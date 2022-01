Check out results from area prep events from Saturday, Jan. 29, 2022

200 medley relay: Chesterton (Alejandro Kincaid, Aidan Tharp, Scottie Pejic, Gavin Nagdeman) 1:34.23, Crown Point (Andy Dyba, Daniel Nieto, Aleks Kostic, Matthew Dumbsky) 1:38.77, Lake Central (Ford Crackel, Leo Bowman, Cal Bowman, Tommy Tinsley) 1:39.48, Valparaiso (Landon Schemel, Jonah Lee, Cayden DeSmet, Kyle Seward) 1:41.44, Michigan City (Christian McDaniel, Malakai Siuda, Jayson Kempf, Max Muckway) 1:48.71, LaPorte (Lucas Banic, Abbas Hakim, Max Unger, Danny Villa) 1:49.58, Portage (Ethan Whiteman, Colby Breault, Blake Hufford, Robert Kondratavicious) 1:51.00, Merrillville (Ivan Osorio, Darren Waclawik, Benzi Corrales, Kamryn Outlar) 1:59.59; 200 freestyle: Gabe Eschbach (C) 1:41.87, Tharp (C) 1:42.83, Eric Tinsley (LC) 1:45.29, Cormac Fallon (C) 1:48.14, Geroge Patterson (V) 1:49.11, Trey Nash (V) 1:49.98, Andrew Almazan (LC) 1:51.22, DeSmet (V) 1:51.79; 200 individual medley: Alejandro Kincaid (C) 1:55.12, Griffen Weber (LC) 1:59.73, Leo Bowman (LC) 2:01.10, Breault (P) 2:02.14, Amadeo Kincaid (C) 2:03.03, Lee (V) 2:04.55, Cade Kennedy (V) 2:06.45, Aidan Ace (LC) 2:07.02; 50 freestyle: Matthew Dumbsky (CP) 21.69, Carter Schuster (LC) 22.00, Seward (V) 22.20, Daniel Streeter (C) 22.32, Dagdeman (C) 22.69, Luke Wheele (C) 22.96, Cal Bowman (LC) 23.00, Tommy Tinsley (LC) 23.09; Diving: Zach Ramacci (LC) 498.15, Aidan Blaze (LC) 415.50, Tyson Borgelt (V) 343.40, Lucas Lauzon (C) 334.60, Bryce Bernard (V) 312.05, Alex Wrobiewski (LV) 292.40, Kiron Rodgers (M) 291.40, Reagan Hendricks (MC) 287.10; 100 butterfly: Pejic (C) 50.04, Kostic (CP) 52.33, Weber (LC) 53.30, Breault (P) 53.36, Streeter (C) 54.17, Seward (V) 54.53, Cal Bowman (LC) 55.82, Muckway (MC) 56.12; 100 freestyle: Tharp (C) 47.34, Schuster (LC) 48.01, Dumbsky (CP) 48.93, Wheele (C) 49.85, Elijah Arulandu (C) 50.20, Almazan (LC) 50.43, Tommy Tinsley (LC) 50.48, Kennedy (V) 51.60; 500 freestyle: Eschbach (C) 4:42.02, Crackel (LC) 4:49.62, Patterson (V) 4:41.57, Fallon (C) 4:52.24, Dyba (CP) 4:59.24, Nash (V) 4:59.70, Nolan Meyers (LC) 5:04.74, Ethan Moody (C) 5:05.32; 200 medley relay: Chesterton (Pejic, Nagdeman, Streeter, Eschbach) 1:26.61, Lake Central (Schuster, Weber, Leo Bowman, Eric Tinsley) 1:28.17, Valparaiso (Harry Wainman, Theo Pigott, Kale Rausch, DeSmet) 1:36.25, Crown Point (Colin Gingerich, Daniel Nieto, William Tarin, Ethan Beishuizen) 1:36.54, LaPorte (Max Unger, Gage Lane, Allen Fuller, Grant Olson) 1:38.08, Portage (Breault, Hufford, Ethan Miller, Kondratavicious) 1:39.32, Michigan City (McDaniel, Siuda, Kempf, Muckway) 1:39.75, Merrillville (Outlar, Corrales, Osorio, Waclawik) 1:43.36; 100 backstroke: Alejandro Kincaid (C) 50.41, Nagdeman (C) 52.93, Crackel (LC) 54.36, Dyba (CP) 55.33, Kostic (CP) 56.05, Amadeo Kincaid (C) 56.51, McDaniel (MC) 57.70, Schemel (V) 58.10; 100 breaststroke: Eric Tinsley (LC) 59.25, Leo Bowman (LC) 59.76, Lee (V) 1:01.32, Colin Kostbade (C) 1:02.85, DeSmet (V) 1:02.94, Nieto (CP) 1:03.24, Henry Kominiarek (V) 1:04.54, Ace (LC) 1:05.78; 400 freestyle relay: Chesterton (Pejic, Eschbach, Tharp, Alejandro Kincaid) 3:08.21, Lake Central (Schuster, Weber, Ford, Eric Tinsley) 3:15.37, Valparaiso (Nash, Schemel, Patterson, Seward) 3:16.29, Crown Point (Kostic, Dumbsky, Gingerich, Dyba) 3:21.10, LaPorte (Villa, Olson, Fuller,Hakim) 3:37.04, Portage (Whiteman, Montgomery Cunningham, David Vega, Miller) 4:00.43, Michigan City (Jeremiah Hyska, Kempf, Carson Morford, Austin Mofford) 4:37.91, Merrillville (Anthony Cruz, Matthew Sahagun, Jamie Pryle, Immanual Wiley) 4:53.81.