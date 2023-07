2B – Altobelli, Lapp, Landkrohn (G); Anderson (O). Pitching summary – GENERALS – Lester (6 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), Kumzi (2 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO), Fairley (3 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 3 SO). OILMEN – Laux (7 IP, 3 H, 0 R, 3 BB, 8 SO), Sobkoviak (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Spear (1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO), Mastros (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Little (1 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 1 SO). WP – Lester. LP – Laux. SV – Fairley. Leading hitters – GENERALS – Altobelli (2-5, 2B, 2 RBI), Landkrohn (2-5, 2B, R), Lapp (2B, RBI), Vorwald (R, RBI), Nowak (R, 2 BB, RBI), Fairley (RBI). OILMEN – Anderson (3-4, 2B, R, RBI), Denty (2-4, RBI), Comia (run), Little (run).