Sunday's Late Results

Griffith Generals 4, Southland Vikings 3 (10 inn.)

AT GRIFFITH H.S.

Vikings;012 000 000 0 — 3 6 2 Generals;000 002 001 1 — 4 6 2

2B – Luna (V); Jones, Landkrohn (G). Pitching summary – VIKINGS – Vicek (5 IP, 2 H, 0 R, 3 BB, 9 SO), Cook (3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 5 SO), Pajeau (1 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO). GENERALS – Abuelhija (5 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 5 BB, 3 SO), Kumzi (3 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 1 SO), Deel (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). WP – Deel. LP – Pajeau. Leading hitters – VIKINGS – Luna (2-5, 2B, R), Pajeau (1-5, RBI), Merk (RBI), Carrano (run), Fitzharris (run). GENERALS – Carra (2-3, 2 RBI), Jones (2-4, 2B), Landkrohn (2B, R, RBI), Orzech (run), Fies (run), Rhoda (run). RECORDS – Griffith Generals 17-31, Southland Vikings 25-22.

Saturday’s Late Results

Lake County Corn Dogs 6, Southland Vikings 2

AT LEGACY FIELDS

Vikings;000 000 020 — 2 3 1 Corn Dogs;500 010 00x — 6 7 0

3B – Loden (CD). Pitching summary – VIKINGS – Moell (1 IP, 3 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 0 SO), Chaney Jr. (6 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 3 SO), Saldano (1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 SO). CORN DOGS – Troxel (4 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 4 SO), Thometz (2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 SO), Melby (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Bregasha (1 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Thor (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Leading hitters – VIKINGS – Luna (1-4, 2 RBI), Schau (1-4), Rhodes (1-4), Fitzharris (run), Leouses (run). CORN DOGS – Imlach (2-3, RBI), Jones (2 RBI), Puplava (R, 2 RBI), Stevanovic (2 R, RBI), Loden (3B, R). RECORDS – Lake County Corn Dogs 30-12, Southland Vikings 25-21.

NWI Oilmen 8-1, Griffith Generals 2-2

AT GRIFFITH H.S.

Oilmen;102 400 1 — 8 11 0 Generals;010 100 0 — 2 6 0

2B – Headrick, Denty, Seymour, Mastros (O). Pitching summary – OILMEN – Noe (4 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Kwasny (3 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 4 SO). GENERALS – White (4 IP, 8 H, 7 R, 7 ER, 1 BB, 5 SO), Schroer (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 5 SO), Deel (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – OILMEN – Headrick (4-4, 2B, 3 R, 2 RBI), Seymour (2-4, 2B, R, 2 RBI), Mastros (2-4, 2B, R, 2 RBI), Denty (2B, R, RBI), O’Conner (RBI). GENERALS – Nowak (2-2, R, RBI), Mayer (2-3), Carra (RBI), Orzech (run).

Oilmen;100 000 0 — 1 7 1 Generals;000 101 x — 2 2 1

Pitching summary – OILMEN – Rodriguez (2 IP, 0 H, 0 R, 4 BB, 3 SO), Bardonoz (2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Bravo (2 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 3 SO). GENERALS – Ballesteros (6 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 4 SO), Lester (1 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – OILMEN – Mastros (2-3, RBI), Denty (run). GENERALS – Jones (1-3, RBI), Nowak (1-3, R), Rhoda (run).