Sunday’s Late Results

Griffith Generals 8, Elkhart County Miracle 3

AT GRIFFITH H.S.

Elkhart County;002 000 010 — 3 10 3 Griffith;101 020 31x — 8 8 1

2B – Lesher 2 (M); Orzech, Ross (G). 3B – Jones (G). HR – Orzech (G). Pitching summary – MIRACLE – Gausselin (7 IP, 6 H, 7 R, 5 ER, 2 BB, 9 SO), Mason (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO). GENERALS – Ballesteros (6 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 5 SO), Lester (3 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – GENERALS – Orzech (3-4, 2B, HR, R, 3 RBI), Jones (3B, 2 R, RBI), Ross (2B, R), Winburn (RBI), Altobelli (3 R).

Saturday’s Late Results

Lake County Corn Dogs 8, Griffith Generals 7

AT GRIFFITH H.S.

Lake County;000 101 420 — 8 10 3 Griffith;050 000 002 — 7 6 1

2B – Schultz (CD). HR – Schultz (CD). Pitching summary – CORN DOGS – Balboa (4 IP, 4 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Santaguid (5 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 4 SO). GENERALS – Polly (6 IP, 7 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 1 SO), Mayer (0 IP, 0 H, 3 R, 3 ER, 0 BB, 0 SO), Schroer (1 1/3 IP, 1 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 1 SO), Warn (1 2/3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). WP – Santaguid. LP – Schroer. Leading hitters – CORN DOGS – Schultz (3-5, 2B, HR, 2 R, 5 RBI), Winters (3-4, RBI), Loden (2-5, R, RBI), Hansen (2 R), Thometz (2 R). GENERALS – Altobelli (2-4, R, 3 RBI), Vorwald (R, RBI), Waszkiewicz (2 R).

Southland Vikings 10, Indiana Panthers 4

AT HIGHLAND H.S.

Southland;014 004 010 — 10 10 1 Indiana Panthers;001 010 110 — 4 7 4

2B – Gurgone, Nauden, Harris, Merk, Small (V). Pitching summary – VIKINGS – Chaney Jr. (4 2/3 IP, 6 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 6 SO), Vazquez (2 1/3 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), Quintero (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO), Pajeau (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 SO). PANTHERS – Santos (5 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 4 SO), Cabrales (4 IP, 3 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO). WP – Vazquez (3-2). LP – Santos (1-2). Leading hitters – VIKINGS – Rhodes (2-5, R), Harris (2-4, 2B), Small (2B, 3 R, RBI), Gurgone (2B, 2 RBI), Nauden (2B, RBI), Merk (2B, 2 R). PANTHERS – Baranowski (2-5, RBI), Noble (2 R), Cabrales (RBI), Lawrence (RBI). RECORDS – Southland Vikings 23-18, Indiana Panthers 18-24.

Friday’s Late Results

Indiana Panthers 6, Southland Vikings 4

AT HIGHLAND H.S.

Southland;030 001 000 — 4 13 2 Indiana Panthers;011 000 40x — 6 6 1

2B – Nauden, Small, Dumo (V); Ballard (P). Pitching summary – VIKINGS – Moell (6 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 6 BB, 9 SO), Freitas (1 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO), Schwartz (1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). PANTHERS – Lamas (4 IP, 8 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 4 SO), Scanlon (5 IP, 5 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 5 SO). WP – Scanlon (2-3). LP — Freitas (0-1). Leading hitters – VIKINGS – Schau (4-4, RBI), Nauden (2-5, 2B), Small (2-4, 2B, R, RBI), Gurgone (2 RBI), Dumo (2B, R). PANTHERS – Ballard (2B, R, 3 RBI), Radcliffe (2-5, R), Baranowski (2 RBI). RECORDS – Indiana Panthers 18-23, Southland Vikings 22-18.

Griffith Generals 7, Elkhart County Miracle 6

AT GRIFFITH H.S.

Elkhart County;220 010 100 — 6 10 4 Griffith;001 021 021 — 7 7 4

2B – Gausselin, Willis, Mason (M); Landkrohn, Swiech (G). 3B – Landkrohn (G). Pitching summary – MIRACLE — Trail (5 IP, 2 H, 3 R, 3 ER, 7 BB, 6 SO), Lengfelde (3 1/3 IP, 5 H, 4 R, 4 ER, 9 BB, 5 SO). GENERALS – Abuelhija (4 IP, 9 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 1 SO), Dupor (3 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 4 SO), Deel (2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). Leading hitters – GENERALS – Landkrohn (3-5, 2B, 3B, R, 2 RBI), Swiech (2B, RBI), Ross (2 R).

Lake County Corn Dogs 13, NWI Oilmen 4

AT OIL CITY STADIUM

Lake County;021 300 070 — 13 13 2 NWI Oilmen;102 000 010 — 4 11 3

2B – Loden, Schultz 2, Winters (CD); Headrick (O). Pitching summary – CORN DOGS – Loden (2 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 1 SO), Matusak (2 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 4 SO), Thometz (3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 SO), Tor (2 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 0 BB, 0 SO). OILMEN – Turek (4 IP, 8 H, 6 R, 4 ER, 1 BB, 3 SO), Kwasny (3 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 SO), Lelito (2/3 IP, 2 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 1 SO), Sobkoviak (1 1/3 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 2 SO). WP – Thometz. LP – Turek. SV – Tor. Leading hitters – CORN DOGS – Schultz (2-5, 2 2B, 2 R, 3 RBI), Winters (2-4, 2B, R, 2 RBI), Hall (2-6, 2 R, 2 RBI), Stevanovic (2-6, R, 2 RBI), Loden (2-4, 2B, 2 R, RBI), Zychowski (2-3, 2 R). OILMEN – Headrick (3-5, 2B, R), Fornero (2-4).