Local College Results

2B – Nolan Tucker (V). 3B – Steven Fitzsimmons (V). Pitching summary – Valparaiso – Colin Fields (3 2/3 IP, 6 H, 7 R, 6 ER, 2 BB, 4 SO), Jarrett Hammel (1 1/3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Jon Tieman (1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 SO), Montana Quigley (1 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 0 BB, 1 SO), Josh Currier (1 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO). Georgia Southern – Johnson (5 2/3 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 6 SO), Jones (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Davis (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Edwards (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Jones (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). WP – Johnson (2-1). LP – Fields (0-4). Leading hitters – Valparaiso – Fitzsimmons (2-3, 3B), Tucker (2B), Riley Dent (hit). Records: Georgia Southern 9-5, Valparaiso 1-13.