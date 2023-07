2B – Miller (E); Seymour (W). HR – Bushnell, Bilecki (W). Pitching summary – EAST – Gausselin (2 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 0 SO), Matusak (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 SO), Ortiz (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 0 SO), Gallagher (1 IP, 1 H, 1 R, 21 ER, 2 BB, 2 SO), Balboa (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Walters (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 0 BB, 1 SO), Kasper (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WEST – Vicek (1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Laux (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Moell (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Vega (1 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO), Niksch (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO), Vazquez (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 SO), Lamas (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Turek (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). WP – Vicek. LP – Gausselin. Leading hitters – EAST – Hall (2-3, RBI, BB), Lesher (RBI), Hansen (RBI), Miller (2B, R). WEST — Mastros (2-3, 2 R, RBI), Bushnell (2-4, HR, R, RBI), J. Comia (2-4, RBI), Bilecki (HR, R, RBI), Daugherty (RBI), Seymour (2B, RBI, 2 BB), Anderson (RBI). EAST MANAGER — Justin Huisma. WEST MANAGER — Adam Enright.