk (CP) 41.21. 400 RELAY – Merrillville (Jaylen Ramsey, Peters, Elijah Shirrells, Justin Marshall) 43.62, Lake Central 45.09. 1600 RELAY – Lake Central (Garcia, Newton, Gether, Berry) 3:28.06, Merrillville 3:29.21. 3200 RELAY – Crown Point (Caleb Kotynski, Tyler Hudak, Jake Baumann, Dane Hayden) 8:37.15, Lake Central 8:43.90. HJ – Mike Drohosky (CP) 6-2, Shawn Davis (M) 5-10. PV – Andrew Roman (CP) 14-6, Caden Haywood (M) 13-6. LJ – Berry (LC) 21-3 ¾, Justin Marshall (M) 20-11. SP – Seamus Malaski (CP) 47-9 ¼, Lenard Camphor (M) 44-5. DIS – Malaski (CP) 149-9, Roshaun McGee (M) 143-6.

Boys Volleyball

Homewood-Flossmoor 25-25, TF United 13-15

JUNIOR VARSITY – TF United 25-25, Homewood-Flossmoor 23-16

Kankakee Valley 30-25-25, South Central 28-23-13

AT SOUTH CENTRAL

KANKAKEE VALLEY – Hayden Dase 17 kills, Cam Webster 3 kills, 3 aces; Anthony Parra 8 digs, Brodie Ellenwood 3 aces.

Valparaiso 25-25-25, LaPorte 13-10-18

AT VALPARAISO

VALPARAISO – Jaden De Kock 8 kills, 6 digs, 10 points; Nick FioRito 7 kills, 1 ace, 7 digs, 9 points; Owen Morris 5 kills, 3 digs, 6 points; Dimitrije Jovanovic 19 assists; David Behnke 4 kills, 5 digs, 4 points; Izaac Moore 4 digs, 3 points; Jonah Kyle 3 kills, 3 points.

.

Tuesday's Late Results

Baseball

Boone Grove 7, Illiana Christian 4

Boone Grove;203 020 0 — 7 8 1 Illiana Christian;021 100 0 — 4 8 1

BOONE GROVE – Pitching – Davian Carrera (4 1/3 IP, 3 H, 4 R, 6 SO). Hitting — Andrew Batesole (2B, 3B, 5 RBI).

ILLIANA CHRISTIAN – Gavin Meyer (3 IP, 5 H, 5 R, 5 SO), Spencer Bandstra (2 IP), Josh Vis (2 IP). Hitting – Kevin Corcoran Jr. (2-5).

Crown Point 6, Valparaiso 1

Crown Point;001 113 0 — 6 7 2 Valparaiso;000 001 0 — 1 5 5

2B – Cotton (CP). 3B – Brumfield (V). Pitching summary – Crown Point – Radanovich (7 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 14 SO). Valparaiso – Crowell (5 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 9 SO), Shudick (2 IP, 3 R, 2 ER, 2 BB, 0 SO). Leading hitters – Crown Point – Ehrlich (2-4, R), Leeming (2 RBI), Cotton (2B). Valparaiso – Brumfield (2-3, 3B, RBI), Guzman (run).

Griffith 10, Hammond Central 9

Griffith;110 800 0 — 10 7 6 Hammond Central;012 123 0 — 9 9 5

2B – Miller, Rutherford, Quillen (G); Greene, Flores (HC). HR – Cornejo, Merrick (HC). Pitching summary – Griffith – Jimenez (4 2/3 IP, 6 H, 6 R, 3 ER, 3 BB, 6 SO), Feliciano (2 1/3 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 3 SO). Hammond Central – Greene (3 1/3 IP, 4 H, 7 R, 6 ER, 5 BB, 4 SO), Martinez (3 2/3 IP, 3 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO). Leading hitters – Griffith – Miller (2-5, 2B, R, 2 RBI), Quillen (2-4, 2B, R, 2 RBI), Cervantes (2-4, R, RBI), Rutherford (2B, R, RBI). Hammond Central – Merrick (3-3, HR, 2 R, 2 RBI), Cornejo (2-4, HR, R, RBI), Stevens (2-4, R).

Hobart 17, Munster 11

Hobart;242 040 5 — 17 20 1 Munster;202 002 5 — 11 14 3

2B – Kevin Hall, Joey Campagna (M). Pitching summary – Munster – Fedrick Ethan (3 IP, 11 H, 9 R, 6 ER, 1 BB, 2 SO), Sam Hays (1 1/3 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 3 SO), Tyler Fuller (2 2/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO). Leading hitters – Munster – Bryce Gelarden (3-5, R, RBI), Tyler Blair (3-4, R, 2 RBI), Zach Wright (2-3, R, 2 RBI), Campagna (2-4, 2B, R, RBI), Hall (2B, 3 R, 2 RBI).

Joliet Catholic 6, Marian Catholic 1

Marian Catholic;001 000 0 — 1 4 4 Joliet Catholic;010 122 x — 6 7 0

MARIAN – Pitching – Bailey (4 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 3 BB, 4 SO), Cavalieri (0 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO), Hill (1 2/3 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Gonzalez (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). LP – Bailey. Leading hitters – Mills (2-4). Records – Marian Catholic 7-6.

Morgan Twp. 17, River Forest 0

MORGAN TWP. – Pitching – Grant Cowger (3 IP, 2 H, 0 R). Hitting – Jayke Putz (3-4, 2 2B, 4 RBI), Bradley Farris (2-4, 3 RBI), Cole Shoupe (HR, 2 RBI). Records – Morgan Twp. 7-4.

Portage 11, Merrillville 1 (5 innings)

Merrillville;001 00 — 1 3 2 Portage;001 37 — 11 5 0

PORTAGE – Pitching – Derric Calmbacher (4 IP, 3 H, 1 R, 10 SO). Hitting – Mark Calmbacher (2B), Kodie Young (2B), Devon Ortiz (2B, 2 RBI), Tyler Browning (2 RBI).

Tinley Park 5, TF South 3

TF SOUTH – Khanon Gresham (2-4, 2 R, SB), Moises Mata (3-4, 2 RBI).

Boys Golf

Andrean 169, Lowell 198, Boone Grove 199

AT INNSBROOK

(Front)

Medalist — JR Sobecki (L) 38.

ANDREAN – Zak Trtan 39, Ethan Kost 43, PJ Cusick 43, Nick Graziani 44.

LOWELL – JR Sobecki 38, Dean Patrick 52, Talen Summers 53, Ezra Eleneaum 55.

BOONE GROVE – Justin Humpal 44, Gavin Lucas 50, Jack Stevens 52, Braden Schultz 53.

RECORDS — Andrean 2-0.

Highland 182, Kankakee Valley 203

AT SANDY PINES

KANKAKEE VALLEY – Gabe Kistler 46, Austin Van Loon 51, Logan Burke 52, Aaron Rhoades 54.

Girls Soccer

TF United 7, Shepard 2

AT TF NORTH

TF UNITED – Karen Zepeda 3 goals, 1 assist; Alanis Gonzalez 1 goal, 2 assists; Zayda Gil 1 goal, 2 assists; Berenice Zepeda 1 goal, 1 assist; Sarah Ghnaim 1 goal.

Softball

Crown Point 10, LaPorte 0 (6 innings)

LaPorte;000 000 — 0 1 2 Crown Point;100 054 — 10 14 1

CROWN POINT – Pitching – Kendra Steinberg (6 IP, 1 H, 0 R, 5 SO). Hitting – Ashlyn Kita (3-run HR), Emily Phillips (solo HR), Jasmine Nichols (3 hits), Aubrey Wroble (3 hits).

LAPORTE – Jersey Worthington (hit).

Hobart 7, Munster 6

Munster;100 032 0 — 6 10 0 Hobart;012 130 x — 7 8 2

2B – Mason, Siurek (M); Ellenberger (H). 3B – Rainey (M); Parkerson. HR – Click, Knestrict (H). Pitching summary – Munster – Siurek (4 2/3 IP, 8 H, 7 R, 7 ER, 2 BB, 5 SO), Kindy (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). Hobart – Ellenberger (6 IP, 9 H, 6 R, 6 ER, 4 BB, 1 SO), Snyder (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – Munster – Madura (2-4, 2 RBI), Siurek (2-3, 2B, R, RBI), Mason (2-4, 2B, RBI), Rainey (3B, R). Hobart – Click (2-3, HR, 2 R, 2 RBI), Knestrict (2-3, HR, 2 R, 2 RBI), Parkerson (3B, RBI), Ellenberger (2B).

Wheeler 21, Lake Station 1 (5 innings)

Lake Station;000 10 — 1 0 0 Wheeler;795 0x — 21 16 1

2B – Clara Phariss, Faith Lewin, Ashlynne Trinidad, Isabela Lira (W). 3B – Lewin, Abby Allen (W). Pitching summary – Lake Station — Kiersten Harmon (2 IP, 10 H, 16 R, 16 ER, 6 BB, 0 SO), Emma Williams (2 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 0 SO). Wheeler – Phariss (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 8 SO), Megan Vincent (2 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 6 SO). Hitting – Lake Station – Aaliyah Cline (run). Wheeler — Allen (3-3, 3B, 2 R, 3 RBI), Lewin (3-3, 2B, 3B, 2 R, 2 RBI), Elise Byers (2-3, 2 R, RBI), Jenna Burton (2-2, 2 R, 2 RBI), Phariss (2-2, 2B, 2 RBI), Rileyann Welch (3 R, 3 RBI), Trinidad (2B, 3 R, RBI).

Game 1: Whiting 15, Calumet 4

Game 2: Whiting 17, Calumet 8 (4 innings)

Whiting;286 1 — 17 17 4 Calumet;520 1 — 8 8 2

2B – Wright, Vianello, Bannister 2, Steele (W). HR – Vianello (W). Pitching summary – Whiting – Wright (4 IP, 8 H, 8 R, 1 ER, 2 BB, 4 SO). Calumet – Patrick (2 1/3 IP, 12 H, 15 R, 13 ER, 4 BB, 0 SO), Smith (1 2/3 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO). Leading hitters – Whiting – Bannister (4-4, 2 2B, 3 R, RBI), Kertis (3-3, 2 R, 3 RBI), Blanco (3-4, 2 R, 2 RBI), Vianello (2-3, 2B, HR, 3 R, 5 RBI), Steele (2-4, 2B, 2 R), Wright (2B, RBI), Tomaszewski (2 RBI). Calumet (Shufford (2-3, RBI), Gaines (2-3, R), Donald (2-2, R).

Girls Tennis

Illiana Christian 5, North Newton 0

AT ILLIANA CHRISTIAN

SINGLES — Gianna Vukas (IC) d. Emily Walsh 6-0, 6-0; Sabri Lopez (IC) d. Mya Ludlow 6-0, 6-0; Ava Lindemulder (IC) d. Kylee Fox 6-0, 6-0.

DOUBLES — Maddy Smith/Avery Olthof (IC) d. London Galvan/Gracie Peters 6-0, 6-0; Kate DeVries/Abby West (IC) d. Kim Perez/Katie Mathis 6-3, 6-2.

Portage 5, Morton 0

AT MORTON

SINGLES – Mackenzie Acevedo (P) won 6-2, 6-4; Xiuxiu Wang (P) won 6-1, 6-3; Nevaeh Shively (P) won 7-5, 6-1.

DOUBLES – Haley Kujawa/Alexis Labonte (P) won 7-5, 5-7 (10-3); MaRayzha Johnson/Alana Bohl (P) won 6-1, 6-2.

RECORDS – Portage 4-0.

Boys Track

LaPorte 111, Portage 63, Michigan City 20

AT PORTAGE

(LaPorte top finishers)

100 – 1. Giancarlo Calderon (LP) 13.53, 2. Conner Meyers (LP) 12.46. 3200 – 1. Brayden Sobecki 10:09.75. 100 – 2. Marcus Smith 11.45. 200 – 2. Caleb McNeal 23.33. 400 — 2. Willie Clay 51.68. 800 – 2. Jay Pillai 2:10.28. 1600 – 2. Hunter Quadlin 4:36.19. 400 RELAY – 1. LaPorte (Keigan Henckel, Smith, Williams, Kamden Henriott) 43.66. 3200 RELAY – 1. LaPorte (Liam Lilly, Stephen Klimczak, Quadlin, Charlie Tonagel) 9:18.02. LJ – 1. Carter Long 20-7 ½, 2. Braiden Dolph 19-7. SP – 1. Gabe Quinn 110-4. PV – 1. Kaleb Logan 9-6, 2. Evan Conrad 9-0.

RECORDS – Portage (3-1 DAC).

Girls Track

Kankakee Valley 94, Highland 38.5

AT KANKAKEE VALLEY

100 – Ella Carden (KV) 13.22. 200 – Ava McKim (KV) 27.04. 400 – Madison Stephens (H) 61.32. 800 – Madison Greiner (H) 2:43.22. 1600 – Emma Bell (KV) 5:31.24. 3200 – Bell (KV) 11:53.28. 400 RELAY – Kankakee Valley (Carden, Brooke Swart, Kate Thomas, McKim) 51.35. 1600 RELAY – Kankakee Valley (Reese Van Meter, Thomas, Gabbi Diener, Swart) 4:21.36. 3200 RELAY – Kankakee Valley (Swart, Maddi Gray, Allie Rushmore, Bell) 10:50.31. 100 HUR – Aaliyah Keil (H) 17.11. 300 HUR – Keil (H) 51.04. SP – Ava Dase (KV) 32-11 1/2,. DIS – Elli Capps (KV) 77-4. HJ – Makelah Eichelburger (H) 4-10. LJ – 1. Carden (KV) 16-5 ½, 2. Thomas (KV) 16-5 ½. PV – Haylee Hass (KV) 7-6.

Boys Volleyball

Shepard 19-25-25, TF United 25-14-15

JUNIOR VARSITY – Shepard 25-25, TF United 17-19.