Oilmen box score

2B — Hatcher, Williams, Ferry 2 (NO); Andrews (CP). Pitching summary: OILMEN — B. Laux (3.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 7 BB, 0 SO), J. Bimbi (2.2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 6 SO), N. Heiden (3 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 5 SO); CRESTWOOD — McWilliams (4 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 8 SO), Guevara (1 IP, 5 H, 6 R, 5 ER, 0 BB, 2 SO), Beck (2 IP, 0 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 1 SO), Biggers (1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 0 SO), Fauth (1 IP, 3 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 1 SO. WP — Bimbi. LP — Guevara. Leading hitters: OILMEN — M. Carey (3-5, R), Z. Hatcher (2-5, 2 Rm 2 RBI), J. Ferry (3-6, 2 R, 4 RBI), C. Williams (3-5, 2 R, 2 RBI; CRESTWOOD — H. Matulich (1-4, R, RBI).