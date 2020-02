Local College Results

Enjoy more articles from Northwest Indiana’s Most Trusted Information Source. Subscribers can log in for unlimited digital access

2B - Schmack (V), T. Jones (V), Barry (V), L. Brown (L), Rushing (L), Usher (L), Lavey (L), Poland (L) 2. HR - Tucker (V). Pitching summary: Valparaiso - Zach Fricke (3.0 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Montana Quigley (1.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO), Jarrett Hammel (1.1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 2 SO), Easton Rhodehouse (0.1 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 0 SO), Jim Jarecki (1.1 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Jacob Rosenkranz (1.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 0 BB, 0 SO). Louisville - Luke Smith (5.1 IP, 8 H, 5 R, 3 ER, 0 BB, 1 SO), Evan Webster (2.0 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 SO), Carter Lohman (0.2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 SO), Andrew Benefield (0.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 SO), Jared Poland (0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 1 SO). WP - Smith (1-0). LP - Quigley (0-1). Top hitters: Valparaiso - Nolan Tucker (3-4, 4 RBI, R), Jonathan Temple (3-5, 2 R, RBI). Louisville - Ben Metzinger (3-4, 3 R), Danny Oriente (2-3, 3 RBI, R).