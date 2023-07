Sunday's Late Results

NWI Oilmen 6, Griffith Generals 4

AT GRIFFITH H.S.

Northwest Indiana Oilmen;000 102 003 — 6 8 0 Griffith Generals;100 001 020 — 4 7 1

2B – J. Comia (O); Orzech, Fies (G). Pitching summary – OILMEN – Bravo (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 2 SO), Castillo (2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 SO), Rodriguez (2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 2 SO), Buckholtz (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO), Canelon (2 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 6 SO). GENERALS – Ballesteros (5 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 9 SO), Edwards (0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 0 SO), Fairley (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO). Leading hitters –OILMEN – B. Comia (2-4, RBI), Mastros (2-5, R), Anderson (1-4, R, RBI), J. Comia (2B), O’Conner (R, RBI), Egan (1-2, R, RBI), Mosely (2 BB, RBI), Denty (2 R, 2 BB). GENERALS – Fies (2-4, 2B, 3 RBI), Altobelli (2-3, 2 R), Orzech (2B, RBI), Carra (1-3, R), Jones (R). RECORDS – Griffith Generals 12-26.

Southland Vikings 16, Lake County Corn Dogs 13

AT LEGACY FIELDS

Southland Vikings;000 001 456 — 16 18 1 Lake County Corn Dogs;000 013 333 — 13 15 2

2B – Schau, Carrano, Janik, Dumo, Merk 2 (V); Hall, Imlach, Walters (CD). HR – Merk (V); Schultz (CD). Pitching summary – VIKINGS – Cook (5 1/3 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 3 SO), Hachem (1 2/3 IP, 5 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Onesto (2/3 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 0 SO), Schwartz (1 1/3 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO). CORN DOGS – Troxel (2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO), Gallagher (2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Kasper (2 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 3 SO), Zaragoza (1 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 0 SO), Thometz (2/3 IP, 3 H, 4 R, 4 ER, 1 BB, 0 SO), Stout (1 1/3 IP, 5 H, 7 R, 5 ER, 2 BB, 2 SO). WP – Schwartz (1-0). LP – Stout (2-1). Leading hitters – VIKINGS – Schau (4-6, 2B, 3 R, 3 RBI), Merk (3-5, 2 2B, HR, 3 R, 2 RBI), Carrano (4-6, 2B, 4 R, RBI), Janik (3-5, 2B, R, 2 RBI), Nauden (2-6, 2 R), Dumo (2B, R, RBI, 2 BB), Rhodes (1-3, 2 R, 3 BB). CORN DOGS – Hall (3-6, 2B, R, 2 RBI), Walters (3-3, 2B, 3 R), Winters (2-4, R, 2 RBI), Imlach (2-5, 2B, 2 R, RBI), Puplava (2-6, 2 R), Schultz (HR, R, 3 RBI), Hansen (RBI). RECORDS – Southland Vikings 21-17.

Saturday’s Late Results

NWI Oilmen 6, Southland Vikings 2

AT OIL CITY STADIUM

Southland Vikings;000 002 000 — 2 3 2 Northwest Indiana Oilmen;011 001 30x — 6 9 1

2B – O’Conner, Headrick (O). HR – Harris (V). Pitching summary – VIKINGS – Chaney Jr. (6 1/3 IP, 7 H, 6 R, 4 ER, 3 BB, 3 SO), Quintero (1 2/3 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 0 SO). OILMEN – Laux (6 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 4 BB, 5 SO), Lelito (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Leading hitters – VIKINGS – Harris (HR, R, 2 RBI), Rhodes (R, 2 BB), Schau (1-3), Small (1-3). OILMEN – Headrick (2-4, 2B, R, 3 RBI), Daughtery (2-4, RBI), Denty (2-2, R, 3 BB), J. Comia (R, RBI), B. Comia (RBI).

Griffith Generals 6, Indiana Panthers 3

(Game 1)

AT GRIFFITH H.S.

Indiana Panthers;100 001 1 — 3 8 0 Griffith Generals;120 300 x — 6 5 1

2B – Landkrohn (G). Pitching summary – PANTHERS – Polickey (2 2/3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 2 SO), Santos (3 1/3 IP, 4 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 3 SO). GENERALS – Polly (6 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Warn (1 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO). Leading hitters – PANTHERS – Krol (2-4, R), Brena (2-3, RBI), Bushnell (2 RBI), Polickey (R), Doubek (R). GENERALS – Orzech (2 RBI), Landkrohn (2B, 2 R, RBI), Vorwald (2 R). RECORDS – Griffith Generals 12-24, Indiana Panthers 14-21.

Game 2 score: Indiana Panthers 9, Griffith Generals 8 (8 inn.)

Friday’s Late Results

Griffith Generals 5, NWI Oilmen 0

AT OIL CITY STADIUM

Griffith Generals;002 201 000 — 5 7 1 Northwest Indiana Oilmen;000 000 000 — 0 3 2

2B – Suchoski (O). HR – Carra, Hensler, Fies (G). Pitching summary – GENERALS – Abuelhija (7 IP, 3 H, 0 R, 2 BB, 2 SO), Deel (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO). OILMEN – Noe (4 IP, 6 H, 4 R, 4 ER, 3 BB, 2 SO), Radanovic (2 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO), Eagan (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Sobkoviak (2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 4 SO). WP – Abuelhija. Leading hitters – GENERALS – Vorwald (2-4, R), Hensler (2-5, HR, R, RBI), Fies (HR, R, 2 RBI), Carra (HR, R, RBI). OILMEN – Suchoski (2B), Little (hit), Schmitke (hit).