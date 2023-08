Pajeau, Vazquez 2 (V); Vorwald (G). Pitching summary – VIKINGS – Quintero (2 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), J. Hachem (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Maloney (2 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), West (1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 SO), E. Hachem (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Salinas (1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 1 SO), Vazquez (1 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO). GENERALS – Polly (6 IP, 4 H, 0 R, 3 BB, 3 SO), Fairley (4 1/3 IP, 1 H, 4 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Deel (2/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – VIKINGS – Vazquez (3-4, 2 2B, RBI), Pajeau (2B). GENERALS – Ross (2-5, R, RBI), Waszkiewicz (2-5, RBI), Altobelli (2-4, 2 R), Hensler (R, 2 RBI), Vorwald (2B). RECORDS – Griffith Generals 18-32, Southland Vikings 26-23.