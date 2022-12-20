Bowling
Local Bowling
Scores
MEN
Top Games
Jonathan Bugno (Plaza) 300
Don Hoernig (Stardust II) 300
Anthony Miller (Plaza) 300
Jason Starzak (Stardust II) 300
Matthew Reid (Plaza) 299
Bryan Miloshoff (Plaza) 288
Xavier Copeland (Plaza) 287
Top Series
Bobby Spear Jr. (Stardust II) 801
Xavier Copeland (Plaza) 798
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Armon Peloza (Stardust II) 791
Alex Bodnar (Plaza) 790
Ryan Randall (Plaza) 782
WOMEN
Top Games
Llana Motel (Plaza) 290
Giesel Smith (Plaza) 288
Miranda Komyatte (Plaza) 279
Miranda Komyatte (Plaza) 258
Denise Herkey (Stardust II) 255
Melanie Morales (Plaza) 255
Top Series
Giesel Smith (Plaza) 730
Llana Motel (Plaza) 707
Danielle Rudnickas (Plaza) 705
Miranda Komyatte (Plaza) 699
Miranda Komyatte (Plaza) 695
Olympia
C.A.I.B. – Mike Bayless 701.
WEDNESDAY SENIORS – Pete Sikorski 727.
Plaza
MONDAY HDCP. – Jeremy Langel 758, Wayne Johnson Jr. 733, Andrew Mielcarek 732, Dave Bohlin 711, Nathan Carter 707, Justin Faught 701, Jamey Anderson 280, Gary Wilson 279, Ryan Garvey 278, James Garcia 277, Llana Motel 290—707, Danielle Rudnickas 246—705, Miranda Komyatte 258—695, April Galindo 243—668, Martiza Darling-Ramos 254—668, Ashley Rubio 232—653, Melanie Morales 255—647, Monica Llanes 243, Lavetta Sparks-Wade 226.
CONTINENTAL – Andrew Mielcarek 727, Wayne Lockery 739, Wayne Johnson 734, Ken Plebanski 711, Tony Thackerson 278—753, Eric Munsie 279—769, Luis Ruiz 747, Bryan Miloshoff 288, Andrew Bowman 277.
FRIDAY SENIORS MIXED – Timothy Vlcek 723.
FRIDAY LADIES NITE OUT – Giesel Smith 227-288—730, Mari Albanese 226-247—673, Lisa Gulick 247—670, Miranda Komyatte 236, Madalynn Gilbert 247—601, Janice Rutledge 237, Alexia Azpeitia 226, Alecia Albanese 226, Angelina Reyes 225.
FRIDAY NITE MEN’S HDCP. – Ryan Randall 782, JONATHAN BUGNO 300—752, Matthew Reid 299—743, Kyle Massig 278—729, John Riffle 716, Bryan Miloshoff 715, George Alvarado Jr. 279—715, Richard Obacz 713, Ruben Solis Jr. 712, Scott Schmal 711, Andy Terzarial 710, Kevin Zatorski 705, Brian Cast Jr. 279.
GOODTIMERS – Alex Bodnar 279—790, Kyle Brown 712, Nikki Moore 226—638.
GUYS & DOLLS – Xavier Copeland 287—798, ANTHONY MILLER 300—742, Dale Bunton 708, Miranda Komyatte 279-225—699, Janee Babbitt 615.
SATURDAY MAJOR SKYROCKETS – Tim Chimino 278—680, Cameron Anderson 259—675, Cash Washick 624, Dylan Alvarado 235—618, Zachary Camp 242—612, Samantha Smolen 258-235—688, Anna Holland 206—586, Bella Munsie 572, Alicia Martinez 555, Robin Edwards 206—546.
Stardust II
DENNY PHILLIPS MEMORIAL – Armon Peloza 279—791, Joe Orosz Jr. 770, Matt Redmond 278—759, Jason Smith 728, Don Reed 711, William Fuehrmeyer 704, Kevin Wilson 704, JASON STARZAK 300, Larry Ripa 278.
THURSDAY NIGHT INVITATIONAL – Bobby Spear Jr. 801, Denise Herkey 255—612, Anna Canchola 226.
FRIDAY NIGHT OPEN – Damon Graves 723.
BABE’S SATURDAY NIGHT MEMORIAL – DON HOERNIG 300, Amanda Komisarcik 226, Sherry Loving 225.
SATURDAY NIGHT LIVE – Taylor Holley 226.
STARDUST YOUTH – Aidan Mason 219—614, Nathan Minard 217—584, Lucas Remenius 232—560, Dwight Paino 223—555, Loren Ripa 524, Marley Anderson 493, Imani Cheairs 200—491.