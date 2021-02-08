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Local Bowling Scores
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Local Bowling Scores

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Bowling

Bowling

 Provided

MEN

Games

Robert Moricz (Plaza) 300

Steve Hoshaw III (Plaza) 299

Rick Zahler (Plaza) 298

Ryan Hernandez (Stardust III) 297

Eric Rubio (Plaza) 297

Billy Robinson (Plaza) 290

Series

Ryan Garvey (Plaza) 791

Billy Robinson (Plaza) 786

Cliff Dukes (Olympia) 784

Mike Verbich (Plaza) 776

Rick Zahler (Plaza) 775

WOMEN

Games

Crystal Bunton (Plaza) 279

Crystal Bunton (Plaza) 278

Mari Albanese (Plaza) 267

Ashley Rubio (Plaza) 255

Miranda Komyatte (Plaza) 247

Camila Trevino-Olvera (Plaza) 247

Series

Crystal Bunton (Plaza) 747

Giesel Smith (Plaza) 702

Mari Albanese (Plaza) 684

Miranda Komyatte (Plaza) 660

Danielle Rudnickas (Plaza) 664

.

Olympia

CAIB – Cliff Dukes 279—784, Tyler Trombetta 700.

Plaza

MONDAY NIGHT HDCP. – Ryan Garvey 278—791, Gary Wilson 764, Andrew Bowman 735, Steve Hoshaw III 299—727, Timothy Smith Jr. 717, Edward Perry 704, Dave Banks 702, ROBERT MORICZ 300, Eric Rubio 297, Luke Komyatte 284, Billy Cochran 279, Melvin Montgomery 278, Miranda Komyatte 247—660, Ashley Rubio 255—636.

CONTINENTAL – Rick Zahler 298—775, Luis Ruiz 279—773, Robert Sanchez 752, Jeff Elboar 725, Phil Schoonover 715, Ed Wleklinski 706.

FRIDAY LADIES NITE OUT – Giesel Smith 228-238-236—702, Mari Albanese 267-226—684, Danielle Rudnickas 644, Alecia Albanese 227—621, Melinda Victor 619, Tammy Hajduk 605.

FRIDAY MEN – Billy Robinson 290—786, Mike Verbich 776, Danielle Chin 757, James Kraushaar 275—740, Al Dobrowolski 731, Jared Alsip 727, Matthew Reid 278—723, Ruben Solis Jr. 722, Larry Obacz Sr. 720, Kevin Zatorski 720, Roland Garcia 717, Andrew Mielcarek 716, Michael Ronschke 715, Russell Deer Jr. 707, John Holland 279, Adam Batliner 279.

FRIDAY ANNEX MIXED – Christine Rodriguez 232—631

GUYS & DOLLS – Terry Robertson 288—741, Andrew Bowman 735, Jamey Anderson 277—729, Chris Berg 280—711, Dale Burns 278, Crystal Bunton 279-278—747, Camila Trevino-Olvera 247.

SATURDAY MAJOR SKYROCKETS – Timothy Chimino 261-231—709, Caden Trombetta 248-232—696, Casey Knor 231—654, Eddie Olszewski IV 235—646, Trevor Jacobs 234-228—646, Zak Cotter 248—633, Nathaniel Smith 625, Trevor Bos 225—615, Ty Knight 603, Morgan Schoon 290-258—771, Courtney Adams 250—598, Aubrie Svilar 225—584

Stardust III

FRIDAY MIXUPS – Joe Bowers 707, Ryan Hernandez 297, Mandy Adams 612, Denise Leitmeyer 225.

THURSDAY MEN – Steve Mansanarez 733.

MONDAY MIXED – Jim Urbanczyk 701, Dana Maul 600.

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