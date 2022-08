Northern League box scores

Wednesday's Results

Northern League Playoffs

Championship (best of 3)

(Game 1)

AT LEGACY FIELDS

Lake County 8, NWI Oilmen 7 (8 innings)

NWI Oilmen;130 001 11 — 7 11 2 Lake County Corn Dogs;000 213 02 — 8 9 1

2B – Czarnecki, Cunniff (NWIO). 3B – Zebig (NWIO). HR – Headrick (NWIO); Schultz (LC). Pitching summary – NWI OILMEN – Noe (3 1/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 2 SO), Niekrasz (1 2/3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO), Heiden (1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 0 SO), Ostrowski (1 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 SO). LAKE COUNTY – Troxel (6 IP, 7 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Thometz (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO), Tor (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO). WP – Tor (1-0). LP – Ostrowski (0-1). Leading hitters – NWI OILMEN – Headrick (2-4, HR, R, RBI), Zebig (2-4, 3B, RBI), Czarnecki (2-3, 2B, RBI), Cunniff (2B, 2 RBI). LAKE COUNTY – Schultz (2-5, HR, R, 2 RBI), Noble (2-4, 2 RBI), Hansen (2-3, 2 R), Puplava (R, 2 RBI).

Tuesday's Late Results

Northern League Playoffs

Semifinals

(Single elimination)

AT LEGACY FIELDS

Lake County 3, Joliet 1

Joliet Generals;000 000 100 — 1 7 2 Lake County Corn Dogs;030 000 00x — 3 5 2

Pitching summary – JOLIET – Wojciechowski (4 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Evans Jr. (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Schwab (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 SO), Dinkel (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). LAKE COUNTY – Balboa (6 IP, 7 H, 0 R, 1 BB, 4 SO), Matusak (1 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 1 SO), Matthys (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). WP – Balboa (1-0). LP – Wojciechowski (0-1). SV – Matthys (1). Leading hitters – JOLIET – Stellato (R). LAKE COUNTY – Terry (RBI), Matulich (R, RBI), Hansen (R), Ferry (R).

AT OIL CITY STADIUM

NWI Oilmen 14, Southland 5

NWI Oilmen;015 000 143 — 14 13 1 Southland Vikings;500 000 000 — 5 12 4

2B – Marshall, Andersen, Baker (NWIO); Sefcik, Anderson (S). HR – Baker (NWIO). Pitching summary – NWI OILMEN – Byrdak (2/3 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 0 BB, 1 SO), Ostrowski (7 1/3 IP, 5 H, 0 R, 1 BB, 4 SO), Heiden (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). SOUTHLAND – Amsden (3 IP, 5 H, 6 R, 6 ER, 4 BB, 1 SO), Everat (4 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 0 SO), Cantelo (2 IP, 2 H, 3 R, 2 ER, 0 BB, 0 SO). WP – Ostrowski. LP — Amsden. Leading hitters – NWI OILMEN – Baker (2-5, HR, 2B, R, 5 RBI), Marshall (2-5, 2B, 3 R, 2 RBI), Andersen (2B, 2 R, 2 RBI), Headrick (R, 2 RBI), Phillips (2-5). SOUTHLAND – Sefcik (2-5, 2B, R), Anderson (2-4, R, 2 RBI), McDevitt (2 RBI).