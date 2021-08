Oilmen box score

2B — Loden (MCL). HR — A. Cook (NO). Pitching summary: NWI OILMEN — J. Bimbi (3.0 IP, 0 H, 0 ER, 6 SO), N. Lorenz (2.0 IP, 0 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 1 SO), N. Heiden (2.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 2 SO), T. Conzemius (1.0 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO), M. Kasprisin (0.2 IP, 2 H, 5 ER, 4 BB, 1 SO), A. Cook (0.1 IP, 0 H, 0 ER); MINUTEMEN — Gaines (2.0 IP, 3 H, 5 R, 3 ER, 5 BB, 2 SO), Villagomez (3.0 IP, 3 H, 4 R, 3 ER, 3 BB, 4 SO), Gaines (4.0 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 6 SO). WP — Bimbi. LP — Gaines. S — Cook. Leading hitters: NWI OILMEN — J. Carey (3-5, 2 RBI, BB), A. Wright (2-5, 3 R, RBI, BB); MINUTEMEN — Gaines (2-3, RBI, BB).