Tuesday’s Late Results

Indiana Panthers 13, Southland Vikings 9 (8 inn.)

(Game ended 8th inn. due to 10 p.m. curfew)

AT HIGHLAND H.S.

Vikings;012 000 24 — 9 11 1 Panthers;072 004 0x — 13 9 5

2B – Rhodes (V). HR – Bushnell (P). Pitching summary – VIKINGS – Harris (1 2/3 IP, 6 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 4 SO), Quintero (3 1/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 3 SO), Villagomez (1/3 IP, 0 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 1 SO), Salinas (1 1/3 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 2 SO), Dunne (1/3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). PANTHERS – Polickey (7 IP, 10 H, 5 R, 4 ER, 5 BB, 5 SO), Mangano (0 IP, 0 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 0 SO), Chillman (0 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 0 SO), Scanlon (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – VIKINGS – Rhodes (4-4, 2B, R, 3 RBI), Vazquez (2-5, RBI), Pajeau (2 R), Schau (2 R, 3 BB). PANTHERS – Bushnell (2-3, HR, 3 R, 3 RBI), Carraway (2 R, 2 RBI), Doubek (R, 2 RBI), Bilecki (3 R), Scumaci (2 R). RECORDS – Indiana Panthers 20-25, Southland Vikings 23-20.

Lake County Corn Dogs 12, Griffith Generals 6

AT LEGACY FIELDS

Generals;000 103 020 — 6 6 3 Corn Dogs;310 001 07x — 12 10 3

2B – Nowak (G); Hall, Nielsen, Winters, Imlach (CD). 3B – Hansen (CD). HR – Mayer (G). Pitching summary – GENERALS – Kumzi (4 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 7 BB, 2 SO), Warn (3 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 0 BB, 4 SO), Fairley (0 IP, 0 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO), Deel (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 SO). CORN DOGS – Kasper (5 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 5 BB, 4 SO), Zaragoza (1/3 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 1 SO), Loden (2 2/3 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Zychowski (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). WP – Loden (1-0). LP – Warn (0-2). Leading hitters – GENERALS – Mayer (2-4, HR, 2 R, 2 RBI), Nowak (2B, 2 R). CORN DOGS – Nielsen (3-5, 2B, R, 3 RBI), Hansen (3-5, 3B, R, 2 RBI), Winters (2-5, 2B, 2 R), Hall (2B, R, RBI), Imlach (2B, R).

NWI Oilmen 7, Elkhart County Miracle 5

AT OIL CITY STADIUM

Miracle;100 100 003 — 5 9 1 Oilmen;040 001 002 — 7 11 1

2B – Mastros, Phillips (O). HR – Seymour (O). Pitching summary – MIRACLE – Hernandez (7 IP, 9 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Garcia (1 1/3 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO). OILMEN – Radanovic (4 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 2 SO), Canelon (5 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 6 SO). Leading hitters – OILMEN – Headrick (3-5, RBI), Phillips (2-4, 2B, R, 2 RBI), Seymour (HR, R, 2 RBI), Mastros (2B, R, 2 RBI). RECORDS – Northwest Indiana Oilmen 25-18, Elkhart County Miracle 19-26.