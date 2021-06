Oilmen box score

2B – Matulich (C); Hatcher 2, Williams (O). Pitching summary – Crestwood – Alexander (3 2/3 IP, 6 H, 8 R, 8 ER, 3 BB, 4 SO), Boyle (2 1/3 IP, 0 H, 0 R, 4 BB, 3 SO), Margolick (2 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 2 SO), Moerman (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 SO). Oilmen – Miketinac (2 1/3 IP, 2 H, 3 R, 2 ER, 4 BB, 4 SO), Kasprisin (2/3 IP, 1 H, 6 R, 4 ER, 2 BB, 1 SO), Lorenz (3 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 3 SO), Conzemius (2 IP, 1 H, 2 R, 0 ER, 4 BB, 1 SO), J. Carey (0 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 0 SO), M. Carey (1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO). Leading hitters -- Oilmen -- Hatcher (2-5, 2 2B, R), M. Carey (2-3, R, 3 RBI), Williams (2B, 2 R), Ferry (1-2, 2 R, 2 RBI), Harris (1-3, 2 RBI), Montgomery (2 RBI). . Records – Crestwood, 6-5, Oilmen 3-3.