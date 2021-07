Oilmen box score

2B – Wright 2, Kmet, Harris (NWIO). 3B -- Kmet (NWIO). Pitching summary – Chicago American Giants – Nowicki (1 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 1 SO), Edwareds (2 IP, 2 H, 0 R, 0 ER, 2 BB, 1 SO), Shrake (2 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), Pecora (1/3 IP, 2 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 1 SO), Barboza (2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 0 BB, 1 SO), Lepretre (1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 SO). NWI Oilmen – Bimbi (2 2/3 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 2 BB, 5 SO), Keim (3 1/3 IP, 1 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 SO), Egan (1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 SO). WP – Bimbi. LP – Nowicki. Leading hitters – NWI Oilmen – Wright (2-5, 2 2B, 3 RBIs, R), Coupet (2-5, R), Comia (2-4, 3 R), Kmet (3-5, 2B, 3B, 3 RBIs, 2 R), Cook (1-4, 2 R), Harris (2-2, 2B, 2 RBIs, 2 R).