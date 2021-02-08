Local Bowling Scores

MEN
Games
Robert Moricz (Plaza) 300
Steve Hoshaw III (Plaza) 299
Rick Zahler (Plaza) 298
Ryan Hernandez (Stardust III) 297
Eric Rubio (Plaza) 297
Billy Robinson (Plaza) 290
Series
Ryan Garvey (Plaza) 791
Billy Robinson (Plaza) 786
Cliff Dukes (Olympia) 784
Mike Verbich (Plaza) 776
Rick Zahler (Plaza) 775
WOMEN
Games
Crystal Bunton (Plaza) 279
Crystal Bunton (Plaza) 278
Mari Albanese (Plaza) 267
Ashley Rubio (Plaza) 255
Miranda Komyatte (Plaza) 247
Camila Trevino-Olvera (Plaza) 247
Series
Crystal Bunton (Plaza) 747
Giesel Smith (Plaza) 702
Mari Albanese (Plaza) 684
Miranda Komyatte (Plaza) 660
Danielle Rudnickas (Plaza) 664
.
Olympia
CAIB – Cliff Dukes 279—784, Tyler Trombetta 700.
Plaza
MONDAY NIGHT HDCP. – Ryan Garvey 278—791, Gary Wilson 764, Andrew Bowman 735, Steve Hoshaw III 299—727, Timothy Smith Jr. 717, Edward Perry 704, Dave Banks 702, ROBERT MORICZ 300, Eric Rubio 297, Luke Komyatte 284, Billy Cochran 279, Melvin Montgomery 278, Miranda Komyatte 247—660, Ashley Rubio 255—636.
CONTINENTAL – Rick Zahler 298—775, Luis Ruiz 279—773, Robert Sanchez 752, Jeff Elboar 725, Phil Schoonover 715, Ed Wleklinski 706.
FRIDAY LADIES NITE OUT – Giesel Smith 228-238-236—702, Mari Albanese 267-226—684, Danielle Rudnickas 644, Alecia Albanese 227—621, Melinda Victor 619, Tammy Hajduk 605.
FRIDAY MEN – Billy Robinson 290—786, Mike Verbich 776, Danielle Chin 757, James Kraushaar 275—740, Al Dobrowolski 731, Jared Alsip 727, Matthew Reid 278—723, Ruben Solis Jr. 722, Larry Obacz Sr. 720, Kevin Zatorski 720, Roland Garcia 717, Andrew Mielcarek 716, Michael Ronschke 715, Russell Deer Jr. 707, John Holland 279, Adam Batliner 279.
FRIDAY ANNEX MIXED – Christine Rodriguez 232—631
GUYS & DOLLS – Terry Robertson 288—741, Andrew Bowman 735, Jamey Anderson 277—729, Chris Berg 280—711, Dale Burns 278, Crystal Bunton 279-278—747, Camila Trevino-Olvera 247.
SATURDAY MAJOR SKYROCKETS – Timothy Chimino 261-231—709, Caden Trombetta 248-232—696, Casey Knor 231—654, Eddie Olszewski IV 235—646, Trevor Jacobs 234-228—646, Zak Cotter 248—633, Nathaniel Smith 625, Trevor Bos 225—615, Ty Knight 603, Morgan Schoon 290-258—771, Courtney Adams 250—598, Aubrie Svilar 225—584
Stardust III
FRIDAY MIXUPS – Joe Bowers 707, Ryan Hernandez 297, Mandy Adams 612, Denise Leitmeyer 225.
THURSDAY MEN – Steve Mansanarez 733.
MONDAY MIXED – Jim Urbanczyk 701, Dana Maul 600.