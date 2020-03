Local College Results

2B — Jones (V); Guidry, Fischer, Dickerson (SM). HR — Lynch (SM). Pitching summary: Valpo — Ryan Mintz (6.1 IP, 7H, 3R, 1 BB, 3 SO); Jarrett Hammel (0.0 IP, 1 H, 1 BB); Jacob Rosenkranz (1.2 IP, 2H, 2R, 1 BB, 2 SO); So. Miss — Gabe Shepard (2.0 IP, 1H, 1R, 4 BB, 3 SO); Sean Tweedy (2.0 IP, 1H, 2 BB, 4 SO); Tyler Spring (4.0 IP, 0H, 0R, 6 SO); Hunter Stanley (1.0 IP, 0H, 0R, 1 SO). WP — Spring (1-0). LP — Mintz (0-1). Leading hitters: Valpo — Troy Jones (1-3, 1 RBI); So. Miss — Lynch (2-4, 2 RBI); Charlie Fischer (2-4).

2B — Guidry, McGillis, Lynch, Norris (SM); Dent, Temple. Barczi, DiFederico (V). 3B — Fischer, Norris (SM); Jorgensen, Drudge (V). HR — Guidry 2 (SM). Pitching summary: So. Miss — Ben Ethridge (6.0 IP, 7H, 2R, 1 BB, 9 SO); Isaiah Rhodes (1.0 IP, 1H, 3R, 2 BB, 2 SO); Tyler Lantz (1.0 IP, 5H, 4R, 1 SO); Hunter Stanley (1.0, 2H, 2R, 3 SO); Valpo — Fields (5.0 IP, 7H, 7R, 1 BB, 6 SO); Jablonski (1.0 IP, 0H, 2 BB, 3 SO); Bates (1.0 IP, 0H, 1 SO); Skidmore (0.1 IP, 3H, 5R, 1 BB, 1 SO); Jarecki (0.2 IP, 2 BB, 2 SO); Mommersteeg (0.1 IP, 1H, 1R); Quigley (0.2 IP, 0H). WP — Ethridge (2-0). LP — Fields (0-3). Leading hitters: Valpo — Jorgensen (2-6, 1R, 1 RBI); Deny (3-5, 1R); Barczi (2-5, 2 RBI); Temple (2-4, 1R, 4 RBI); So. Miss — Guidry (3-4, 4R, 4 RBI); Lynch (2-6, 2R, 3 RBI).