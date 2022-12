Here are the Region's girls basketball statistical leaders through Dec. 20, 2022

Times girls basketball statistics (Minimum 3 games played) Points (player, school games points ppg Asia Donald, Hobart 10 303 30.3 Ally Capouch, Kouts 14 309 22.1 Skylar Bos, DeMotte Christian 12 248 20.7 Tranika Randolph, Lake Station 9 179 19.9 Tori Allen, Andrean 8 156 19.5 Ava Ziolkowski, Crown Point 15 281 18.7 Aniyah Henry, Hammond Central 6 109 18.2 Gracyn Gilliard, Munster 10 182 18.2 Clair Klinger, Washington Township 8 144 18.0 Laniah Davis, Marquette 12 210 17.5 Kahlen Robinson, Bowman 11 186 16.9 Lillian Barnes, Valparaiso 11 183 16.7 Makenna Schleman, North Newton 11 181 16.5 Olivia Marks, South Central 13 210 16.2 Indiah Hutchinson, Hammond Central 7 112 16.0 Priscilla Otero, Hammond Academy 9 139 15.4 Gracie Little, Washington Township 9 139 15.4 Sophie Bakker, DeMotte Christian 12 175 14.6 Sidney Elijah, Hebron 10 144 14.4 Addison Graf, Washington Township 7 101 14.4 Vanessa Carrera, Morton 10 143 14.3 Lilly Toppen, Kankakee Valley 13 181 13.9 Anjelicia del Valle, Portage 9 124 13.8 Kennedy Blakely, Bishop Noll 9 123 13.7 Becca Gerdt, Valparaiso 11 150 13.7 Payton Reid, Highland 8 107 13.4 Peyton Honchar, Morgan Township 13 171 13.2 Leah Thomas, Hammond Academy 8 105 13.1 Aaliyah Keil, Highland 7 92 13.1 Anna Prim, Calumet Christian 10 129 12.9 Myalee Jackson, Merrillville 10 129 12.9 Kylie Wells, Merrillville 6 77 12.8 Heaven Clopton, Morton 7 88 12.6 Icesis Thomas, Bishop Noll 9 112 12.4 Kayla Wilkerson, Lake Station 9 112 12.4 Alyssa Quinones, Whiting 10 123 12.3 Alante Wright, Portage 9 109 12.1 Ava Melendez, Portage 10 119 11.9 Hailey Vanderhye, Hanover Central 12 135 11.4 Riley Milnausnic, Lake Central 9 103 11.4 Dame Toney, Lake Station 9 103 11.4 Jaci Menard, Boone Grove 8 88 11.0 Aniyah Bishop, Lake Central 9 96 10.7 Madi Lemmons, Morgan Township 9 96 10.7 Nasiya Gause, Lake Station 9 95 10.6 Lauren Colon, Andrean 8 84 10.5 Kenedi Bradley, Chesterton 10 104 10.4 Brooke Lindesmith, Crown Point 15 155 10.3 Victoria Detraz, Morgan Township 13 132 10.2 Trinity Hogge, Munster 11 112 10.2 Rebounds (player, school games rebounds rpg Akoama Odeluga, Munster 13 186 14.3 Asia Donald, Hobart 10 109 10.9 Victoria Detraz, Morgan Township 13 140 10.8 Makenna Schleman, North Newton 11 116 10.5 Precious Agwu, TF North 9 80 8.9 Londyn Powell, TF North 9 80 8.9 Indiah Hutchinson, Hammond Central 7 61 8.7 Drew Jeffries, Boone Grove 10 86 8.6 Claire Bakker, DeMotte Christian 12 101 8.4 Calla Ogden, Calumet Christian 10 83 8.3 Sidney Elijah, Hebron 10 82 8.3 Jadyn Byars, Hebron 10 79 7.9 Peyton Honchar, Morgan Township 13 102 7.8 Faith Clayton, Calumet Christian 10 77 7.7 Brooke Lindesmith, Crown Point 15 114 7.6 Aniyah Henry, Hammond Central 6 45 7.5 Hailey Vanderhye, Hanover Central 12 88 7.3 Ava Ziolkowski, Crown Point 15 107 7.1 Gabbi Zeilenga, DeMotte Christian 12 85 7.1 Ciara Bonner, Chesterton 10 69 6.9 Aniyah Bishop, Lake Central 9 62 6.9 Sophie Bakker, DeMotte Christian 12 81 6.8 Olivia Marks, South Central 13 87 6.7 Lillian Barnes, Valparaiso 11 73 6.7 Beauti Santiago, Bowman 11 72.6.5 Kennedy Blakely, Bishop Noll 9 58 6.4 Janiyah Jackson, Bowman 11 70 6.4 Josie Whitcomb, Washington Township 9 58 6.4 Lauryn Jackson, TF North 9 56 6.2 Shiloh Deboard, Morgan Township 13 80 6.1 Ally Capouch, Kouts 14 84 6.0 Madi Lemmons, Morgan Township 9 54 6.0 Icesis Thomas, Bishop Noll 9 53 5.9 Emma Garavalia, Kouts 14 83 5.9 Abby Grandchamp, Kankakee Valley 6 35 5.8 Olivia Perlick, Lowell 11 64 5.8 Makenna Landkrohn, Calumet Christian 7 39 5.6 Anna Prim, Calumet Christian 10 56 5.6 Nikolina Latinovic, Hobart 10 55 5.5 Lauryn Koedyker, Kouts 14 78 5.6 Taylor Moyer, Kouts 14 78 5.6 Nyesha Davis, Merrillville 10 55 5.5 Mercedes Szakacs, Boone Grove 10 54 5.4 Tenley Davis, Chesterton 9 49 5.4 Alante Wright, Portage 9 49 5.4 Clair Klinger, Washington Township 8 43 5.4 Alondra Rodriguez, Whiting 9 49 5.4 Maddie Walton, Andrean 8 42 5.3 Lillian Mason, Munster 11 58 5.3 Madelyn Arrenholz, North Newton 11 58 5.3 Torie Davis, Whiting 10 53 5.3 Bridget Noel, Hanover Central 12 62 5.2 Sadie Marks, South Central 13 67 5.2 Becca Gerdt, Valparaiso 11 57 5.2 Aaliyah Keil, Highland 7 36 5.1 Elaina Balling, Marquette 12 61 5.1 Rae Hesser, Wheeler 9 46 5.1 Natalie Robinson, Marquette 12 60 5.0 Assists (player, school games assists apg) Skylar Bos, DeMotte Christian 12 65 5.4 Makenna Landkrohn, Calumet Christian 7 38 5.4 Kate Thomas, Kankakee Valley 13 69 5.3 Clair Klinger, Washington Township 8 39 4.9 Kristin Bukata, Valparaiso 11 45 4.1 Gracie Little, Washington Township 9 35 3.9 Gabrielle McClain, TF North 9 34 3.8 Lillian Barnes, Valparaiso 11 41 3.8 Ava Melendez, Portage 10 37 3.7 Tori Allen, Andrean 8 29 3.6 Jiselle Chabes, Marquette 12 43 3.6 Trinity Hogge, Munster 11 37 3.4 Addison Graf, Washington Township 7 24 3.4 Priscilla Otero, Hammond Academy 9 29 3.2 Reilly Boyer, Lowell 10 32 3.2 Shiloh Deboard, Morgan Township 13 40 3.1 Kate Welsh, South Central 13 40 3.1 Lauren Colon, Andrean 8 24 3.0 Cristina Martinez, Andrean 8 24 3.0 Claire Bakker, DeMotte Christian 12 33 2.8 Skylar Ferry, Hanover Central 12 33 2.8 Kennedy Blakely, Bishop Noll 9 24 2.7 Lindsay Arcella, Andrean 8 21 2.6 Vanessa Wimberly, Lake Central 7 18 2.6 Madi Lemmons, Morgan Township 9 23 2.6 Ciara Bonner, Chesterton 10 25 2.5 Abbi Foster, Crown Point 15 38 2.5 Asia Donald, Hobart 10 25 2.5 Gracyn Gilliard, Munster 10 25 2.5 Madelyn Arrenholz, North Newton 11 28 2.5 Emily Phillips, Crown Point 15 36 2.4 Taylor Moyer, Kouts 14 33 2.4 Brooke Lindesmith, Crown Point 15 34 2.3 Sophie Bakker, DeMotte Christian 12 28 2.3 Aniyah Henry, Hammond Central 6 14 2.3 Lauryn Koedyker, Kouts 14 32 2.3 Aniyah Bishop, Lake Central 9 21 2.3 Sadie Marks, South Central 13 30 2.3 Jaycee Jackson, Washington Township 9 21 2.3 Ally Capouch, Kouts 14 31 2.2 Alyssa Quinones, Whiting 10 22 2.2 Indiah Hutchinson, Hammond Central 7 15 2.1 Madelyn Heck, Hebron 10 21 2.1 Hope Welsh, South Central 13 27 2.1 Josie Whitcomb, Washington Township 9 19 2.1 Faith Clayton, Calumet Christian 10 20 2.0 Gabbi Zeilenga, DeMotte Christian 12 24 2.0 Anjelicia del Valle, Portage 9 18 2.0 Alante Wright, Portage 9 18 2.0 Nadia Clayton, Lake Central 9 17 1.9 Lexi Cunningham, North Newton 10 19 1.9 Steals (player, school games steals spg) Lillian Barnes, Valparaiso 11 76 6.9 Kahlen Robinson, Bowman 11 61 5.6 Aniyah Henry, Hammond Central 6 32 5.3 Gracyn Gilliard, Munster 10 49 4.9 Asia Donald, Hobart 10 45 4.5 Skylar Bos, DeMotte Christian 12 52 4.3 Kristin Bukata, Valparaiso 11 47 4.3 Gracie Little, Washington Township 9 39 4.3 Alyssa Quinones, Whiting 10 41 4.1 Kennedy Blakely, Bishop Noll 9 36 4.0 Clair Klinger, Washington Township 8 31 3.9 Laniah Davis, Marquette 12 42 3.5 Makenna Landkrohn, Calumet Christian 7 24 3.4 Reilly Boyer, Lowell 10 34 3.4 Addison Graf, Washington Township 7 23 3.3 Ingrid Hurst, Chesterton 10 31 3.1 Emma Garavalia, Kouts 14 43 3.1 Miranda Casanova, Whiting 7 21 3.0 Gabi Comia, Hanover Central 11 32 2.9 Rachel Schnoor, Calumet Christian 10 28 2.8 Sidney Elijah, Hebron 10 28 2.8 Kate Thomas, Kankakee Valley 13 37 2.8 Lillian Mason, Munster 11 30 2.8 Gabrielle McClain, TF North 9 25 2.8 Icesis Thomas, Bishop Noll 9 24 2.7 Drew Jeffries, Boone Grove 10 27 2.7 Janiyah Jackson, Bowman 11 29 2.7 Nadia Clayton, Lake Central 9 24 2.7 Anjelicia del Valle, Portage 9 24 2.7 Priscilla Otero, Hammond Academy 9 23 2.6 Emma Ortiz, Hobart 10 26 2.6 Lindsay Arcella, Andrean 8 20 2.5 Becca Gerdt, Valparaiso 11 28 2.5 Laila Ogden, Calumet Christian 8 19 2.4 Kenedi Bradley, Chesterton 10 24 2.4 Ally Capouch, Kouts 14 33 2.4 Vanessa Wimberly, Lake Central 7 17 2.4 Aaliyah Keil, Highland 7 16 2.3 Aniyah Bishop, Lake Central 9 21 2.3 Jiselle Chabes, Marquette 12 27 2.3 Jontrece Thorpe, Hammond Central 6 13 2.2 Jesse Neace, Hobart 10 22 2.2 Kylie Wells, Merrillville 6 13 2.2 Shiloh Deboard, Morgan Township 13 29 2.2 Precious Agwu, TF North 9 20 2.2 Indiah Hutchinson, Hammond Central 7 15 2.1 Skylar Ferry, Hanover Central 12 25 2.1 Josie Lemmons, Morgan Township 13 27 2.1 Trinity Hogge, Munster 11 23 2.1 Madelyn Arrenholz, North Newton 11 23 2.1 June Busboom, North Newton 11 23 2.1 Tori Allen, Andrean 8 16 2.0 Ciara Bonner, Chesterton 10 20 2.0 Ava Ziolkowski, Crown Point 15 30 2.0 Emmi Doty, Hanover Central 11 22 2.0 Abby Grandchamp, Kankakee Valley 6 12 2.0 Ayla Krygier, Lake Central 8 16 2.0 Jaci Menard, Boone Grove 8 15 1.9 Cori Schultz, Chesterton 10 19 1.9 Chloe Wisniewski, Chesterton 10 19 1.9 Brooke Lindesmith, Crown Point 15 29 1.9 Sophie Bakker, DeMotte Christian 12 23 1.9 Taylor Moyer, Kouts 14 27 1.9 Nina Garner, Munster 13 24 1.9 Lexi Cunningham, North Newton 10 19 1.9 Lillian Tolmen, South Central 12 23 1.9 Lauryn Jackson, TF North 9 17 1.9 3-pointers made (player, school 3-pointers) Ally Capouch, Kouts 46 Ava Ziolkowski, Crown Point 36 Clair Klinger, Washington Township 30 Tori Allen, Andrean 26 Sophie Bakker, DeMotte Christian 26 Riley Milnausnic, Lake Central 25 Lilly Toppen, Kankakee Valley 24 Myalee Jackson, Merrillville 23 Emily Phillips, Crown Point 22 Kate Welsh, South Central 19 Skylar Ferry, Hanover Central 18 Payton Reid, Highland 18 Alante Wright, Portage 17 Asia Donald, Hobart 16 Anjelicia del Valle, Portage 16 Olivia Marks, South Central 16 Hope Welsh, South Central 15 Addison Graf, Washington Township 15 Madelyn Heck, Hebron 14 Emma Garavalia, Kouts 14 Ava Melendez, Portage 14 Leah Thomas, Hammond Academy 13 Cailynn Harris, Wheeler 13 Ayla Krygier, Lake Central 12 Lauryn Jackson, TF North 12 Mia DeJesus, Wheeler 12 Maddie Downs, Bishop Noll 11 Amani Brown, Chesterton 11 Abbi Foster, Crown Point 11 Priscilla Otero, Hammond Academy 11 Jesse Neace, Hobart 11 Ellah Young, Kouts 11 Josie Lemmons, Morgan Township 11 Cecilia Mason, Munster 11 Campbell MacLagan, Valparaiso 11 Gracie Little, Washington Township 11 Kennedy Blakely, Bishop Noll 10 Trinity Hogge, Munster 10 Lindsey Arcella, Andrean 9 Xaria Biggerstaff, Marquette 9 Jaci Menard, Boone Grove 8 Cori Schultz, Chesterton 8 Brooke Lindesmith, Crown Point 8 Lia Sotiropoulos, Munster 8

Crown Point's Cristyn Fraley tries unsuccessfully to keep the ball in play at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Valparaiso's Lillian Barnes is guarded by Crown Point's Brooke Lindesmith at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Valparaiso's Kristin Bukata brings the ball down court at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Crown Point's Cristyn Fraley, left, and Emily Phillips battle Valparaiso's Becca Gerdt for the ball at Friday's Crown Point at Valparaiso girl…

Valparaiso's Lillian Barnes brings the ball down court at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Crown Point's Brooke Lindesmith brings the ball down court at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Crown Point's Camdyn Gliem keeps close to Valparaiso's Cadynce Clark at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Crown Point's Abbi Foster looks for a play at Friday's Crown Point at Valparaiso girls basketball game.

Crown Point's Ali Rawls tries to keep the ball away from Valparaiso's Ashanti Bradley and Campbell MacLagan at Friday's Crown Point at Valpara…

Crown Point's Brooke Lindesmith is guarded by Valparaiso's Raegan O'Halek and Becca Gerdt, right, at Friday's Crown Point at Valparaiso girls …

Compiled by Steve Gorches. Coaches can submit weekly cumulative stats to MUNsports@lee.net or post them on Maxpreps.com. Compiled by Steve Gorches. Coaches can submit weekly cumulative stats to MUNsports@lee.net or post them on Maxpreps.com.